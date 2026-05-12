Ngày 12/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Ngọc Sương (61 tuổi, ngụ phường Gò Công) để điều tra về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thi hành bệnh bắt bị can Trần Ngọc Sương. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian qua, Trần Ngọc Sương đã liên hệ với Nguyễn Đình Thắng – đối tượng liên quan đến hoạt động khủng bố, đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã – để trả lời phỏng vấn, cung cấp, đăng tải và chia sẻ các video, tài liệu có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cơ quan chức năng cho biết, dù đã nhiều lần được chính quyền địa phương và lực lượng công an tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhưng đối tượng Sương không chấm dứt các hoạt động trên, mà còn có hoạt động chống phá ngày càng quyết liệt hơn.

Các nội dung do đối tượng Sương phát biểu, cung cấp, đăng tải và phát tán trên không gian mạng có tính chất tuyên truyền, xuyên tạc sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.