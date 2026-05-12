Những tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xảy ra 30 vụ xâm hại trẻ em, tăng 13 vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Đại tá Trần Văn Kỳ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, các đối tượng thường lợi dụng sự quen biết, địa điểm vắng vẻ hoặc sự thiếu quan tâm, quản lý từ gia đình để dụ dỗ, xâm hại trẻ em. Một số trường hợp còn tiếp cận nạn nhân thông qua mạng xã hội, tạo mối quan hệ trước khi thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố 30 vụ án liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em, gồm 17 vụ giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, 12 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi và một vụ dâm ô người dưới 16 tuổi.

Điển hình, đầu tháng 2/2026, Công an tiếp nhận tin báo của bà V.T.C. về việc con gái 12 tuổi bị một đối tượng xâm hại tình dục tại khu vực nghĩa trang thuộc xã Thành Thới. Sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Một vụ việc khác xảy ra tại một trường THCS trên địa bàn phường Bình Minh. Nam sinh lớp 8 sử dụng hình ảnh nhạy cảm của nữ sinh lớp 6 để đe dọa, ép buộc quan hệ tình dục. Qua xác minh, cơ quan công an xác định hai em có quan hệ tình cảm trước đó, nữ sinh từng gọi video qua mạng xã hội và bị lưu lại hình ảnh riêng tư. Sau khi chia tay, nam sinh dùng đoạn video này để uy hiếp nạn nhân.

Công an xã Hàm Giang (Vĩnh Long) thi hành các quyết định bắt tạm giam đối tượng giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Công an cơ sở ở tỉnh Vĩnh Long tuyên truyền về phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh.

Theo Đại tá Trần Văn Kỳ, 100% tố giác, tin báo liên quan đến xâm hại trẻ em đều được tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ trẻ em cũng được các đơn vị đẩy mạnh thực hiện thường xuyên.

“Công an các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật; nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong quản lý, chăm sóc trẻ em; đồng thời vận động người dân chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi”, Đại tá Trần Văn Kỳ cho biết.