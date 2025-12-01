Ngày 1/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh đã nhiều lần phát đi thông báo về việc có hơn 1.100 phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ bị tạm giữ nhưng không có người đến nhận, dù đã quá thời hạn giải quyết. Số lượng xe tồn đọng quá lớn, gây khó khăn cho công tác bảo vệ, quản lý.

Số lượng xe tồn đọng quá lớn, gây khó khăn cho công tác bảo vệ, quản lý. Ảnh: CACC

Thượng tá Nguyễn Trần Xuân Vương, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, có 403 xe mô tô vi phạm quy định về Luật Giao thông đường bộ bị công an cấp huyện (cũ) tạm giữ, chuyển về Phòng CSGT để tiếp tục xử lý.

Theo Thượng tá Vương, dù đã quá thời hạn tạm giữ nhưng chủ phương tiện hoặc người điều khiển vẫn chưa đến làm việc, hoặc có đến nhưng không cung cấp được giấy tờ hợp lệ chứng minh quyền sở hữu. Phòng CSGT đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan mang đầy đủ giấy tờ hợp lệ đến Trạm CSGT Tuy Phước (phường Bồng Sơn) để giải quyết.

Trước đó, ngày 13/10, Trung tá Đào Việt Cường, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cũng đã ký 2 văn bản truy tìm chủ sở hữu, người quản lý và người điều khiển của 735 xe mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong đó, Công an huyện Đak Đoa (cũ) phát hiện và tạm giữ 325 phương tiện; Công an huyện Mang Yang (cũ): 410 phương tiện.

Trung tá Đào Việt Cường yêu cầu các chủ phương tiện cũng như những người có liên quan mang giấy tờ chứng minh quyền quản lý, sử dụng hợp pháp đến Đội CSGT đường bộ số 3 (xã Mang Yang) để giải quyết.

Phương tiện vi phạm giao thông chưa có người đến nhận. Ảnh: CACC

Lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu người vi phạm hoặc chủ sở hữu hợp pháp không đến xử lý và không có lý do chính đáng, đơn vị sẽ làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định tịch thu; đồng thời phê duyệt phương án bán đấu giá, sung quỹ nhà nước theo quy định.