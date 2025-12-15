Chiều 15/12, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình an ninh trật tự, kết quả công tác năm 2025, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, ngày 13/12, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đưa Lê Khắc Ngọ từ Philippines về Hà Nội.

Trước đó, sáng 14/11, tại sự kiện ra mắt phim "Tường lửa Tràng An - Chuyên án Cạm bẫy số", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chia sẻ về những chiến công nổi bật của lực lượng công an Thủ đô thời gian qua, trong đó có việc phối hợp với lực lượng cảnh sát Philippines bắt giữ đối tượng đóng vai trò quan trọng trong vụ án Mr Pips.

Công an Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an để hoàn tất các thủ tục dẫn độ Lê Khắc Ngọ và một đối tượng khác về nước.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố 48 đối tượng, thu giữ, phong tỏa tài sản trị giá hơn 5.300 tỷ đồng.

Đối tượng Lê Khắc Ngọ. Ảnh: CACC

Cũng theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, các nước đều đánh giá cao chiến công này của lực lượng công an Việt Nam khi chúng ta đã làm được điều mà nhiều quốc gia khác gặp khó khăn trong quá trình điều tra, bắt giữ đối tượng tội phạm công nghệ cao có thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên toàn cầu.

Trước đó, chiều ngày 6/10, tại họp báo thông tin về kết quả công tác quý III/2025 của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên các sàn giao dịch ngoại hối do TikToker Phó Đức Nam, 30 tuổi, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nay là TPHCM và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu.

Công an Hà Nội đã thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 156 tỷ đồng trong tài khoản; 41 ô tô hạng sang, đắt tiền.

Ngày 24/9, Công an Hà Nội thu giữ thêm 1 ô tô nhãn hiệu Volvo XC 90; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng; nhiều trang sức bằng vàng, túi xách tay hàng hiệu; tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản.