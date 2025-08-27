Ngày 27/8, Công an TP Hà Nội cho biết, ngay từ đêm 26/8, nhiều người dân đã tập trung tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội, bất chấp mưa lớn, với mong muốn được xem tận mắt lễ diễu binh, diễu hành dự kiến diễn ra tối 27/8.

Công an xử lý hành vi “xếp ghế giữ chỗ” để bán kiếm lời. Ảnh: CACC.

Tuy nhiên, tại một số khu vực đã xuất hiện tình trạng xếp ghế, trải bạt để giữ chỗ và cho thuê lại. Giá thuê dao động từ 20.000-100.000 đồng/ghế.

Trước thực trạng này, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng vào cuộc, tăng cường tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở và kiên quyết xử lý, dẹp bỏ tình trạng lợi dụng sự kiện để trục lợi.

Thực tế, vào khoảng 11h ngày 27/8, ngay trong lúc trời mưa, lực lượng công an phường cùng các đơn vị nghiệp vụ liên tục có mặt, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa yêu cầu chấm dứt việc “giữ chỗ” nhằm mục đích kinh doanh trái phép.

Cụ thể, tại khu vực vỉa hè phố Nguyễn Thái Học (đoạn sát tường Bệnh viện Xanh Pôn, Ba Đình), một người đàn ông nhận giữ 10 chỗ với giá 20.000 đồng/ghế đã bị tổ tuần tra của Công an phường Ô Chợ Dừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện.

Người này được xác định là Nguyễn Văn Đ. (SN 1981, trú tại phường Ba Đình, Hà Nội). Đ. sau đó đã bị bàn giao về Công an phường Ba Đình để lập biên bản xử lý hành vi “xếp ghế giữ chỗ” trên vỉa hè rồi cho thuê kiếm lời.

Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng sự kiện trọng đại để trục lợi cá nhân, đồng thời bảo đảm cho người dân được tham gia và theo dõi lễ diễu binh trong điều kiện an toàn, công bằng và văn minh.