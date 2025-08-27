Không khí buổi diễu binh là trải nghiệm ý nghĩa cho mọi thế hệ, tuy nhiên, việc tham gia sự kiện đông người tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Để có một buổi xem diễu binh, diễu hành trọn vẹn, các gia đình cần lên kế hoạch kỹ lưỡng, ưu tiên sự an toàn và thoải mái.

Ban tổ chức A80 khuyến cáo người dân nên lựa chọn vị trí xem an toàn. Theo đó, thay vì chen chân vào các "điểm nóng" như ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học, gia đình nên chọn các khu vực có không gian rộng, địa hình bằng phẳng như nút giao Cửa Nam, ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền hoặc các tuyến phố xa trung tâm hơn như Liễu Giai - Văn Cao.

Trẻ em đi xem diễu binh nên mặc quần áo sặc sỡ, có thông tin liên hệ để trong túi. Ảnh: VNN

Ưu tiên xem qua màn hình LED. Đây là giải pháp tối ưu nhất. Thành phố Hà Nội đã lắp đặt 22 màn hình LED cỡ lớn tại 18 địa điểm, đặc biệt là tại các không gian công cộng rộng rãi như Công viên Yên Sở, Công viên Long Biên, Công viên Hòa Bình, Công viên Cầu Giấy. Việc này giúp gia đình vừa cảm nhận được không khí lễ hội, vừa tránh được cảnh chen lấn, xô đẩy.

18 vị trí được chia làm 3 tuyến cụ thể như sau:

Trục Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa - Kim Mã - Nguyễn Thái Học có 5 vị trí với 7 màn hình cỡ lớn:

Hướng đi Văn Cao - Cung Thể thao Quần Ngựa (1 màn hình). UBND phường Ngọc Hà (1 màn hình). Ngã 3 phố Kim Mã - ngõ 294 phố Kim Mã - phố Núi Trúc (2 màn hình). Ngã 3 Kim Mã - Sơn Tây - Nguyễn Thái Học (2 màn hình). Ngã 4 Trần Phú - Lê Trực (1 màn hình).

Trục Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám có 6 vị trí, mỗi vị trí 1 màn hình: Ngã tư Nguyễn Thái Học - Chu Văn An - Tôn Đức Thắng. Ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn.

Vườn hoa góc phố Hàng Bông - Tràng Thi. Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay - Hàng Bài. Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền.

Ngoài các điểm trên, TP Hà Nội cũng bố trí màn hình LED tại các điểm khác như: Công viên Yên Sở; Công viên Long Biên; Công viên Hòa Bình; Công viên Cầu Giấy; Vườn hoa Nguyễn Trãi (Hà Đông); Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia; Lê Duẩn - ga Hàng Cỏ (ga Hà Nội) đối diện ga.

Bên cạnh đó, 136 màn hình LED có sẵn tại các điểm công cộng, trụ sở cơ quan, nhà văn hoá, trường học, sân vận động cũng được ưu tiên sử dụng. Hà Nội cũng huy động 127 màn hình cỡ lớn theo hình thức xã hội hoá trên toàn địa bàn để phục vụ công tác tuyên truyền và các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Chuẩn bị hành trang đầy đủ

Theo TS.BS Vũ Đức Long - Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai - thực tế tại các sự kiện tập trung đông người có nguy cơ xảy ra những tình huống phát sinh về sức khỏe, như kiệt sức, bệnh lý cấp tính, thậm chí chen lấn, ngạt khí...

Vì thế, trước khi tham gia sự kiện, người dân nên ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc. Khi đi cần mang theo nước, đồ ăn nhẹ, khẩu trang, thuốc cá nhân, áo mưa gọn nhẹ, mũ, tấm lót giúp người già và trẻ em có chỗ nghỉ chân trong lúc chờ đợi...Đặc biệt, nên mặc trang phục thoáng, giày dễ di chuyển và luôn quan sát lối thoát hiểm ngay từ đầu.

Chuyên gia cũng lưu ý với người có bệnh nền cần mang theo thuốc, tránh đứng lâu trong đám đông ngột ngạt. Nếu sức khỏe chưa ổn định, không nên tham gia hoặc phải có người thân đi cùng.

Ngoài ra, tuyệt đối không đưa người có bệnh nền về tim mạch, huyết áp, hô hấp vào những khu vực quá đông đúc, ngột ngạt. Ở nơi tập trung đông người, nếu có các triệu chứng chóng mặt, hoa mắt, khó thở, hồi hộp, đau ngực, vã mồ hôi lạnh... cần nhanh chóng di chuyển ra nơi thoáng khí và báo nhân viên y tế hỗ trợ.

Phòng chống thất lạc trẻ em

Trong dịp này không ít gia đình cho trẻ em ra đường hòa chung không khí của cả nước. Giữa đám đông, rất có thể xảy ra tình huống thất lạc trẻ nếu người lớn lơ đễnh.

Do đó, để phòng chống thất lạc, các chuyên gia khuyến cáo người lớn nên cho trẻ mặc quần áo màu sắc sặc sỡ, ghi thông tin liên lạc để trong túi áo, quần của trẻ và dặn kỹ "đứng yên tại chỗ khi bị lạc", "chỉ tìm đến các chú công an, thanh niên tình nguyện". Đối với người lớn thì cần giữ trẻ trong tầm mắt và luôn luôn nắm chặt tay con.