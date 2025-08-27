Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu phối hợp tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành vào ngày 27/8.

Hà Nội tăng cường xe buýt kết nối với các ga metro. Nguyễn Hưởng

Theo đó, sẽ dừng hoạt động đối với 18 tuyến xe buýt (tuyến số 24, 23, 31, 38, Citytour 01, 34, 55, 41, 146, Citytour 03, 159, 144, E05, E07, E08, 43TC, E11, Citytour 02) kể từ thời điểm phân luồng giao thông phục vụ buổi sơ duyệt.

Hà Nội cũng sẽ điều chỉnh lộ trình đối với 51 tuyến buýt trong thời gian phân luồng giao thông phục vụ buổi sơ duyệt.

Trong đó:

Điều chỉnh lộ trình đối với 12 tuyến (tuyến số 16, 01, 03A, 30, 33, 27, 51, 42, 161, E02, E03, 48).

Điều chỉnh quay đầu đối với 39 tuyến (tuyến BRT01, 11, 12, 28, 17, 36, 54, 02, 04, 13, 22A, 26, 32, 40, 50, 52, 90, 98, 99, 100, 107, 86, 08A, 08B, 09A, 09B, 19, 25, 35A, 49, 58, 60A, 65, 143, 142, E09, 43, 47A, 69).

Bổ sung thêm 1 tuyến buýt kết nối với ga Cát Linh (tuyến số 35A) và 3 tuyến buýt kết nối với ga Cầu Giấy (tuyến số 22A, 50, 107) để tăng cường giải tỏa hành khách.

Hà Nội cũng điều chỉnh dịch vụ đối với 31 tuyến buýt phục vụ buổi sơ duyệt. Trong đó: Điều chỉnh dịch vụ từ thời điểm phân luồng giao thông đối với 5 tuyến (tuyến số 35A, 25, 43, 50, 26)

Điều chỉnh dịch vụ và kéo dài thời gian hoạt động đến 22h, 24h đối với 26 tuyến (tuyến số 72, 123, 27, 49, 124, E01, E04, E06, E09, E02, 08A, 08B, 09B, 21A, 02, 22A, 32, 107, BRT01, 20A, 58, 28, 62, 91, 102, 114) để tăng cường giải tỏa hành khách kết nối với các điểm trung chuyển, ga đầu cuối, các ga dọc đường của 2 tuyến đường sắt đô thị (bổ sung tăng thời gian hoạt động của 4 tuyến buýt số 62, 114, 102, 91 để kết nối giải tỏa hành khách ở ga Yên Nghĩa).

Ngoài ra, Hà Nội cũng lên phương án kết nối, giải tỏa các ga đường sắt đô thị (ga Cát Linh, ga Cầu Giấy,...) và điểm trung chuyển Long Biên. Thời gian tăng cường giải tỏa: từ 21h đến 24h.

Cụ thể: Tại ga Cát Linh: tổ chức 7 tuyến xe buýt (02, 99, 142, 08B, E02, E09, 35A) tiếp cận giải tỏa hành khách tại ga Cát Linh với 67 phương tiện, tần suất 5-8 phút/lượt.

Tại ga Cầu Giấy (điểm trung chuyển Cầu Giấy): tổ chức 14 tuyến xe buýt (143, 58, 13, 161, 09B, 90, 25, 32, 28, 49, 09A, 07, 96, 105) tiếp cận giải tỏa hành khách tại ga Cầu Giấy với 121 phương tiện, tần suất 3-5 phút/lượt.

Tại điểm trung chuyển Long Biên: tổ chức 9 tuyến xe buýt (69, 47A, 43, 65, 54, 100, 98, 17, 11) tiếp cận giải tỏa hành khách tại điểm trung chuyển Long Biên với 88 phương tiện, tần suất 5-7 phút/lượt.

N. Huyền