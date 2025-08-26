Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, ngày 27/8, tại thành phố diễn ra chương trình sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đơn vị đã điều chỉnh thời gian và phạm vi cấm đường.

Theo đó, thời gian tổ chức phân luồng giao thông phục vụ chương trình sơ duyệt tại thành phố: Từ 12h ngày 27/8 đến 2h ngày 28/8, sớm hơn 5 tiếng so với thông báo trước.

Hà Nội sẽ thực hiện cấm đường sớm 5 tiếng so với thông báo trước. Ảnh: Đình Hiếu

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện:

Đối với các tuyến: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc và Yên Phụ.

Các tuyến đường cấm gián đoạn theo khung giờ:

Các tuyến: Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Các tuyến đường được tạm cấm theo loại phương tiện:

Các tuyến đường phía bên trong đường vành đai 1: Tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường trong khu vực từ đường vành đai 1 đến đường vành đai 2: Tạm cấm đối với các ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên.

Các tuyến đường Công an thành phố khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông: Các tuyến đường trong khu vực từ vành đai 2 đến vành đai 3, hạn chế lưu thông đối với các ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe mô tô.

Các tuyến đường trong khu vực từ vành đai 1 đến vành đai 2, hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.