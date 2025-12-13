Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Các lực lượng Công an TP Hà Nội ra quân. Ảnh: A.T

Công an TP Hà Nội cho biết từ ngày 6/12 đã ban hành Kế hoạch số 416; tiếp đó tham mưu UBND TP đề nghị các sở, ban, ngành chức năng và UBND các phường, xã phối hợp với lực lượng công an trong đợt cao điểm.

Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, công an xã, phường, đồn công an thi đua “Ba nhất”: “Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất”, nhằm đạt kết quả tốt nhất, vượt các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Theo đó, từ ngày 15/12/2025 đến ngày 16/3/2026, Công an TP Hà Nội giao các đơn vị, lực lượng thực hiện 7 nhóm chỉ tiêu chung và 10 nhóm chỉ tiêu cụ thể, bao gồm các lĩnh vực: bảo vệ an ninh quốc gia; phòng, chống tội phạm; quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Trong đó, Công an Hà Nội tập trung lực lượng giải quyết hiệu quả các “điểm nghẽn” như ùn tắc giao thông, tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Công an Thủ đô cũng sẽ chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động tình báo, gián điệp, khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình, bạo loạn, gây rối an ninh, trật tự…

Đối với các vụ án rất nghiêm trọng được dư luận quan tâm, Công an TP Hà Nội đặt mục tiêu điều tra, làm rõ trong thời gian sớm nhất; phối hợp với VKSND, TAND lựa chọn một số vụ án điểm đưa ra xét xử nghiêm minh để răn đe.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, thực hiện kế hoạch cao điểm, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã phát mệnh lệnh, yêu cầu đúng 8h ngày 15/12, các đơn vị, lực lượng đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm với quyết tâm cao nhất.