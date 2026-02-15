Đại diện Công an phường Đại Mỗ vừa xác nhận với VietNamNet, thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội gửi đến chị Đỗ Bích Ngọc, bên bị hại trong vụ việc chiếc Mecrcedes-Benz GLC 200 bị cào xước.

Một vết xước trên xe Mercedes-Benz GLC 200

Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, sau khi tiếp nhận tố giác tội phạm do chị Đỗ Bích Ngọc, trú tại Phường Thanh Xuân, Hà Nội trình báo về việc bị hủy hoại tài sản xảy ra vào tối ngày 18/1/ tại khu vực BT12, dự án nhà ở Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành giải quyết về tố giác tội phạm nêu trên.

Cụ thể, chủ phương tiện là chị Đỗ Bích Ngọc đã trình báo cơ quan công an về việc chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 của mình bị người khác phá hoại khi đỗ trước một trung tâm tiếng Anh.

Qua xác minh ban đầu, chiếc xe bị cào xước nhiều vị trí trên thân vỏ, gương chiếu hậu, cụm đèn gây thiệt hại về tài sản.

Quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 160 ký ban hành ngày 12/2/2026 để điều tra hành vi có dấu hiệu “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Bộ Luật Hình sự.

Liên quan đến việc xác định thiệt hại, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự UBND phường Đại Mỗ đã tiến hành định giá chiếc xe bị phá hoại. Kết quả cho thấy tổng giá trị thiệt hại hơn 56 triệu đồng. Mức thiệt hại này được xác định trên cơ sở chi phí cần thiết để khắc phục các hư hỏng, bảo đảm phương tiện có thể vận hành bình thường.

Trước đó, chủ xe cho biết đại lý Mercedes-Benz đưa ra báo giá sửa chữa theo tiêu chuẩn hãng cao hơn với giá 116,5 triệu đồng.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự, hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, nếu gây thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc thiệt hại trong vụ việc này được xác định ở mức hơn 56 triệu đồng là căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự.

