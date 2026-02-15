Sơn vá từng vết xước không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật hãng
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, vụ việc chiếc Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước, bẻ gương, đập kính ở phường Đại Mỗ, Hà Nội vẫn tiếp tục nóng trên mạng xã hội khi kết quả giám định thiệt hại được cơ quan công an thông báo với mức chi phí thấp bằng một nửa báo giá chính hãng.
Chia sẻ với VietNamNet, chị Đỗ Bích Ngọc (36 tuổi, trú tại Phường Thanh Xuân, Hà Nội), chủ nhân của chiếc xe trên cho hay: “Chi phí giám định thiệt hại mà cơ quan công an thông báo quá thấp, không đủ để sửa được xe về như nguyên bản”.
Cụ thể, theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, kết luận của Hội đồng định giá trong tố tụng UBND phường Đại Mỗ cho biết, tổng chi phí sửa chữa các vết xước và thay mới linh kiện cho chiếc GLC 200 chỉ là 56,3 triệu đồng. Trong khi đó, đại lý chính hãng Mercedes-Benz An Du (phường Nam Từ Liêm, Hà Nội) báo giá sửa chữa là 116,5 triệu đồng.
Các vết xước theo định giá tố tụng chỉ được tính phương án sơn bả từng vết với mức từ 200.000-700.000 đồng/hạng mục, tổng cộng là 5,3 triệu đồng. Còn đại lý hãng Mercedes áp dụng phương án sơn cả tấm, đơn giá 1,3-1,6 triệu/hạng mục, tổng cộng hết hơn 12 triệu đồng.
Riêng chi tiết khung gương chiếu hậu bị cào xước, kết luận định giá tố tụng chỉ chọn cách sơn bả với chi phí 600.000 đồng. Đại lý Mercedes-Ben đưa ra phương án thay thế cả khung gương trị giá 25,203 triệu đồng.
Tương tự, đối với vết xước ở ốp nhựa cụm đèn pha, hãng đưa ra phương án thay mới toàn bộ giá 70,666 triệu đồng, còn định giá tố tụng chỉ xác định tốn 51 triệu đồng cho việc thay mới riêng linh kiện ốp.
Chia sẻ về vấn đề này, anh Cao Xuân Chủ, cố vấn dịch vụ của Mercedes-Benz An Du cho biết, việc sửa chữa, phục hồi xe phải tuân thủ theo tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của hãng. Do đó, hãng sẽ không sửa chữa, sơn bả từng vị trí vết xước như gara tư nhân bên ngoài làm.
“Kể cả khách có yêu cầu xử lý riêng từng vết xước, chúng tôi cũng không nhận”, anh Cao Xuân Chủ cho hay.
Vị cố vấn dịch vụ này giải thích: “Khi sơn bả từng vị trí vết xước, sẽ không đảm bảo được chất lượng sơn bề mặt đồng nhất. Nếu cố tình làm như vậy, xe đi một thời gian sẽ bị loang màu, lộ rõ phần lệch màu mới sơn và màu gốc, trông sẽ rất xấu. Vì thế, hãng sẽ phải sơn cả tấm bề mặt”.
“Viền gương chiếu hậu trên xe Mercedes-Benz GLC 200 là nhựa sần. Nếu bả, vá lại theo cách làm thủ công như gara ngoài thì trông sẽ lem nhem nên cần thay cả khung”, anh Chủ nói tiếp.
Anh Cao Xuân Chủ cho biết: “Với cụm đèn pha phía trước, mặt ốp nhựa bảo vệ đèn có vết xước, kỹ thuật viên có thể đánh bóng lại phần xước nhưng chỉ là cách làm tạm bợ, xe đi một thời gian, sẽ bộc lộ hạn chế về thẩm mỹ. Vì vậy, chúng tôi không thể thay mỗi ốp nhựa bên ngoài”.
Trao đổi thêm với VietNamNet, anh Hoàng Đức Hổ, một cố vấn dịch vụ khác của Mercedes-Benz An Du giải thích thêm: “Giả sử, nếu tháo rời cụm đèn và thay thế mỗi ốp như vậy, sẽ dẫn đến nguy cơ không đảm bảo vết keo kín khít, nước có thể lọt vào, đèn bị hấp hơi”.
Không chỉ đại lý chính hãng, các gara tư nhân cũng cho rằng, chiếc xe GLC 200 cần phải sơn theo tấm, sơn cả cánh cửa.
Anh Vũ Viết Cương, chủ gara ô tô Gia Phát (phố Nguyễn Xiển, Hà Nội) đánh giá: “Với các vết xước rải rác khắp thân xe như ở chiếc Mercedes-Benz GLC 200, chúng tôi cũng sẽ tư vấn khách cần sơn quây toàn bộ, tổng chi phí có thể lên tới 16 triệu đồng. Riêng vết xước ở cánh cửa, cũng cần phải sơn cả cánh, giá thấp nhất cũng phải 900.000 đồng chứ không có giá 200.000-400.000 đồng”.
“Nếu sơn từng vết xước, không thể đảm bảo tính thẩm mỹ và chất lượng kỹ thuật sơn sửa thân vỏ xe ô tô”, anh Cương khẳng định.
“Xe đang nguyên bản, tôi không thể chấp nhận phương án chắp vá”
Chia sẻ với VietNamNet, chị Đỗ Bích Ngọc bày tỏ: “Tôi tôn trọng kết luận định giá của cơ quan chức năng. Nhưng với tư cách là người trực tiếp bị thiệt hại và đã đi qua ba đời xe Mercedes, tôi thực sự không hiểu một chiếc xe Đức lại có thể “sơn từng vết xước” với mức giá thấp như vậy mà vẫn bảo đảm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.”
“Nếu có gara nào làm được đúng quy chuẩn hãng, có bảo hành rõ ràng, cam kết không ảnh hưởng đến giá trị xe và không phát sinh lỗi về sau, tôi rất mong được giới thiệu công khai để không chỉ tôi mà cả cộng đồng sử dụng ô tô đều có thể tiết kiệm chi phí”, chị bày tỏ.
Theo phản ánh của chị Ngọc, chiếc xe có tổng cộng 18 vết xước, trong đó, 17 vết được tính theo kiểu sơn vá, 1 vết xước ở ốp bảo vệ đèn pha được tính thay mới ốp. “Xe của tôi đang nguyên bản, tôi không thể chấp nhận phương án chắp vá làm giảm giá trị tài sản của mình”, chị Ngọc nói.
“Nếu việc khắc phục không bảo đảm phục hồi nguyên trạng, tôi buộc phải tiếp tục khiếu nại để bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Tôi không tìm kiếm căng thẳng, nhưng tôi cũng không thể chấp nhận một cách xử lý khiến người bị hại phải chịu thêm thiệt hại lần nữa. Kéo dài tranh chấp chỉ làm gia tăng chi phí pháp lý và hệ quả bất lợi cho bên phải chịu trách nhiệm”, chị Ngọc cho hay.
Được biết, chiếc xe Mercedes-GLC 200 trong vụ việc sản xuất năm 2022, có giá lăn bánh là 2,3 tỷ đồng. Hiện, xe đã hết bảo hành và đã lăn bánh 3,7 vạn km.
Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào tối 18/1, tại khu vực ngõ 67 đường Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).
Chị Đỗ Bích Ngọc (sinh năm 1990, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển ô tô Mercedes-Benz GLC 200, biển kiểm soát 30L-541.XX, đến ăn tối tại một nhà hàng trong khu vực và được nhân viên hướng dẫn đỗ xe trước một ngôi nhà có gắn biển Trung tâm tiếng Anh đã đóng cửa. Khi quay lại lấy xe sau khoảng hơn một giờ, chị phát hiện xe bị cào xước nhiều vị trí.
Chị Ngọc đã trình báo cơ quan Công an phường Đại Mỗ. Theo đó, những người liên quan là ông L.C.T - người dán giấy và đặt chậu cây dưới gầm xe; bà M.B.V (sinh năm 1961) - người trực tiếp bẻ gương, cầm vật nhọn gạch quanh xe và chị L.T.H (con gái của ông L.C.T và bà M.B.V) là người dùng mũ bảo hiểm đập kính ghế lái xe, đồng thời nhắn tin với lời lẽ xúc phạm, thách thức chị.
Nhóm người này đã đến nhà chị Ngọc để xin lỗi, đề nghị bồi thường nhưng không đạt được thỏa thuận hòa giải dân sự. Vụ việc hiện vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục xác minh, làm rõ theo trình tự tố tụng.
