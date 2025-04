Chiều 3/4, Công an Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số dành cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin.

Toàn cảnh hội nghị.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về chuyển đổi số, qua đó góp phần cải thiện hiệu quả công tác, đẩy mạnh cải cách hành chính và đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Một trong những ứng dụng tiêu biểu là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, giúp triển khai dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian, chi phí cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội đã xây dựng hệ thống giám sát an ninh thông minh, triển khai camera phạt nguội trên các tuyến đường trọng điểm, đồng thời nâng cấp hệ thống camera tại Trung tâm Thông tin Chỉ huy để hỗ trợ giám sát an ninh, điều hành và chỉ huy hiệu quả hơn.

Các hệ thống này tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện khuôn mặt, biển số xe, phát hiện đối tượng truy nã và phương tiện vi phạm giao thông.

Công an TP Hà Nội cũng tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trang thiết bị, hệ thống mạng nội bộ và mạng diện rộng.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt phát biểu tại hội nghị.

Công an TP Hà Nội đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số thông qua các khóa bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin.

Đồng thời, đơn vị tăng cường hợp tác với các tổ chức chuyên môn trong và ngoài ngành nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ.

Tuy nhiên, theo Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, quá trình chuyển đổi số vẫn gặp một số thách thức, trong đó có việc một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa theo kịp tốc độ phát triển công nghệ.

Ngoài ra, công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cũng đặt ra nhiều yêu cầu cấp bách, khi nguy cơ mất cắp dữ liệu và tấn công mạng ngày càng gia tăng, đòi hỏi các đơn vị phải chủ động hơn trong bảo mật và bảo vệ dữ liệu.

“Để giải quyết những vấn đề này, tại hội nghị hôm nay, Công an TP Hà Nội đã mời các chuyên gia đầu ngành chia sẻ về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác công an.

Đây là cơ hội quan trọng để chúng ta học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các giải pháp khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong thời gian tới”, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Huy, Trưởng Ban Chuyển đổi số của Tổng Công ty MobiFone, đã trình bày về chuyển đổi số, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và một số đề xuất liên quan đến việc ứng dụng chuyển đổi số trong Công an TP Hà Nội.

Một điểm nhấn quan trọng của chương trình là sự tham gia của đại diện công an cơ sở và các phòng chức năng, những người đã trực tiếp chia sẻ các vấn đề thực tế, bao gồm khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và các mục tiêu cần hướng tới để nâng cao hiệu quả công tác thông qua chuyển đổi số.

Từng vấn đề được ông Nguyễn Tuấn Huy cùng đại diện Tổng Công ty Mobifone phân tích, trao đổi kỹ lưỡng, đồng thời đưa ra những gợi mở thiết thực nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của từng lĩnh vực và đơn vị.

Theo Công an TP Hà Nội, mục tiêu đặt ra là xây dựng các đề xuất và giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trình độ công nghệ thông tin, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thực tiễn công tác.

Qua đó, hướng tới xây dựng lực lượng Công an Nhân dân Thủ đô trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.