Chiều 3/4, tại buổi họp báo thông báo kết quả công tác công an quý I/2026, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, đã thông tin về các vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình; Chủ tịch Tập đoàn NextTech).

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, tháng 10/2025, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Shark Bình và 10 người khác về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Sau đó, Shark Bình còn bị khởi tố thêm tội “Trốn thuế”.

“Qua điều tra, mở rộng vụ án, ngoài hành vi phạm tội ở 3 tội danh nêu trên, cơ quan điều tra đã khai thác, làm rõ hành vi ‘Rửa tiền’ của Nguyễn Hoà Bình. Bị can Bình đã cùng đồng bọn rửa tiền cho ổ nhóm tội phạm của Phó Đức Nam (Mr Pips)”, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng cho biết, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, hơn 120 bị hại đã gửi tiền vào ví Ngân Lượng của Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips. Đặc biệt, tháng 6/2020, khi Công an Hà Nội xác minh hoạt động nạp tiền, ông Bình biết các sàn của Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên câu kết với nhóm của Nam cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra.

Trong quá trình phạm tội, các đối tượng đã có hành vi che giấu hoạt động nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, cơ quan điều tra đang tập trung, quyết liệt thu giữ tài sản do phạm tội mà có, đồng thời kê biên tài sản của các đối tượng để khắc phục hậu quả cho các bị hại.

“Công an Hà Nội đã tích cực xác minh tài sản, dòng tiền của Shark Bình, qua đó thu giữ hơn 900 tỷ đồng để phục vụ khắc phục hậu quả cho các bị hại”, Phó Giám đốc Công an Hà Nội nói.

Shark Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc có liên quan đến 2 vụ án, với 4 tội danh.