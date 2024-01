Tối nay (31/1), thông tin tới PV VietNamNet, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết, Ban Giám đốc Công an TP vừa quyết định sử dụng số điện thoại cá nhân của một Phó Giám đốc Công an TP để làm đường dây nóng, trực tiếp tiếp nhận các thông tin phản ánh của người dân, các tổ chức khác về tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo đó, số điện thoại 0918.526.559 cùng tài khoản Zalo của Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP, Phó trưởng Ban ATGT TP sẽ được truy cập 24/24h để sẵn sàng tiếp nhận, xử lý những thông tin phản ánh từ nhân dân nhằm xử lý kịp thời và phục vụ công tác đảm bảo trật tự, ATGT tốt nhất trên địa bàn.

Đại tá Bùi Trung Thành cùng các đơn vị CSGT đi thị sát, kiểm tra công tác xử lý xe quá tải.

Theo Đại tá Bùi Trung Thành, thời gian qua các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP đã thực hiện nhiều kế hoạch chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung đẩy mạnh thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP.

Qua đó, các tổ công tác đã bảo đảm tuyệt đối xử lý các vi phạm ATGT "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ".

Trong đó, tập trung tổng kiểm soát ô tô đầu kéo, ô tô kinh doanh vận tải hành khách...; tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với học sinh, sinh viên điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự, ATGT; xử lý theo các chuyên đề: ma túy, nồng độ cồn, tốc độ, quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện, xe không đảm bảo tiêu chuẩn, xe sản xuất, lắp ráp trái quy định...

Công an Hải Phòng ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết.

Thống kê sơ bộ đến tháng 1/2024, các lực lượng Công an TP Hải Phòng đã kiểm tra, xử lý 65.062 trường hợp vi phạm trật tự, ATGT.

Các mô hình, phong trào toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, ATGT như: “Đoạn đường sắt ATGT”; “Tuyến Quốc lộ 10 địa bàn huyện An Lão ATGT trật tự”; “Thanh niên xung kích quận Dương Kinh tham gia công tác bảo đảm trật tự, ATGT”; “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả.