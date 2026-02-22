Ngày 22/2, Công an TP Hải Phòng cho biết, vào 10h35 ngày 21/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Trung tâm 114 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận tin báo cháy buồng máy tàu nghỉ đêm số hiệu HP 5765 đang neo đậu tại bến tàu Gia Luận, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Sau khi xác định vị trí tàu HP 5765, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an Hải Phòng) đã thông báo cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an đặc khu Cát Hải để phối hợp chữa cháy.

Đến 11h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không ghi nhận thiệt hại về người; 15 hành khách và nhân viên trên tàu đều an toàn. Hiện Công an đặc khu Cát Hải đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy theo quy định.

