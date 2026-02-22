Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 9h ngày 22/2 (mùng 6 Tết) tại quán cà phê “Nhà Bên Suối”, nằm sâu trong hẻm đường Linh Đông, phường Linh Đông, TPHCM.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: HC

Thời điểm trên, người dân phát hiện khói lửa bất ngờ bốc lên từ quán cà phê. Nhiều người lập tức huy động bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành.

Do quán sử dụng nhiều nội thất gỗ và vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng phát dữ dội. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy bao trùm toàn bộ diện tích quán, tạo cột khói đen cao hàng chục mét kèm ánh lửa đỏ rực, khiến người dân xung quanh hoảng hốt.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM (PC07) điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi, triển khai vòi rồng khống chế đám cháy, ngăn không để lửa lan sang các khu vực lân cận...

Đến gần 11h, đám cháy cơ bản được khống chế, song khói vẫn bốc lên từ hiện trường. Toàn bộ tài sản và nội thất gỗ bên trong quán cà phê bị thiêu rụi.

Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.