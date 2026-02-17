Thời điểm trên, ngọn lửa khởi phát tại tầng 3 của ngôi nhà rộng khoảng 80m2. Phát hiện khói đen, vợ chồng chủ nhà cùng 2 con nhỏ đã kịp chạy ra ngoài an toàn.

Ngọn lửa đỏ rực bao trùm căn nhà 3 tầng. Ảnh: MD

Người dân xung quanh huy động bình chữa cháy và kéo vòi nước dập lửa nhưng bất thành do vị trí cháy ở tầng cao, chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa.

​Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã điều động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai vòi rồng từ nhiều hướng, khống chế đám cháy không để lây lan sang nhà lân cận.

​Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng nhiều tài sản. Hiện trường đã được xử lý để hỗ trợ người dân ổn định đón Tết.