Ngày 19/8, Công an phường Tân Thuận (TPHCM) đang tiến hành điều tra vụ việc một thi thể phụ nữ được phát hiện nổi trên sông Sài Gòn.

Hiện trường phát hiện thi thể cô gái nổi trên sông Sài Gòn. Ảnh: HC.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng nay, nhiều người dân hoảng hốt khi phát hiện một thi thể trôi dạt gần khu vực cảng Tân Thuận 1.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân.

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là nữ giới, khoảng 25 tuổi, cao 1,56m, dáng người trung bình. Tại thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc quần jean dài màu xanh, áo sơ mi dài tay kẻ sọc trắng xanh và tóc dài ngang lưng.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Công an phường Tân Thuận ra thông báo khẩn, kêu gọi bất kỳ ai là thân nhân của nạn nhân hoặc có người nhà mất tích với đặc điểm trên thì liên hệ trực tiếp đơn vị để phối hợp giải quyết vụ việc.