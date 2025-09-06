Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng nay (6/9), người dân sống tại khu trọ trên đường Lê Đức Thọ (phường An Hội Đông) ngửi thấy mùi hôi lạ phát ra từ một phòng trọ.

Khi vào phòng kiểm tra, họ bàng hoàng phát hiện một thi thể phụ nữ trong tư thế treo cổ nên đã lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ người phụ nữ tử vong trong phòng trọ. Ảnh: HC

Lực lượng chức năng phường An Hội Đông và Công an TPHCM đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra.

Nạn nhân được xác định là bà N.T.T.P., 42 tuổi, quê Đồng Tháp. Thi thể của bà P. đã được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để tiến hành các thủ tục pháp y cần thiết.

Hiện, Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà P.