Sự việc được phát hiện vào trưa 31/8 bởi một số người dân đi câu cá tại khu vực bờ kênh Xáng. Họ thấy một vật thể lạ nằm gần bờ, lại gần kiểm tra thì phát hiện 1 thi thể người đã phân hủy mạnh, còn trơ lại bộ xương.

Hiện trường phát hiện thi thể chỉ còn trơ xương ở TPHCM. Ảnh: HC.



Nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM đã phong tỏa khu vực để tiến hành khám nghiệm.

Theo thông tin tại hiện trường, do thi thể đã phân hủy mạnh, không thể xác định giới tính, độ tuổi hay các đặc điểm nhận dạng khác. Một số phần xương cũng bị thiếu, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Công an tiếp tục khám nghiệm và xác minh danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân tử vong.