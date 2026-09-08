Ngày hội trong ngày hội giữa đại ngàn

Khi màn sương còn vương trên triền núi, sân trường ở Pa Tần, Hua Bum, Bum Nưa và Dào San đã rực màu cờ, hoa và trang phục dân tộc. Tiếng nói cười của học sinh, tiếng trống khai giảng thay cho tiếng máy công trường. Những dãy lớp học, khu nội trú và nhà ăn vừa hoàn thiện từ đây trở thành nơi các em học tập, sinh hoạt và lớn lên.

Tại trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Pa Tần - nơi được chọn làm điểm cầu chính của tỉnh Lai Châu. Tham dự buổi lễ có ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu, Thiếu tướng Bùi Quyết Toán - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cùng thầy và trò nhà trường. Từ ngôi trường giữa đại ngàn, các nghi thức khai giảng và khánh thành được kết nối trong chương trình chung, đưa niềm vui của thầy trò vùng biên Lai Châu hòa vào ngày hội lớn của học sinh cả nước.

Ở Hua Bum, Bum Nưa, Dào San và Phong Thổ, đại diện lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Lai Châu cũng có mặt để dự lễ khai giảng và chúc mừng thầy trò.

Ông Vũ Văn Ngọc, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc AMACCAO kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VINADIC, cùng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trường PTDTNT liên cấp Pa Tần

Năm học 2026-2027, Lai Châu có 332 trường, 5.192 lớp. Nhưng ngày khai giảng năm nay còn là “ngày hội trong ngày hội” khi 5 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới cùng được đưa vào sử dụng. Riêng Pa Tần, Hua Bum, Bum Nưa và Dào San là 4 công trình do Công an tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư, AMACCAO - VINADIC thi công. Mỗi trường có khoảng 30 lớp phục vụ khoảng 1.000 học sinh, với hệ thống học tập và sinh hoạt nội trú toàn diện.

Bước chuyển trong giáo dục vùng biên Lai Châu

Pa Tần, Hua Bum, Bum Nưa và Dào San đều là những xã biên giới có địa hình chia cắt, dân cư phân tán, điều kiện đi lại và học tập còn nhiều khó khăn. Với không ít học sinh, con đường đến lớp từng là những quãng đi bộ dài qua dốc núi, bùn lầy, tiềm ẩn nguy hiểm. Vì vậy, bốn trường phổ thông nội trú liên cấp được khởi công năm 2025 khi đưa vào sử dụng không chỉ bổ sung phòng học, mà còn tạo nên những “mái nhà thứ hai” an toàn, giúp các em được học tập, ăn ở, rèn luyện và trưởng thành.

Bốn Trường PTDTNT liên cấp tại các xã biên giới Lai Châu với hệ thống công trình được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh vùng cao.

Các công trình được đầu tư đồng bộ với phòng học, phòng bộ môn, thư viện, nhà hiệu bộ, khu nội trú, bếp ăn, nhà đa năng, sân thể thao, bể bơi khu vui chơi, nhà công vụ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thiết bị dạy học hiện đại. Việc tổ chức đầy đủ các không gian học tập, sinh hoạt và rèn luyện giúp học sinh ổn định cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên yên tâm bám trường, gắn bó lâu dài với giáo dục vùng biên.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú liên cấp Pa Tần khang trang giữa vùng biên Lai Châu, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.

Đặc biệt, Pa Tần được lựa chọn làm điểm cầu chính còn cho thấy dấu ấn nổi bật về quy mô và mức độ hoàn thiện của công trình. Bên cạnh hệ thống phòng học, khu nội trú, bếp ăn, nhà đa năng và sân thể thao; trường còn có thêm phòng học bộ môn, phòng chức năng cùng thiết bị dạy học hiện đại, nhà sàn văn hóa, khu trò chơi dân gian, bể bơi, vườn thực nghiệm và hệ thống cây xanh, đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu vực vinh danh. Những hạng mục ấy giúp Pa Tần vừa mang dáng vẻ của một ngôi trường hiện đại bậc nhất tại Lai Châu, vừa giữ được sợi dây gắn kết với bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Trường PTDTNT liên cấp Pa Tần được đầu tư đồng bộ với các hạng mục không chỉ phục vụ học tập, sinh hoạt mà còn tạo không gian để học sinh gìn giữ, nuôi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc..

Sức mạnh từ “Ý Đảng, Lòng dân”

Những mái trường nơi biên giới được khởi nguồn từ một chủ trương lớn. Tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về đầu tư trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền. Đây là quyết sách gắn giáo dục với phát triển con người, tạo nguồn cán bộ tại chỗ, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ dân, giữ đất và giữ biên cương tổ quốc.

Tại Lai Châu, chủ trương ấy được đón nhận bằng sự đồng thuận và những hành động cụ thể. Ở Pa Tần, 40 hộ đồng bào bàn giao khoảng 7,5ha đất chỉ trong một tuần vận động. Tại Hua Bum, Bum Nưa, Dào San, các lực lượng khẩn trương đo đạc, kiểm đếm, tháo gỡ, nhanh chóng hoàn tất mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công.

“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Giữa đại ngàn Lai Châu, sức mạnh ấy được tạo nên từ trách nhiệm của Công an tỉnh trong vai trò chủ đầu tư; sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và đồng thuận của nhân dân địa phương; cùng năng lực, tâm huyết của nhà thầu AMACCAO - VINADIC. Mỗi lực lượng một phần việc, nhưng cùng chung một đích đến: đưa chủ trương của Đảng, Nhà nước thành những mái trường hiện hữu, trong đó tương lai trẻ em vùng biên giới được đặt ở vị trí trung tâm.

Đặc biệt, với vai trò chủ đầu tư, Công an tỉnh Lai Châu đảm nhiệm và bám sát xuyên suốt toàn bộ quá trình, từ khảo sát, hoàn thiện thủ tục, phối hợp giải phóng mặt bằng đến giữ kỷ luật, giữ nhịp công trường, kiểm tra chất lượng và bàn giao công trình. Khi phát sinh vướng mắc, lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường tháo gỡ; cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia đợt cao điểm 100 ngày đêm, hỗ trợ vận chuyển thiết bị và dọn dẹp trường lớp.

AMACCAO nỗ lực bền bỉ xây trường nơi gian khó

Thách thức với AMACCAO - VINADIC không chỉ nằm ở địa hình phức tạp của từng công trình, mà còn ở việc đồng thời tổ chức 10 mũi thi công tại 10 trường trên địa bàn biên giới, cách xa nhau. Có những công trường cách trung tâm tỉnh tới 10 giờ di chuyển, khiến việc huy động nhân lực, vật tư và tổ chức thi công trở thành bài toán không đơn giản. Trong điều kiện đó, 4 trường được khởi công năm 2025 đã kịp về đích để đón học sinh trong năm học mới.

Pa Tần có nền đá gốc, nhà thầu phải huy động hàng trăm thiết bị, kết hợp máy móc và đục để phá đá; Hua Bum thường xuyên mưa lớn, đường vận chuyển khó khăn; Dào San phát sinh sạt trượt, đòi hỏi xử lý địa chất phức tạp. Trong điều kiện nhân công, vật liệu khan hiếm, giao thông bị chia cắt mùa mưa, nhiều vật liệu phải vận chuyển hàng trăm kilomet, chi phí tăng cao, nhà thầu phải điều phối chặt chẽ nhân lực, máy móc, thiết bị để bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Giữa khối lượng công việc lớn ấy, 4 trường thuộc đợt đầu đã hoàn thành kịp khai giảng năm học mới; riêng Pa Tần về đích sớm hơn kế hoạch khoảng một tháng. Kết quả này cho thấy năng lực tổ chức thi công đồng thời nhiều dự án với độ khó cao, cùng dấu ấn của Nhà thầu AMACCAO - VINADIC: tiến độ và chất lượng luôn song hành.

Từ giờ học đến những giờ vui chơi, ăn nghỉ, học sinh Lai Châu bắt đầu một nhịp sống mới trong những ngôi trường khang trang giữa vùng biên.

Trước đó, tại Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Kạn,… Hệ sinh thái AMACCAO đã góp sức xây dựng trường, mở lớp, góp thêm những không gian học tập an toàn và cơ hội vươn lên cho trẻ em vùng cao. Các công trình khác nhau về quy mô nhưng cùng một lựa chọn: đi đến nơi khó khăn, nơi một lớp học kiên cố có thể đổi thay hành trình lớn lên và tương lai của các em.

Từ Pa Tần, Hua Bum, Bum Nưa, Dào San khánh thành hôm nay đến Khổng Lào, Sin Suối Hồ, Pa Ủ, Mù Cả và Thu Lũm đang tiếp tục được triển khai - một con đường tri thức đang được nối dài giữa miền biên giới Tổ quốc.

Từ Pa Tần, Hua Bum, Bum Nưa, Dào San khánh thành hôm nay đến Khổng Lào, Sin Suối Hồ, Pa Ủ, Mù Cả và Thu Lũm đang tiếp tục được Công an tỉnh Lai Châu và AMACCAO - VINADIC triển khai - một con đường tri thức đang được nối dài giữa miền biên giới Tổ quốc.

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(Nguồn: AMACCAO)