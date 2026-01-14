Chiều 14/1, lãnh đạo Công an phường Nha Trang cho biết, đơn vị đã làm việc với những người liên quan để làm rõ hai nhóm ẩu đả ở gần biển được lan truyền trên mạng xã hội, trước sự chứng kiến của nhiều du khách.

Động thái này diễn ra sau khi trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi cảnh hai nhóm người xô xát, ẩu đả tại ki-ốt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Hình ảnh hai nhóm ẩu đả ở Nha Trang. Ảnh: N.X

Theo nội dung video dài khoảng 2 phút, hai nhóm (khoảng 8 người) xảy ra mâu thuẫn, lao vào đánh nhau, la hét trước sự chứng kiến của nhiều người dân và du khách. Có thời điểm, 3-4 người cùng đánh một người khác và chỉ dừng lại khi có người can ngăn.

Sau khi sự việc xảy ra, công an vào cuộc xác minh và làm việc với những người liên quan để điều tra làm rõ.

Theo Công an phường Nha Trang, bà L.T.H.T (35 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) thuê ki-ốt số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai để kinh doanh. Trong quá trình hoạt động, bà xảy ra mâu thuẫn với ông V.Đ.C. (người thuê ki-ốt số 2). Sau khi ông C. chuyển sang ki-ốt số 3 vào cuối tháng 10/2025, bà T. phát hiện ông bày bán hàng hóa giống ki-ốt của mình.

Đến ngày 13/1, anh trai bà T. đã khóa ki-ốt số 3, nhưng ông C. cùng một số người đã cắt khóa để đưa hàng vào. Sau đó, bà T. và mẹ chặn cửa ki-ốt, dẫn đến xô xát giữa hai bên.