Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan mời làm việc với nhiều người đăng thông tin thiếu kiểm chứng về nghệ sĩ hài Trường Giang lên mạng xã hội.

Phòng An ninh mạng, Công an TPHCM phối hợp cùng các cơ quan chức năng mời làm việc với một số người, là chủ tài khoản các trang mạng xã hội có đăng tải thông tin liên quan đến nghệ sĩ hài Trường Giang, tên thật là Võ Vũ Trường Giang (SN 1983).

Trước đó, nghệ sĩ Trường Giang thông qua công ty luật đại diện pháp lý uỷ quyền đã gửi đơn đến phòng An ninh mạng, Công an TPHCM và các đơn vị liên quan đề trình báo, nhờ can thiệp, xử lý về những trang mạng đăng tải hình ảnh, bài viết, video clip có thông tin sai sự thật liên quan đến nam danh hài này.

Phía Trường Giang xác định những thông tin lan truyền ảnh hưởng nặng nề đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, hình ảnh và kể cả thiệt hại kinh tế cho nghệ sĩ, đơn vị quản lý.

Nghệ sĩ Trường Giang. Ảnh: Fanpage Trường Giang

Khi tiếp nhận đơn trình báo, cơ quan công an vào cuộc xác minh, tiến hành mời làm việc với nhiều người.

Khi làm việc vớ cơ quan công an, họ thừa nhận hành vi vi phạm. Những người này xin gỡ bỏ thông tin liên quan đến nam nghệ sĩ cũng như đăng tải thông tin cải chính, xin lỗi.

Công an xác định ít nhất có 3 cá nhân vi phạm về hành vi "làm ra, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và môi trường thông tin trên không gian mạng" vi phạm Điểm a, Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 330/2026/NĐ-CP. Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 9/11, trên Fanpage Trường Giang với 5,7 triệu người theo dõi, phía nghệ sĩ cũng đăng tải thông cáo báo chí. Trong thông báo này, phía Trường Giang xác định, cơ quan công an đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ tài khoản có hành vi vi phạm như nói trên.