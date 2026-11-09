Liên quan đến băng nhóm giang hồ mạng “Hiệp đen”, hai đối tượng Sơn “mặt quỷ” và Sơn Lâm đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, bày tỏ sự ăn năn, hối hận và mong được hưởng khoan hồng.

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Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Tuấn Hiệp (SN 1971, tức “Hiệp đen”) và đồng bọn.

Đến nay, cơ quan công an đã làm rõ vai trò của từng đối tượng trong việc bàn bạc, lên kịch bản, quay dựng các clip mang màu sắc giang hồ, xã hội đen rồi đăng tải lên mạng xã hội, cùng những hành vi vi phạm pháp luật khác.

Sơn “mặt quỷ”, tức Lâm Duy Bảo Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố “Hiệp đen” và 13 đối tượng về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Sơn “mặt quỷ” khai hối hận, muốn về quê làm lại cuộc đời

Một trong những đàn em thân tín của “Hiệp đen” là Lâm Duy Bảo Sơn (tự Sơn “mặt quỷ”). Tại cơ quan điều tra, đối tượng này đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội.

Trong vụ án, Sơn “mặt quỷ” bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Theo cơ quan công an, Sơn có 4 tiền án, gồm 2 tiền án về tội “Đánh bạc”, 1 tiền án về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và 1 tiền án về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tại cơ quan điều tra, Sơn “mặt quỷ” bày tỏ sự ăn năn và mong được pháp luật khoan hồng.

“Tôi đã thành khẩn khai báo, bản thân rất xấu hổ, ăn năn hối hận. Mong được sự khoan hồng của pháp luật.

Khi ra tù, tôi sẽ về quê tìm công việc, chăm lo cho gia đình, vợ con, không lên mạng xã hội nữa”, Sơn khai.

Nguyễn Sơn Lâm cùng "Hiệp đen" xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh: CA

Sơn Lâm thừa nhận đeo vàng giả để khoe mẽ

Một đối tượng khác trong vụ án là Nguyễn Sơn Lâm (SN 1972), có tên gọi trên mạng xã hội là Sơn Lâm Nguyễn. Người này cũng bày tỏ sự hối hận về những việc đã làm.

Sơn Lâm bị khởi tố, bắt tạm giam về hai tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cơ quan điều tra xác định, Sơn Lâm cùng “Hiệp đen” và một số đối tượng khác hùn vốn cho người khác vay với lãi suất từ 10%/tháng, tương đương 120%/năm, trở lên.

Đáng chú ý, Sơn Lâm thừa nhận những dây chuyền, vòng đeo tay xuất hiện trong các clip trên mạng xã hội đều là vàng giả. Việc đeo những món trang sức này nhằm tạo vẻ ngoài giàu có, đánh bóng tên tuổi và thuận lợi hơn trong việc kết nối cho vay.

Nguyễn Sơn Lâm khi khai báo tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

“Những dây chuyền, vòng đeo tay tôi đeo trong clip đều là vàng giả. Tôi đeo để khoe mẽ, tỏ vẻ giàu có, đánh bóng tên tuổi, tạo thuận lợi cho việc kết nối cho vay.

Tôi hối hận vì thói thể hiện, rồi làm những việc sai trái. Mong mọi người đừng nhìn những hình ảnh đó mà làm theo”, Sơn Lâm khai.

Trước đó, khi bị bắt giữ, “Hiệp đen” cũng thừa nhận số vàng đeo trên người là vàng giả mua ngoài chợ, được sử dụng để tạo hình ảnh giống các nhân vật xã hội đen trong phim.

Đối tượng này bị khởi tố về cả 3 tội danh nói trên. Tại cơ quan điều tra, Hiệp đã khai nhận hành vi và chỉ rõ vai trò của từng đàn em trong băng nhóm.

“Hiệp đen” bày tỏ sự ăn năn, cho biết nếu có cơ hội trở về sẽ về quê sinh sống, làm người lương thiện. Đồng thời, Hiệp khuyên những người chưa bị bắt không nên đưa những việc làm như mình lên mạng xã hội.