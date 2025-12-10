Ngày 10/12, Công an xã Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, đơn vị này đã xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai, bịa đặt về bản chất vụ việc lên mạng xã hội khi chưa có thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, liên quan vụ việc có dấu hiệu giết người xảy ra tại xã Hữu Lũng, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin suy diễn, chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Trước tình hình này, Công an xã Hữu Lũng đã chủ động nắm bắt thông tin, xác minh và xử lý 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật theo quy định pháp luật.

Một trường hợp bị xử lý do đăng tải thông tin sai về vụ án tại xã Hữu Lũng, Lạng Sơn. Ảnh: Công an xã Hữu Lũng

Cụ thể, lực lượng công an đã xử lý N.V.A. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận đã phát ngôn, đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến diễn biến vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Hữu Lũng, gây hoang mang dư luận.

N.V.A. bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng và buộc gỡ bỏ nội dung livestream phát trên trang cá nhân Facebook ngày 29/11.

Trường hợp còn lại là V.T.L., người có hành vi livestream với tiêu đề “dựng lại hiện trường”. Công an đã mời V.T.L. lên làm việc, yêu cầu gỡ bỏ nội dung livestream và cam kết không tái phạm.

Liên quan vụ án Đoàn Văn Sáng, ngày 3/12, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra tại xã Hữu Lũng. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen Công an Lạng Sơn phá nhanh vụ án Đoàn Văn Sáng Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Công an tỉnh Lạng Sơn vì thành tích xuất sắc trong điều tra, khởi tố nghi phạm gây ra vụ giết người tại xã Hữu Lũng.

Công an Lạng Sơn bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội giết người Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng về tội Giết người.