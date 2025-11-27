Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, vừa yêu cầu Ban An toàn giao thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát và đánh giá hạ tầng giao thông tại vị trí xảy ra tai nạn, nhằm tăng cường tổ chức giao thông và nâng cao an toàn cho hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đơn vị này được yêu cầu tiếp tục khảo sát và đánh giá hệ thống biển pano tuyên truyền an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt là quốc lộ 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ. Ảnh: Đ.X

Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu lực lượng CSGT tổ chức triển khai các chuyên đề xử lý vi phạm về ma túy, nồng độ cồn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đối với lĩnh vực liên quan đến Sở Xây dựng, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đánh giá và tổ chức lại hệ thống giao thông một cách khoa học, hợp lý tại đoạn đường xảy ra tai nạn và trên các tuyến quốc lộ trọng điểm.

Qua đó, các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp khắc phục và xử lý dứt điểm những tồn tại, bất cập trong tổ chức giao thông, đồng thời xóa bỏ và khắc phục kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông (nếu có).

Trước đó, lúc 12h48 ngày 26/11, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn giữa xe đầu kéo BKS 98E-000.xx, kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 98R-013.xx do ông Phạm Văn Dũng (SN 1981, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn với ô tô BKS 19A-483.xx do anh Lại Quang Nhân (SN 1993, trú xã Thường Tín, TP Hà Nội) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn là 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng. Các nạn nhân đều đi trên ô tô 7 chỗ.

