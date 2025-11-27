XEM CLIP:

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và ô tô con làm 4 người tử vong và 2 người bị thương xảy ra tại tỉnh Lạng Sơn vào chiều 26/11, Cục CSGT (Bộ Công an) đã có đánh giá sơ bộ nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc.

Theo đó, khoảng 13h30 ngày 26/11, tại Km42+600 quốc lộ 1 (thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe đầu kéo biển số 98E-000.XX, kéo sơ-mi rơ-moóc biển số 98R-013.XX với ô tô con biển số 19A-483.XX.

Vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong tại hiện trường (3 nam, 1 nữ), 2 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Lạng Sơn. Ảnh: Đ.X

Cục CSGT đánh giá, người điều khiển ô tô con hoàn toàn có lỗi trong vụ tai nạn giao thông trên. Tài xế đã vi phạm quy tắc giao thông, đi sai phần đường dẫn tới va chạm với xe đầu kéo, tài xế ô tô con tự gây thiệt hại về sức khỏe, tài sản của mình và gây thiệt hại tài sản của người tham gia giao thông khác.

"Lái xe đầu kéo di chuyển ở chiều đường ngược lại và bị va chạm, tài xế không có lỗi, việc va chạm với ô tô con được xem là trường hợp bất khả kháng", đại diện Cục CSGT thông tin.

Ngoài ra, đại diện Cục CSGT cho rằng, căn cứ quy định của pháp luật dân sự về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra như sau: Người lái xe đầu kéo không phải bồi thường thiệt hại.

Người điều khiển ô tô con phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản do hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của mình gây ra.

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lái xe Lại Quang Nhân (tài xế ô tô con) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.