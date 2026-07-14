Ngày 14/7, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an đã trao đổi, thông tin một số nội dung về Luật Cư trú (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15), có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, và Thông tư số 116/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Một trong những nội dung đáng chú ý là, kể từ ngày 1/7, khi có người lưu trú qua đêm tại nơi cư trú của mình, thành viên hộ gia đình có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Bên cạnh đó, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch; chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện được sử dụng làm nơi lưu trú qua đêm; người quản lý các cơ sở lưu trú khác như ký túc xá, căn hộ dịch vụ cũng phải thực hiện việc thông báo lưu trú.

Trong trường hợp người đến lưu trú tại nhà riêng nhưng chủ nhà hoặc thành viên hộ gia đình không có mặt tại nơi ở, người đến lưu trú phải tự thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Đại tá Ngô Như Cường, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: Bộ Công an

Nói về những quy định mới nêu trên, Đại tá Ngô Như Cường, Cục phó C06, cho biết quy định mới về thông báo lưu trú tập trung vào việc mở rộng đối tượng, làm rõ trách nhiệm và đa dạng hóa phương thức thực hiện.

Nội dung thông báo gồm các thông tin cơ bản như: họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu; lý do, thời gian và địa chỉ lưu trú.

Đáng lưu ý, việc thông báo phải được thực hiện trước 23h của ngày bắt đầu lưu trú. Nếu người đến sau 23h thì phải thông báo trước 8h ngày hôm sau. Thời gian lưu trú không quá 30 ngày.

Người dân có thể thông báo qua điện thoại, hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, Cổng Dịch vụ công quốc gia, VNeID hoặc phần mềm thông báo lưu trú. Như vậy, người dân không bắt buộc phải trực tiếp đến cơ quan công an.

Lãnh đạo C06 khẳng định mục đích của quy định mới là bảo đảm thông tin về nơi ở thực tế của công dân được cập nhật đầy đủ, chính xác, phục vụ công tác quản lý cư trú, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn và hoạch định chính sách dân sinh.

Cũng theo Đại tá Ngô Như Cường, về cơ bản, quy định mới nêu trên không gây phiền hà cho người dân vì thủ tục đơn giản, không thu lệ phí, có nhiều hình thức thực hiện và chủ yếu khai thác thông tin điện tử qua VNeID.

Để thuận lợi, người dân có thể sử dụng VNeID, đăng nhập ứng dụng, chọn mục "Thủ tục hành chính", sau đó chọn "Thông báo lưu trú". Tiếp theo, chủ tài khoản chọn "Tạo yêu cầu" và điền đầy đủ các thông tin.

Khi chọn loại hình cơ sở cư trú, người dân lưu ý chọn hộ gia đình, nhà trọ hoặc cơ sở lưu trú du lịch, đồng thời nhập tên cơ sở cư trú. Sau đó, chọn "Thêm người lưu trú" để khai thông tin của người lưu trú. Cuối cùng, chọn "Lưu và gửi yêu cầu".