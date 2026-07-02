Chiều 2/7, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm.

Tại họp báo, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) thông tin về vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV.

Theo đại diện C03, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can về nhiều tội danh. Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những hành vi vi phạm, thu hồi triệt để tài sản.

Ông Vũ Thế Phiệt. Ảnh: ACV

Trước đó, ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ông Phiệt, Phó tổng giám đốc ACV Nguyễn Tiến Việt cũng bị khởi tố với cùng tội danh.

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam cho biết 2 lãnh đạo nêu trên đã bị bắt tạm giam do nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.

Giữa tháng 3, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã đưa vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vào diện Trung ương theo dõi.