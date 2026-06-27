Ngày 27/6, Cục CSGT cho biết Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thay thế Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28/2/2025. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7 tới đây.

Thông tư được ban hành căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 94/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe.

Đáng chú ý, Nghị định số 94 bãi bỏ Nghị định số 160. Đồng thời, Điều 24 của nghị định đã bỏ quy định về trang bị thiết bị sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông và phòng sát hạch mô phỏng.

Từ 1/7, thí sinh không phải thực hiện bài thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính. Ảnh: Đình Hiếu

Theo đó, thông tư mới cũng bỏ bài thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính trong quy trình sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Theo quy định hiện hành, đối với quy trình sát hạch lái xe ô tô, thí sinh phải thực hiện các phần thi gồm: sát hạch lý thuyết, sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính, sát hạch trong hình và sát hạch lái xe trên đường.

Cơ quan chức năng cho rằng, quy định sát hạch bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông chưa sát với thực tế, thiếu tính thực tiễn và chưa phản ánh đúng các tình huống giao thông. Một số nội dung còn mang tính "đánh đố" thí sinh thay vì đánh giá kỹ năng điều khiển phương tiện.

Như vậy, từ ngày 1/7, khi thông tư có hiệu lực, thí sinh dự sát hạch cấp giấy phép lái xe sẽ không còn phải thực hiện bài thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính.