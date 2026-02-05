Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án và bị can đối với Lê Thị Lộc (SN 1992) vào ngày 5/2. Đối tượng trú tại xã Thiên Nhẫn bị điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Đối tượng Lê Thị Lộc bị khởi tố. Ảnh: CACC

Cơ quan chức năng xác định Lộc là chủ cơ sở Lộc Bình tại số 31, đường Trần Đăng Ninh, phường Thành Vinh. Đối tượng sử dụng nhà ở tại khu vực rừng núi thuộc xã Thiên Nhẫn để làm nơi sản xuất.

Lộc đã pha trộn axit axetic công nghiệp với nước lã theo tỷ lệ 2 lít axit cho 100 lít nước thay vì lên men tự nhiên. Đối tượng đóng chai và dán nhãn “Giấm gạo lên men tự nhiên” để đánh lừa người tiêu dùng.

Can chứa axit công nghiệp mà Lê Thị Lộc mua về để pha chế, sản xuất giấm giả. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, công an thu giữ 6.192 chai giấm thành phẩm, 21.000 nhãn hiệu “Giấm gạo nếp Thanh Phương” và 10 lít axit acetic công nghiệp. Lực lượng chức năng cũng thu giữ thêm 912 chai giấm giả khi kiểm tra 7 cơ sở kinh doanh khác.

Đối tượng khai nhận đã sản xuất khoảng 60.000 lít giấm giả từ tháng 6/2025 đến nay. Cơ quan điều tra cảnh báo việc sử dụng axit axetic công nghiệp trong thực phẩm có thể gây tổn thương dạ dày, ngộ độc thần kinh và ung thư.