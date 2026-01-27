XEM CLIP:

Ngày 27/1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam đối với Lê Thị Mai Trâm (SN 1979, quê Đồng Nai, tạm trú TPHCM) về tội "Buôn bán hàng cấm".

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Công an xã Đông Thạnh phát hiện Lê Thị Mai Trâm có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động buôn bán pháo nổ trái phép.

Lê Thị Mai Trâm cùng tang vật. Ảnh: CA

Cuối tháng 12/2025 tại khu vực đường Tô Ký (ấp 57, xã Đông Thạnh), tổ công tác tiến hành áp sát, kiểm tra hành chính đối với Trâm.

Tại thời điểm kiểm tra, người phụ nữ này đang vận chuyển 2 thùng giấy carton chứa 9 khối pháo nổ dạng hộp (loại 49 ống/khối). Kết quả giám định chuyên môn cho thấy số tang vật này là pháo nổ.

Mở rộng điều tra, công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trâm và phát hiện thêm 31 khối pháo nổ khác. Tổng khối lượng pháo nổ bị thu giữ là 67,2kg.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an xã Đông Thạnh đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM để thụ lý theo thẩm quyền.

Theo Công an TPHCM, càng về thời điểm cận Tết Nguyên đán, hoạt động mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép càng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Lực lượng công an cơ sở đang triển khai phương châm “bám địa bàn - sát đối tượng - xử lý nhanh, dứt điểm” nhằm kịp thời phát hiện các sai phạm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sản xuất, mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng pháo nổ trái phép. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Người dân cần nâng cao cảnh giác và tích cực tố giác tội phạm liên quan đến pháo nổ để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết.