XEM CLIP:

Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Võ Thị Thu Oanh (SN 1976, ngụ phường Bàn Cờ), Tăng Thị Mỹ Hòa (SN 1978, ngụ phường Tân Bình) và Tăng Hoàng Vinh (SN 1983, ngụ phường An Đông) về hành vi sản xuất, mua bán trái phép chất độc.

Ba đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua): Võ Thị Thu Oanh, Tăng Thị Mỹ Hòa, Tăng Hoàng Vinh. Ảnh: CA

Trước đó, qua quá trình điều tra, theo dõi, giữa tháng 12/2025, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra hộ kinh doanh trang thiết bị nha khoa Tản Đà (tại chung cư Ngô Quyền, phường An Đông).

Tại đây, công an phát hiện cơ sở đang bày bán số lượng lớn sản phẩm ArsenicBlue 5g và Pâte Nécronerve (thường gọi là thuốc diệt tủy dùng trong nha khoa).

Lực lượng công an tiến hành kiểm tra, khám xét cửa hàng thiết bị nha khoa. Ảnh: CA

Độc chất thu giữ được tại cửa hàng. Ảnh: CA

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Kết quả giám định từ Phân viện Khoa học hình sự xác định, các mẫu phẩm đều chứa As₂O₃ (Arsenic trioxide) - một loại chất độc cực mạnh thuộc danh mục kiểm soát đặc biệt, có khả năng gây ung thư và tử vong. Tổng khối lượng chất độc bị thu giữ là hơn 674 gam.

Sản xuất chất độc ngay trong phòng ngủ

Mở rộng điều tra, quy trình sản xuất của đường dây này dần hé lộ. Nhà của đối tượng Võ Thị Thu Oanh (tại phường Bàn Cờ) được xác định là "xưởng sản xuất" chính.

Cụ thể, Oanh tự mua hóa chất về, sau đó thực hiện các công đoạn pha chế, trộn và đóng lọ thủ công ngay trong phòng ngủ. Việc sản xuất chất độc trong điều kiện thô sơ, không thiết bị bảo hộ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ, phát tán chất độc ra môi trường xung quanh.

Các loại độc chất mà công an thu giữ để điều tra. Ảnh: CA

Sau khi "ra lò", các sản phẩm này được bán cho Tăng Thị Mỹ Hòa – người điều hành thực tế cửa hàng thiết bị nha khoa. Hòa cùng sự giúp sức của Tăng Hoàng Vinh đã tung số thuốc diệt tủy tự chế này ra thị trường.

Từ năm 2024 đến khi bị bắt, Hòa đã tiêu thụ hơn 3.000 hộp sản phẩm cho các cửa hàng nha khoa trên toàn quốc, thu về hơn 1,25 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang tiếp tục làm rõ danh sách các cơ sở nha khoa đã mua và sử dụng nguồn hàng này để có biện pháp xử lý, khuyến cáo kịp thời.

Theo Công an TPHCM, thạch tín là chất độc nguy hiểm, nếu sử dụng không đúng liều lượng hoặc sản phẩm không đạt chuẩn trong nha khoa, sức khỏe của người bệnh sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.