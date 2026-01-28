XEM CLIP:

Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây sơ chế thịt ốc bằng hóa chất "thủy tinh lỏng" với quy mô lớn tại địa chỉ số 60 đường Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông.

Chủ lò là Huỳnh Văn Trường (SN 1979, quê Cần Thơ) đã bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Trường khai nhận đã tổ chức hoạt động, sản xuất tại cơ sở ngâm ốc bằng hóa chất từ năm 2021 đến nay.

Huỳnh Văn Trường (bên trái), chủ lò ốc ngâm hóa chất tại thời điểm làm việc với cơ quan công an khi bị kiểm tra. Ảnh: CA

Trường cũng thừa nhận do không được đi học, không biết chữ nên chỉ điều hành chung hoạt động của cơ sở, còn các giao dịch tiền bạc liên quan đến việc buôn bán đều do con trai phụ trách.

Cụ thể, Trường mua hóa chất Natri Silicate (còn gọi là "thủy tinh lỏng") tại chợ Kim Biên, với giá 6.000 đồng/kg. Theo công thức, 5 kg hóa chất Natri Silicate được dùng để ngâm 150kg ốc bươu; sau khoảng 4 giờ, nhân viên vớt ốc ra và rửa sạch.

Sau đó, Trường cùng nhân viên đóng gói ốc đã ngâm hóa chất thành các gói có trọng lượng khác nhau, tùy theo nhu cầu đặt hàng của các hàng quán.

Tang vật là ốc ngâm hóa chất tại cơ sở. Ảnh: CA

Trường cũng khai báo với công an về danh sách các điểm buôn bán ở chợ, các cơ sở ăn uống, quán nhậu, nhà hàng đã đặt hàng từ lò ốc của mình.

“Tôi biết đây là hóa chất công nghiệp, không được phép sử dụng trong thực phẩm, nhưng vì mưu sinh nên vẫn làm”, Huỳnh Văn Trường thành khẩn khai nhận tại cơ quan điều tra.

Theo đó, thời điểm đột kích, kiểm tra, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Bình Đông thu giữ 3 tấn thịt ốc thành phẩm, đã ngâm hóa chất và 1.575kg hóa chất Natri Silicate.

Từ thông tin cơ sở cung cấp và qua điều tra, công an cho rằng, trong những năm qua, lò của Trường đã bán ra thị trường khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu ngâm hóa chất, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Tác hại của việc ăn ốc ngâm hóa chất độc hại

Theo Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM, Natri Silicate (Na₂SiO₃, còn gọi là “thủy tinh lỏng”) là hóa chất công nghiệp, thường được sử dụng trong xây dựng làm chất chống thấm bê tông, phụ gia sản xuất xi măng chịu axit; dùng làm keo dán công nghiệp, chất tẩy rửa, nguyên liệu sản xuất gốm sứ hoặc phủ bề mặt kim loại để chống ăn mòn.

Đáng chú ý, Natri Silicate bị nghiêm cấm tuyệt đối sử dụng trong thực phẩm.

Cơ quan chức năng lấy mẫu ốc để tiến hành xét nghiệm theo quy định. Ảnh: CA

Các thùng hóa chất Natri Silicate mà Huỳnh Văn Trường trữ tại cơ sở để ngâm vào các thùng ốc. Ảnh: CA

Cơ sở của Trường dùng Natri Silicate để ngâm ốc bươu nhằm tẩy sạch nhớt, bùn đất và làm thịt ốc trắng trẻo, bắt mắt hơn bình thường.

Hóa chất này còn giúp thịt ốc ngậm nước, căng mọng, nặng ký hơn, từ đó tăng lợi nhuận phi pháp.

Đặc biệt, Natri Silicate tạo một lớp màng ngăn chặn sự phân hủy bên ngoài, khiến ốc dù đã cũ vẫn trông có vẻ tươi.

Ốc thành phẩm chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ. Ảnh: CA

Về tác hại của Natri Silicate khi sử dụng trong thực phẩm, Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM cho biết, chất này có thể gây bỏng niêm mạc miệng, thực quản, dạ dày; gây rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng dữ dội, tiêu chảy… Việc sử dụng trong thời gian dài còn dẫn đến tích tụ độc tố, gây tổn thương gan, thận và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính nguy hiểm.

Công an truy xét việc ốc ngâm hóa chất bị tuồn ra bán tại các khu chợ. Ảnh: CA

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc tiêu thụ số ốc bươu nhiễm hóa chất ra thị trường; đồng thời xem xét, xử lý nghiêm hành vi mua bán, cung cấp hóa chất sai quy định, không đúng đối tượng.