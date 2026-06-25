Ngày 25/6, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trương Thị Anh Thư (39 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) mức án 5 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo cáo buộc, từ ngày 14/10/2011, Thư tạo lập, quản trị và sử dụng một số kênh YouTube để đăng tải, chia sẻ các video, bài viết liên quan đến lãnh tụ, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bị cáo Trương Thị Anh Thư. Ảnh: HP

Thư đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện hành vi làm, tàng trữ, phát tán, đăng tải 4 video clip lên không gian mạng có nội dung xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; xúc phạm lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc; bịa đặt sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân.

Tại cơ quan điều tra, Thư khai nhận biết các nội dung, thông tin trong 4 video clip là không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng.

Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TPHCM, trước, trong và sau khi đăng các video clip trên vào các ngày 29/4/2025, 9/5/2025 và 19/5/2025, Trương Thị Anh Thư bị rối loạn nhân cách paranoid và bị hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi. Đây là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Cũng theo cáo trạng, hành vi của Thư vi phạm điểm c, d khoản 1 Điều 8; điểm a, c khoản 1, khoản 3, khoản 5 Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018, xâm phạm sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, chế độ chính trị, chế độ xã hội chủ nghĩa.