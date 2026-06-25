Ngày 25/6, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một người đàn ông mời bạn gái cùng nhóm bạn đến ăn tại một quán hải sản ở phường Việt Trì. Sau bữa ăn, người bạn gái cùng nhóm bạn rời đi, để lại người đàn ông với hóa đơn hơn 16 triệu đồng. Đáng chú ý, người này không thanh toán số tiền trên.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, quán xảy ra vụ việc là Hải sản Việt Trì trên đường Vũ Thê Lang, một địa chỉ khá quen thuộc với người dân địa phương. Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 24/6.

Quán hải sản tại phường Việt Trì, nơi xảy ra vụ việc người đàn ông mời bạn gái cùng nhóm bạn ăn hải sản hết hơn 16 triệu. Ảnh: ĐH

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Việt Trì cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo cơ quan công an, người đàn ông trong vụ việc tên T., trú tại xã Tam Dương (tỉnh Phú Thọ).

Qua xác minh ban đầu, gia đình T. cho biết người này có một số biểu hiện bất thường về tâm lý. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, T. cũng có dấu hiệu không ổn định.

Lãnh đạo Công an phường cho biết, T. quen một cô gái qua mạng xã hội rồi mời cô gái cùng nhóm khoảng 6-7 người, trong đó có cả trẻ em, đến quán hải sản ăn uống.

Trong bữa ăn, nhóm khách gọi nhiều món hải sản có giá trị cao như cua hoàng đế, tôm Alaska, bọ biển, ốc hương cùng nhiều loại đồ uống. Sau khi ăn không hết, nhóm khách còn yêu cầu quán đóng gói mang về.

Tuy nhiên, khi bữa ăn kết thúc, nhóm người đi cùng lần lượt rời khỏi quán, chỉ còn T. ở lại nhưng không thanh toán hóa đơn.

Hoá đơn bữa ăn hết hơn 16 triệu với nhiều món hải sản đắt tiền. Ảnh: ĐH

Theo lãnh đạo Công an phường Việt Trì, kiểm tra ban đầu cho thấy giá các mặt hàng trong hóa đơn phù hợp với mặt bằng chung của thị trường, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường về giá bán.

Sau đó, lực lượng công an đưa T. về trụ sở để làm việc. Quá trình làm việc, người này có biểu hiện lơ ngơ, không hợp tác và không ký biên bản.

Hiện Công an phường Việt Trì đã xác minh nhân thân, nơi cư trú của T. và sẽ phối hợp với cơ quan công an nơi người này cư trú để làm rõ tình trạng sức khỏe cũng như các tình tiết liên quan, làm căn cứ xử lý theo quy định.