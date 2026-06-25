XEM CLIP (Nguồn: T.D)

Ngày 25/6, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, clip về một vụ xô xát xảy ra tại vỉa hè trước số nhà 54 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội).

Theo nội dung được chia sẻ trên mạng, một nữ khách hàng đặt đồ ăn online và đã thanh toán trước. Khi giao hàng, shipper đã gọi điện hai lần nhưng khách không nghe máy do không để ý điện thoại. Khoảng 3 phút sau, người phụ nữ gọi lại cho shipper. Gần 10 phút tiếp theo, người này xuống nhận hàng.

Khi gặp mặt, giữa hai bên đã có lời qua tiếng lại. Nam shipper được cho là có những lời lẽ thiếu chuẩn mực với khách hàng, đồng thời hoàn tất đơn hàng trên hệ thống nhưng không giao đồ ăn cho khách.

Khi người phụ nữ cho biết sẽ gọi tổng đài để khiếu nại, nam shipper đuổi theo, kéo tóc và hành hung khách hàng.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: T.D.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào trưa 23/6, một số người có nghe thấy cuộc tranh cãi giữa shipper và nữ khách hàng.

“Sau khi lời qua tiếng lại, nữ khách hàng quay người bỏ đi. Người giao hàng chạy tới kéo tóc và hành hung nữ khách hàng”, anh Đ.T.V., một người dân trong khu vực, cho biết.

Kể lại vụ việc, anh Đ.Đ.T. cho biết: “Khi thấy shipper hành hung nữ khách hàng, chúng tôi đã tiến lại gần để can ngăn. Thấy nhiều người vào can ngăn, shipper liền bỏ đi”.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Láng xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và cho biết cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân, đồng thời báo cáo Công an TP Hà Nội để xử lý theo quy định.