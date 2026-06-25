Ngày 25/6, Công an phường Láng (Hà Nội) cho biết đã vào cuộc xác minh vụ việc người phụ nữ phản ánh bị shipper hành hung tại khu vực sảnh tòa nhà số 54 đường Nguyễn Chí Thanh.

Bước đầu, lực lượng công an đã rà soát, xác minh và xác định danh tính nữ shipper liên quan là N.H.Y. (SN 2005, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám).

Sáng cùng ngày, Công an phường Láng đã mời N.H.Y. về trụ sở làm việc. Đồng thời, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh và mời những người liên quan đến làm việc để làm rõ vụ việc.

Đối tượng N.H.Y. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo thông tin và clip được chia sẻ trên mạng xã hội, một nữ khách hàng đặt đồ ăn online và đã thanh toán trước. Khi giao hàng, shipper đã gọi điện hai lần nhưng khách không nghe máy do không để ý điện thoại. Khoảng 3 phút sau, người phụ nữ gọi lại cho shipper. Gần 10 phút tiếp theo, người này xuống nhận hàng.

Khi gặp mặt, giữa hai bên đã có lời qua tiếng lại. Shipper được cho là có những lời lẽ thiếu chuẩn mực với khách hàng, đồng thời hoàn tất đơn hàng trên hệ thống nhưng không giao đồ ăn cho khách.

Khi người phụ nữ cho biết sẽ gọi tổng đài để khiếu nại, shipper đuổi theo, kéo tóc và hành hung khách hàng.