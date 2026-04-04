Ngày 4/4, trao đổi với VietNamNet, đại diện Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết đơn vị đang xác minh vụ một phụ nữ bị hành hung giữa ban ngày xảy ra trên địa bàn phường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 3/4, tại khu vực trước nhà số 51 đường Lê Hồng Phong, chị Đ.T.L.A. (40 tuổi, trú địa phương) đang lấy xe, chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi chung xe máy, đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt tiếp cận.

Đối tượng ngồi sau xuống xe, dùng hung khí đánh liên tiếp vào chân chị A. Khi chị A. tri hô, các đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ chạy.

Người phụ nữ bị hành hung giữa ban ngày ở Nghệ An. Ảnh: Cắt từ clip

Clip ghi lại vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo tìm hiểu của phóng viên, chị A. trước đó từng gửi đơn tới cơ quan chức năng tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số cá nhân.