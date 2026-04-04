Theo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành 214km trong tổng số 267km từ Quảng Ngãi đến phía Nam hầm Cù Mông.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan huy động tối đa nguồn lực, hoàn tất nghiệm thu để đưa khoảng 214km vào khai thác trước ngày 10/3/2026.

Tuy nhiên, đến nay, các đoạn tuyến này vẫn chưa thể vận hành đúng kế hoạch.

Ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết 4 dự án thành phần gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Hoài Nhơn - Quy Nhơn; Quy Nhơn - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Vân Phong đang được gấp rút hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để đưa vào khai thác trong tháng 4.

Trong đó, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88km đã hoàn thành 100% tuyến chính, đang tiếp tục thi công một số hạng mục bổ sung như đường gom theo kiến nghị của địa phương. Hiện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 2 đang hoàn thiện một số hạng mục liên quan đến việc bổ sung hệ thống an toàn giao thông theo yêu cầu của các cơ quan quản lý; dự kiến sẽ đưa vào khai thác trong tháng 4.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ được đưa vào khai thác trong tháng 4/2026. Ảnh: N.X.

Tương tự, đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn (69km) và khoảng 20km thuộc dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh (kết nối phía Nam hầm Cù Mông) cũng đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng vận hành trong thời gian tới.

Riêng 44km thuộc dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh, đến nay tuyến chính đã hoàn thành; các đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục như gia cố mái taluy và hệ thống rãnh thoát nước, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 15/4.

Đối với đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, đến nay đã hoàn thành khoảng 36/48 km. Phần còn lại chủ yếu đi qua khu vực nền đất yếu nên thời gian xử lý lún kéo dài. Bên cạnh đó, tiến độ còn bị ảnh hưởng bởi mưa bão kéo dài. Dù vậy, đơn vị thi công vẫn phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/4 và hoàn tất các thủ tục để đưa vào khai thác trong tháng 4.

Theo kế hoạch, 4 dự án thành phần tại miền Trung sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác chậm nhất vào cuối tháng 4, trong đó nhiều đoạn có thể vận hành sớm hơn, góp phần nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Đối với dự án thành phần Hậu Giang - Cà Mau dài 73,2km đã được chủ đầu tư đưa vào khai thác tạm từ ngày 19/1/2026 nhằm chào mừng Đại hội Đảng và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, do vẫn còn một số hạng mục tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã tạm dừng khai thác từ ngày 16/3 để khắc phục. Chủ đầu tư đang chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương khắc phục, hoàn thiện các hạng mục còn lại để đưa dự án vào khai thác trở lại trong tháng 4 này.

Thận trọng vì yêu cầu an toàn

Lý giải nguyên nhân chậm tiến độ so với các dự án thành phần khác, đại diện Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cho biết các dự án này gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, cấp phép mỏ vật liệu; đồng thời chịu ảnh hưởng lớn từ thời tiết cực đoan.

Trong năm 2025, khu vực miền Trung liên tục hứng chịu mưa bão, đặc biệt đợt mưa lớn vào tháng 11 gây ngập diện rộng, làm gián đoạn thi công. Nhiều thời điểm, các đơn vị buộc phải tạm dừng để khắc phục hậu quả, sửa chữa thiết bị và ổn định nguồn vật liệu.

Mưa lớn cũng gây sạt trượt mái taluy tại nhiều vị trí, buộc nhà thầu phải điều chỉnh thiết kế nhằm đảm bảo ổn định lâu dài cho công trình.

Bên cạnh đó, từ đầu tháng 3/2026, biến động địa chính trị khiến giá nhiên liệu tăng cao, nguồn cung có thời điểm bị gián đoạn, kéo theo chi phí vận chuyển và giá vật liệu leo thang, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai dự án.

Đáng chú ý, yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông trong khai thác ngày càng được siết chặt, buộc các chủ đầu tư thận trọng hơn khi đưa tuyến vào vận hành. Các chủ đầu tư dự án đang phối hợp với cơ quan chức năng như khu quản lý đường bộ, Cục CSGT,... để rà soát điều kiện an toàn, phục vụ tiếp nhận và tổ chức tuần tra, kiểm soát. Vì vậy, việc hoàn thiện đồng bộ hạ tầng và hệ thống an toàn đang được đẩy nhanh trước khi đưa vào khai thác.