Tại họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý I/2026 vào chiều 3/4, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) đã cung cấp thêm thông tin về cơ sở đề xuất quy định xác thực định danh chủ quản các hội, nhóm trên mạng xã hội tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho biết, hiện nay, nhiều hội, nhóm trên không gian mạng được thành lập với số lượng thành viên rất lớn, đăng tải đa dạng nội dung liên quan đến mọi mặt của đời sống xã hội và thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham gia.

Quan điểm và mục tiêu lâu dài của Bộ Công an khi xây dựng nghị định là phải quản lý được toàn bộ các hoạt động trên không gian mạng, trong đó có việc định danh tài khoản trên mạng xã hội.

Về định danh tài khoản mạng xã hội, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đã quy định yêu cầu các nền tảng mạng xã hội phải thực hiện định danh tài khoản khi cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Theo đó, xu hướng hiện nay là thực hiện định danh thông qua số điện thoại di động.

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đang chủ trì, phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện đối sánh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm làm sạch dữ liệu thuê bao di động.

Việc quản lý dữ liệu thuê bao bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” được xác định là nền tảng quan trọng để triển khai định danh các tài khoản trên không gian mạng.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng nhấn mạnh, đối với các tài khoản dùng để quản lý, vận hành các hội, nhóm lớn trên các diễn đàn và nền tảng mạng xã hội, người quản trị phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động quản trị, vận hành của mình. Thực tế cho thấy nhiều nội dung do thành viên đăng tải chưa được kiểm duyệt, quản lý chặt chẽ, gây ra không ít hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

Do đó, cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm đối với các hành vi như: biết nhưng không ngăn chặn hoặc không xóa bỏ nội dung vi phạm; cho phép, tạo điều kiện để người dùng đăng tải nội dung vi phạm; không thực hiện nghĩa vụ kiểm duyệt theo quy định; hưởng lợi từ các hành vi vi phạm; không hợp tác với cơ quan chức năng trong việc gỡ bỏ thông tin, nội dung vi phạm…

Bên cạnh đó, các hội, nhóm và quản trị viên vận hành cũng phải thực hiện trách nhiệm tương tự như các cơ quan báo chí trong đời sống thực.

Việc xác thực định danh chủ quản hội, nhóm và làm rõ trách nhiệm của người quản trị là giải pháp cần thiết nhằm tăng cường quản lý nhà nước trên không gian mạng, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh mạng, trật tự an toàn xã hội.