Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ Hoàng Thị Vân (SN 1950) vào ngày 25/1. Đối tượng bị phát hiện khi đang lẩn trốn tại một khu trọ thuộc phường Tân Sơn Nhì, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, Vân từng kinh doanh tạp hóa tại số 98A Phan Đình Phùng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định (cũ). Giai đoạn 2000-2001, đối tượng buôn bán thua lỗ nên vay mượn của nhiều người tổng số tiền hơn 116 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Đối tượng trốn truy nã Hoàng Thị Vân. Ảnh: CACC

Công an TP Nam Định, tỉnh Nam Định (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Hoàng Thị Vân về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 25/8/2001.

Sau khi rời khỏi địa phương, Vân cắt đứt liên lạc với người thân và trốn vào TPHCM. Đối tượng sử dụng tên giả, thường xuyên thay đổi chỗ ở và làm thuê nhiều nghề để né tránh sự truy bắt.

Tại cơ quan công an, Vân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Công an phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra.