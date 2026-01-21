Ngày 21/1, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối tượng Phan Thị Hoa (SN 1996). Đối tượng thường trú tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh bị truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phan Thị Hoa. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định Hoa giữ vai trò quản lý trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu.

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Hoa vào ngày 23/12/2025. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Cơ quan chức năng buộc phải phát lệnh truy nã để phục vụ công tác điều tra và xử lý đối tượng theo quy định.