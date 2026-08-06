1 12A01291 12/7/2026 10:21 Đ. Lý Thái Tổ - Agribank đi cầu vượt Sông Hồng Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2 12A01291 11/7/2026 16:08 Đ. Tôn Đức Thắng (Coopmart) - hướng đi Khu chung cư Bảo Quân Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

3 12A10957 19-07-2026 11:57 Đ. Bà Triệu - Hướng từ Đ. Nguyễn Tất Thành đi Đ. Mê Linh Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

4 12A22760 18-07-2026 06:33 Đ. Bà Triệu - Hướng từ Đ. Nguyễn Tất Thành đi Đ. Mê Linh Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

5 12A25463 15-07-2026 12:52 Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

6 12A40699 7/7/2026 12:23 Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

7 14A33598 8/7/2026 9:06 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

8 14A49239 25-07-2026 13:03 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

9 14A83443 30-07-2026 12:48 Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

10 14A88116 12/7/2026 12:59 Đ. Lý Thái Tổ - Agribank đi cầu vượt Sông Hồng Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

11 14A99720 31-07-2026 12:00 Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

12 14C11446 11/7/2026 15:18 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13 14D00228 12/7/2026 11:58 Đ. Nguyễn Tất Thành giao Tôn Đức Thắng- hướng đi Vòng xuyến Bến xe mới Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14 14D02496 30-07-2026 21:48 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15 14H00916 23-07-2026 19:03 Ngã 4 Hùng Vương - Lạc Long Quân - Cầu Hạc Trì Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

16 14H02267 4/7/2026 17:17 Ngã 3 Lạc Long Quân - Thạch Khanh - Cầu Văn Lang Phường Việt Trì, Phú Thọ Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

17 14H05964 23-07-2026 05:24 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

18 14H09727 30-07-2026 13:30 Km 2+ 070 Đ. Nguyễn Tất Thành - ngã 4 ốc vít đi Siêu thị HC Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19 14H12403 29-07-2026 15:10 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

20 14K00988 4/7/2026 6:27 Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

21 14K05448 17-07-2026 16:26 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

22 14K16593 2/7/2026 11:18 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

23 14M5235 4/7/2026 10:52 Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

24 14N4413 16-07-2026 15:34 Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

25 14N9986 18-07-2026 15:50 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26 14RM01260 7/7/2026 9:45 Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ Sơ mi rơ moóc Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

27 15A13464 15-07-2026 11:18 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28 15A16789 22-07-2026 11:02 Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29 15A17402 18-07-2026 11:32 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30 15A18288 13-07-2026 09:16 Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

31 15A20842 20-07-2026 08:55 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

32 15A32222 5/7/2026 21:27 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

33 15A58540 18-07-2026 12:22 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34 15A94958 12/7/2026 9:46 Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35 15A96883 18-07-2026 11:50 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con tập lái Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36 15A96883 11/7/2026 6:02 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con tập lái Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37 15B26217 3/7/2026 12:53 Đ. Kim Ngọc giao đường Lý Thái Tổ Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

38 15B26604 17-07-2026 12:29 Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

39 15B26604 9/7/2026 12:23 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

40 15B31848 17-07-2026 16:05 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

41 15C05081 9/7/2026 15:27 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

42 15C05081 1/7/2026 21:07 Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

43 15C11714 24-07-2026 12:00 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

44 15C15707 22-07-2026 01:31 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

45 15C17662 29-07-2026 22:35 Nút giao IC7 - Cao tốc Nội Bài - Lào Cai Phường Vân Phú, Phú Thọ Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

46 15C23120 23-07-2026 03:55 Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

47 15C23438 8/7/2026 1:16 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

48 15C28365 29-07-2026 14:23 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

49 15C47833 7/7/2026 10:39 Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô sát xi khách Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

50 15D00009 4/7/2026 13:19 Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

51 15D00009 4/7/2026 10:17 Đ. Nguyễn Tất Thành (Đình Bầu) - hướng đi Vòng xuyến Bxe mới Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

52 15D02049 23-07-2026 12:52 Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

53 15F01642 30-07-2026 07:21 Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

54 15F01728 16-07-2026 04:59 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

55 15H02610 11/7/2026 7:42 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

56 15H02830 16-07-2026 04:16 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

57 15H04820 30-07-2026 14:28 Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

58 15H07259 16-07-2026 05:03 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

59 15H08331 23-07-2026 14:48 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

60 15H09687 19-07-2026 01:01 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

61 15H16214 27-07-2026 02:21 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

62 15H17635 4/7/2026 4:29 Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

63 15H21201 9/7/2026 8:51 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

64 15H23593 27-07-2026 11:47 Nút giao IC7 - Cao tốc Nội Bài - Lào Cai Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

65 15H29621 3/7/2026 10:34 Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

66 15H29752 21-07-2026 07:27 Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

67 15H32975 26-07-2026 04:56 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

68 15K21679 17-07-2026 13:37 Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

69 15K50402 14-07-2026 09:23 Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

70 15K-576.03 3/7/2026 16:29 Ngã 3 đèn tín hiệu (Phường Kỳ Sơn) Phường Kỳ Sơn, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

71 15K74977 24-07-2026 16:09 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

72 15R04938 1/7/2026 14:57 Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

73 15R07228 11/7/2026 16:52 Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

74 15R-116.73 4/7/2026 9:52 Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

75 15R13703 13-07-2026 11:10 Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

76 15RM-00006 31-07-2026 07:26 Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ SMRM tải chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

77 15RM03199 26-07-2026 10:36 Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

78 15RM06793 11/7/2026 11:53 Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

79 15RM06946 28-07-2026 11:29 Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

80 15RM09091 21-07-2026 12:11 Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ SMRM tải chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

81 16M6068 28-07-2026 14:32 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

82 16M6068 28-07-2026 13:49 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

83 16M9865 31-07-2026 08:13 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

84 16M9865 24-07-2026 07:30 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

85 16M9865 21-07-2026 10:10 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

86 16M9865 9/7/2026 14:38 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

87 16M9865 3/7/2026 10:10 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

88 17A13249 16-07-2026 07:42 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89 17A22303 30-07-2026 16:08 Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

90 17A25014 11/7/2026 10:38 Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

91 17A44329 15-07-2026 06:17 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

92 17A49291 21-07-2026 16:12 Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

93 17A51047 17-07-2026 06:55 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

94 17C08113 22-07-2026 16:59 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

95 17C17244 9/7/2026 8:56 Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

96 18A07290 28-07-2026 15:12 Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

97 18A09981 6/7/2026 15:26 Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

98 18A14784 9/7/2026 17:49 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99 18A36848 4/7/2026 19:50 Ngã 4 Hùng Vương - Quang Trung Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

100 18A37762 14-07-2026 10:41 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

101 18A40005 28-07-2026 05:52 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

102 18A41968 31-07-2026 12:07 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

103 18A46118 28-07-2026 10:45 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

104 18A49760 2/7/2026 9:01 Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

105 18A50107 18-07-2026 10:07 Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

106 18A52304 27-07-2026 17:58 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

107 18A52304 27-07-2026 17:49 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

108 18B03048 2/7/2026 10:34 Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

109 18C09754 28-07-2026 11:36 Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

110 18C13814 5/7/2026 12:15 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

111 18C14790 7/7/2026 16:54 Đ. Lý Thái Tổ - Agribank đi cầu vượt Sông Hồng Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

112 18F00504 6/7/2026 14:20 Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

113 18H05084 1/7/2026 13:30 Km 2+ 070 Đ. Nguyễn Tất Thành - ngã 4 ốc vít đi Siêu thị HC Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

114 18H05115 18-07-2026 14:37 Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

115 18H06335 30-07-2026 20:12 Nút giao IC8 Xã Phù Ninh, Phú Thọ Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

116 19A00102 14-07-2026 17:07 Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

117 19A00169 26-07-2026 15:48 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

118 19A00272 19-07-2026 09:43 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

119 19A00333 22-07-2026 08:48 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

120 19A00366 31-07-2026 13:04 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

121 19A00372 10/7/2026 10:32 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

122 19A00576 15-07-2026 11:23 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

123 19A00726 12/7/2026 5:51 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

124 19A00733 5/7/2026 9:26 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Hùng Vương 01 Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

125 19A00958 8/7/2026 21:59 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

126 19A01033 21-07-2026 13:08 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

127 19A01122 31-07-2026 06:41 Ngã 3 Hùng Vương - Trần Phú Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

128 19A01133 25-07-2026 09:02 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

129 19A01202 12/7/2026 8:07 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

130 19A01378 27-07-2026 08:38 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

131 19A01586 13-07-2026 15:47 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

132 19A01586 13-07-2026 15:40 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

133 19A01586 13-07-2026 14:20 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

134 19A01635 10/7/2026 18:06 Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

135 19A01654 11/7/2026 16:17 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con tập lái Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

136 19A01711 20-07-2026 07:14 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

137 19A01728 19-07-2026 10:30 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

138 19A01789 22-07-2026 11:39 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

139 19A01899 30-07-2026 08:02 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu xanh, chữ và số màu trắng 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

140 19A02413 22-07-2026 17:40 Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

141 19A02688 19-07-2026 10:41 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

142 19A03084 9/7/2026 13:04 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

143 19A03307 6/7/2026 14:56 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

144 19A03698 2/7/2026 12:40 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

145 19A03879 12/7/2026 19:20 Ngã 4 Hùng Vương - Nguyễn Du - Đại Nải Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

146 19A-040.03 18-07-2026 12:47 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

147 19A04003 11/7/2026 12:18 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

148 19A04695 28-07-2026 08:31 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

149 19A04721 31-07-2026 08:10 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

150 19A04897 29-07-2026 09:25 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

151 19A05240 1/7/2026 21:17 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

152 19A05531 22-07-2026 12:08 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

153 19A05774 5/7/2026 14:58 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

154 19A05912 23-07-2026 10:45 Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

155 19A05985 2/7/2026 15:31 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Hùng Vương 02 Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

156 19A05991 23-07-2026 19:53 Ngã 4 Phù Đổng - Nguyễn Du Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

157 19A06261 25-07-2026 16:37 Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

158 19A06512 12/7/2026 3:36 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

159 19A-065.97 3/7/2026 17:56 Ngã 4 Trường Chinh - Đường tránh QL32C Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

160 19A06886 14-07-2026 16:27 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

161 19A06939 23-07-2026 16:07 Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

162 19A07135 4/7/2026 15:55 Ngã 4 Hùng Vương - Châu Phong Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

163 19A07139 26-07-2026 11:11 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

164 19A07221 2/7/2026 11:00 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

165 19A07471 23-07-2026 11:53 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

166 19A07791 18-07-2026 18:46 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

167 19A07948 28-07-2026 06:13 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

168 19A07948 25-07-2026 07:34 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

169 19A07948 9/7/2026 11:04 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

170 19A08075 21-07-2026 13:55 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

171 19A08075 21-07-2026 13:48 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

172 19A08179 26-07-2026 16:55 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

173 19A08179 11/7/2026 10:50 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

174 19A08886 27-07-2026 08:49 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

175 19A09177 20-07-2026 08:00 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

176 19A09309 19-07-2026 19:33 Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

177 19A09328 10/7/2026 5:16 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

178 19A09347 29-07-2026 10:50 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

179 19A09596 2/7/2026 17:45 Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

180 19A09724 21-07-2026 20:33 Ngã 3 Lạc Long Quân - Trường Chinh Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

181 19A09724 18-07-2026 19:20 Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

182 19A09843 24-07-2026 09:16 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

183 19A09852 27-07-2026 11:37 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

184 19A09852 27-07-2026 11:26 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

185 19A09886 29-07-2026 10:24 Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

186 19A09886 7/7/2026 10:53 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

187 19A09938 12/7/2026 14:50 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

188 19A10066 10/7/2026 9:57 Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

189 19A10339 13-07-2026 15:52 Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con tập lái Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

190 19A10366 30-07-2026 17:57 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

191 19A10445 28-07-2026 14:36 Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

192 19A10479 6/7/2026 14:03 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

193 19A10527 25-07-2026 11:24 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

194 19A10575 2/7/2026 17:13 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

195 19A10734 19-07-2026 07:09 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

196 19A10938 31-07-2026 11:21 Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

197 19A11048 18-07-2026 12:45 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

198 19A11235 13-07-2026 08:39 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

199 19A11236 2/7/2026 12:09 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

200 19A11267 5/7/2026 9:59 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

201 19A11316 12/7/2026 17:52 Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

202 19A11344 18-07-2026 12:57 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

203 19A11573 4/7/2026 10:18 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

204 19A11971 22-07-2026 10:15 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

205 19A12490 20-07-2026 12:49 Ngã 3 Lạc Hồng - Nguyễn Tất Thành kéo dài Xã Hy Cương, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

206 19A12595 5/7/2026 20:12 Ngã 4 Phù Đổng - Nguyễn Du Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

207 19A12979 12/7/2026 6:00 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

208 19A13288 27-07-2026 10:00 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

209 19A13308 30-07-2026 08:51 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

210 19A13396 14-07-2026 11:36 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

211 19A13427 25-07-2026 12:11 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

212 19A13604 5/7/2026 18:33 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

213 19A13612 24-07-2026 10:02 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

214 19A13675 16-07-2026 14:49 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

215 19A13825 30-07-2026 11:16 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

216 19A13893 11/7/2026 9:09 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Hùng Vương 02 Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

217 19A14338 7/7/2026 7:05 Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

218 19A14464 25-07-2026 13:55 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

219 19A14511 26-07-2026 15:00 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

220 19A14558 3/7/2026 21:52 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

221 19A14694 29-07-2026 21:20 Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

222 19A14697 20-07-2026 14:25 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

223 19A14979 10/7/2026 12:26 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

224 19A15172 9/7/2026 8:43 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

225 19A-151.76 2/7/2026 6:49 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

226 19A15183 27-07-2026 21:07 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

227 19A15259 22-07-2026 14:41 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

228 19A15676 26-07-2026 13:05 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

229 19A15740 8/7/2026 14:21 Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

230 19A15850 12/7/2026 13:34 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

231 19A15937 20-07-2026 09:48 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

232 19A15937 7/7/2026 10:17 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

233 19A15948 30-07-2026 07:11 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

234 19A16164 19-07-2026 13:14 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

235 19A16591 26-07-2026 08:36 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

236 19A16681 21-07-2026 17:01 Ngã 4 Phù Đổng - Quang Trung Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

237 19A16739 17-07-2026 15:00 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

238 19A16739 3/7/2026 14:10 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

239 19A16744 17-07-2026 14:59 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

240 19A16788 23-07-2026 14:28 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

241 19A16943 16-07-2026 18:54 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

242 19A17064 13-07-2026 14:37 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

243 19A17192 21-07-2026 07:38 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

244 19A17662 28-07-2026 22:01 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

245 19A17674 25-07-2026 12:12 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

246 19A17757 25-07-2026 08:13 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

247 19A-182.43 13-07-2026 17:19 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

248 19A18277 27-07-2026 09:46 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

249 19A18433 31-07-2026 10:11 Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

250 19A18471 22-07-2026 09:27 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

251 19A18471 21-07-2026 15:31 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

252 19A18491 27-07-2026 13:36 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

253 19A18664 4/7/2026 13:10 Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

254 19A18727 30-07-2026 15:06 Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

255 19A18743 21-07-2026 22:29 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

256 19A18806 10/7/2026 10:36 Ngã 3 Trần Phú - Âu Cơ Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

257 19A18916 29-07-2026 15:21 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

258 19A18916 26-07-2026 15:23 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

259 19A19026 1/7/2026 19:30 Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

260 19A19058 18-07-2026 12:56 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

261 19A19636 1/7/2026 13:57 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

262 19A19792 16-07-2026 17:00 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

263 19A20646 30-07-2026 15:08 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

264 19A20680 16-07-2026 14:46 Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

265 19A20680 6/7/2026 11:42 Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

266 19A20823 4/7/2026 7:54 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

267 19A20955 11/7/2026 11:10 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

268 19A21093 31-07-2026 15:06 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

269 19A21095 23-07-2026 15:45 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

270 19A21136 4/7/2026 16:55 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

271 19A21168 19-07-2026 12:36 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

272 19A21189 29-07-2026 12:23 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

273 19A21212 20-07-2026 17:38 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

274 19A21273 24-07-2026 17:43 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

275 19A21301 21-07-2026 08:47 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

276 19A21301 6/7/2026 8:56 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

277 19A21475 15-07-2026 02:12 Ngã 4 Phù Đổng - Nguyễn Du Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

278 19A21544 3/7/2026 13:35 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

279 19A21580 22-07-2026 17:32 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

280 19A22036 6/7/2026 6:51 Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

281 19A22274 24-07-2026 15:37 Ngã 4 Trường Chinh - Đường tránh QL32C Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

282 19A22667 28-07-2026 12:57 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

283 19A22728 23-07-2026 15:35 Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

284 19A22907 25-07-2026 08:59 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

285 19A22978 30-07-2026 10:06 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

286 19A23133 15-07-2026 11:19 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Hai Bà Trưng (4 làn đường) +2cam Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

287 19A23220 31-07-2026 09:12 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

288 19A23489 31-07-2026 13:02 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

289 19A23618 18-07-2026 18:45 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

290 19A23793 3/7/2026 16:40 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

291 19A23830 31-07-2026 12:24 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

292 19A23894 13-07-2026 11:08 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

293 19A24115 30-07-2026 10:41 Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con tập lái Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

294 19A24182 9/7/2026 8:29 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

295 19A24182 8/7/2026 11:51 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

296 19A24395 17-07-2026 12:48 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

297 19A24674 17-07-2026 07:32 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

298 19A24739 21-07-2026 10:15 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

299 19A24786 23-07-2026 13:32 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

300 19A24838 11/7/2026 12:47 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

301 19A24907 9/7/2026 11:34 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

302 19A24945 2/7/2026 7:56 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

303 19A24946 29-07-2026 05:55 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

304 19A24951 5/7/2026 15:25 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

305 19A24963 24-07-2026 22:02 Ngã 3 Lạc Long Quân - Trường Chinh Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

306 19A25085 19-07-2026 10:15 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

307 19A25090 13-07-2026 15:36 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

308 19A25213 23-07-2026 13:04 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

309 19A25251 27-07-2026 08:18 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

310 19A25537 25-07-2026 08:34 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

311 19A25563 17-07-2026 12:07 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

312 19A25665 4/7/2026 8:27 Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

313 19A25704 21-07-2026 11:48 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

314 19A26291 4/7/2026 12:50 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

315 19A26352 2/7/2026 13:45 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

316 19A26510 10/7/2026 10:14 Ngã 4 Trường Chinh - Đường tránh QL32C Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

317 19A26633 3/7/2026 14:49 Ngã 3 Hùng Vương - Trần Phú Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

318 19A26693 4/7/2026 10:42 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

319 19A26714 28-07-2026 08:06 Ngã 4 Phù Đổng - Nguyễn Du Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

320 19A26714 22-07-2026 06:20 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

321 19A26882 21-07-2026 13:27 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

322 19A26930 24-07-2026 09:18 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

323 19A27013 11/7/2026 23:22 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Hùng Vương 02 Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

324 19A27252 9/7/2026 11:52 Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

325 19A27439 30-07-2026 19:28 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

326 19A-275.02 2/7/2026 7:29 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

327 19A27551 18-07-2026 20:34 Ngã 3 Hùng Vương - Trần Phú Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

328 19A27918 29-07-2026 11:31 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

329 19A28046 8/7/2026 11:03 Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

330 19A28213 24-07-2026 17:21 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

331 19A28557 7/7/2026 17:31 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

332 19A28793 10/7/2026 17:44 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

333 19A28816 9/7/2026 9:26 Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

334 19A28825 21-07-2026 11:16 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

335 19A28936 18-07-2026 14:55 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

336 19A28976 21-07-2026 12:55 Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

337 19A29033 20-07-2026 07:08 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

338 19A29183 11/7/2026 14:44 Đ. Lý Thái Tổ (dưới cầu vượt)- hương đi đường Kim Ngọc Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

339 19A29257 23-07-2026 17:09 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

340 19A29501 17-07-2026 18:35 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

341 19A29505 25-07-2026 19:07 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

342 19A29547 19-07-2026 18:28 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

343 19A29591 9/7/2026 10:33 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

344 19A29630 2/7/2026 7:46 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

345 19A29650 14-07-2026 11:59 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Hai Bà Trưng (4 làn đường) +2cam Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

346 19A29715 7/7/2026 20:50 Ngã 3 Hùng Vương - Trần Phú Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

347 19A29829 29-07-2026 10:50 Ngã 4 Hùng Vương - Quang Trung Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

348 19A30398 16-07-2026 07:42 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

349 19A30459 27-07-2026 09:24 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

350 19A30473 25-07-2026 16:46 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

351 19A30617 31-07-2026 14:30 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

352 19A30774 27-07-2026 16:23 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

353 19A30966 12/7/2026 17:54 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

354 19A31237 22-07-2026 08:52 Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

355 19A31262 12/7/2026 16:52 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

356 19A31428 11/7/2026 5:22 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

357 19A31471 1/7/2026 14:07 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

358 19A31552 10/7/2026 7:28 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

359 19A31576 26-07-2026 13:08 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

360 19A31685 5/7/2026 20:25 Ngã 3 Hùng Vương - Trần Phú Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

361 19A31935 26-07-2026 10:14 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

362 19A31990 15-07-2026 11:34 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

363 19A31990 10/7/2026 9:04 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

364 19A32055 6/7/2026 14:49 Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

365 19A32205 31-07-2026 16:10 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

366 19A32205 6/7/2026 14:05 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

367 19A32205 4/7/2026 16:17 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

368 19A32242 10/7/2026 15:18 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

369 19A32280 4/7/2026 15:33 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

370 19A32291 5/7/2026 13:31 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

371 19A32396 12/7/2026 11:33 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

372 19A32510 12/7/2026 6:31 Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

373 19A32510 9/7/2026 14:43 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

374 19A32992 3/7/2026 15:39 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

375 19A33070 6/7/2026 4:46 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

376 19A33371 7/7/2026 8:36 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

377 19A33450 30-07-2026 13:22 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

378 19A33995 15-07-2026 18:53 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

379 19A34052 29-07-2026 06:16 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

380 19A34061 8/7/2026 12:18 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

381 19A34153 4/7/2026 0:00 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

382 19A34500 20-07-2026 21:01 Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

383 19A34605 14-07-2026 11:14 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

384 19A34642 16-07-2026 15:51 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

385 19A34729 17-07-2026 17:33 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

386 19A34729 14-07-2026 18:06 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

387 19A34833 28-07-2026 10:32 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

388 19A34931 20-07-2026 12:54 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

389 19A35048 15-07-2026 19:03 Ngã 4 Phù Đổng - Nguyễn Du Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

390 19A35054 30-07-2026 09:47 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

391 19A35054 26-07-2026 18:31 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

392 19A35339 24-07-2026 10:59 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

393 19A35491 11/7/2026 13:08 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

394 19A35512 20-07-2026 09:54 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

395 19A35562 3/7/2026 17:55 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

396 19A35573 25-07-2026 16:30 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

397 19A35820 27-07-2026 10:36 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

398 19A35947 23-07-2026 13:50 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

399 19A35957 5/7/2026 13:34 Ngã 4 Trường Chinh - Đường tránh QL32C Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

400 19A36005 18-07-2026 16:02 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

401 19A36093 26-07-2026 11:48 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

402 19A36159 13-07-2026 12:04 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

403 19A36248 9/7/2026 16:52 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

404 19A36368 30-07-2026 19:42 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

405 19A36800 9/7/2026 12:00 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

406 19A36800 6/7/2026 12:18 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

407 19A36800 3/7/2026 12:13 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

408 19A36800 1/7/2026 12:05 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

409 19A36828 21-07-2026 08:41 Ngã 4 Phù Đổng - Quang Trung Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

410 19A36959 12/7/2026 13:14 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

411 19A36983 24-07-2026 17:06 Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

412 19A37029 12/7/2026 15:54 Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

413 19A37153 25-07-2026 18:02 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

414 19A37153 25-07-2026 16:50 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

415 19A37447 11/7/2026 14:22 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

416 19A-375.47 9/7/2026 20:07 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

417 19A37628 18-07-2026 13:47 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

418 19A37760 13-07-2026 06:56 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

419 19A38313 2/7/2026 10:51 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

420 19A38321 10/7/2026 13:02 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

421 19A38590 4/7/2026 18:27 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

422 19A38673 13-07-2026 12:29 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

423 19A38677 23-07-2026 09:18 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

424 19A38677 23-07-2026 08:05 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

425 19A38733 26-07-2026 06:07 Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

426 19A38957 19-07-2026 09:04 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

427 19A39447 14-07-2026 09:54 Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

428 19A39477 23-07-2026 10:38 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

429 19A39531 13-07-2026 14:16 Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

430 19A39605 22-07-2026 06:46 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

431 19A39632 6/7/2026 11:04 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

432 19A39642 28-07-2026 19:53 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

433 19A39696 29-07-2026 16:47 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

434 19A39725 25-07-2026 14:37 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

435 19A39725 25-07-2026 11:13 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

436 19A39753 21-07-2026 17:46 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

437 19A39830 3/7/2026 21:47 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

438 19A39878 24-07-2026 10:28 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

439 19A39878 24-07-2026 10:20 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

440 19A39922 1/7/2026 5:55 Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

441 19A40126 30-07-2026 06:37 Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

442 19A40178 16-07-2026 14:14 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

443 19A40206 15-07-2026 12:10 Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

444 19A40479 28-07-2026 10:40 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

445 19A40479 16-07-2026 11:32 Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

446 19A40610 22-07-2026 14:20 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

447 19A40914 26-07-2026 06:56 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

448 19A40984 6/7/2026 16:08 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

449 19A41030 12/7/2026 9:26 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

450 19A41259 9/7/2026 14:52 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

451 19A41317 26-07-2026 12:45 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

452 19A41332 5/7/2026 13:11 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

453 19A41897 14-07-2026 16:03 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

454 19A41918 12/7/2026 15:14 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

455 19A42404 28-07-2026 15:20 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

456 19A43204 22-07-2026 08:14 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

457 19A43429 1/7/2026 16:03 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

458 19A43640 8/7/2026 6:25 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

459 19A43770 15-07-2026 16:15 Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

460 19A43786 26-07-2026 13:04 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

461 19A43799 15-07-2026 11:16 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

462 19A43919 28-07-2026 11:37 Ngã 4 Phù Đổng - Nguyễn Du Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

463 19A44048 18-07-2026 12:40 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

464 19A44429 29-07-2026 19:05 Nút giao IC8 Xã Phù Ninh, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

465 19A44573 17-07-2026 11:25 Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

466 19A44719 20-07-2026 08:51 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

467 19A44787 18-07-2026 07:30 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

468 19A44988 19-07-2026 12:17 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

469 19A45193 15-07-2026 07:11 Ngã 4 Phù Đổng - Nguyễn Du Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

470 19A45266 2/7/2026 7:08 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

471 19A45349 21-07-2026 07:35 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

472 19A45555 26-07-2026 18:42 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

473 19A45652 26-07-2026 15:00 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

474 19A46160 12/7/2026 12:42 Ngã 4 Phù Đổng - Quang Trung Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

475 19A46199 23-07-2026 19:04 Đ. Nguyễn Tất Thành (Đình Bầu) - hướng đi Vòng xuyến Bxe mới Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

476 19A46214 7/7/2026 15:30 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

477 19A46256 11/7/2026 10:23 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

478 19A46672 23-07-2026 17:35 Ngã 4 Hùng Vương - Nguyễn Du - Đại Nải Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

479 19A46897 31-07-2026 15:55 Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

480 19A47076 20-07-2026 19:49 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

481 19A47076 20-07-2026 18:20 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

482 19A47176 2/7/2026 16:06 Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

483 19A47264 17-07-2026 11:22 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

484 19A47783 29-07-2026 09:27 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

485 19A47783 20-07-2026 09:55 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

486 19A47783 19-07-2026 06:00 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

487 19A47803 27-07-2026 15:28 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

488 19A47803 27-07-2026 08:28 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

489 19A47803 27-07-2026 08:19 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

490 19A47820 25-07-2026 07:54 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

491 19A47860 29-07-2026 18:00 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

492 19A47989 22-07-2026 07:22 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

493 19A48140 22-07-2026 15:54 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

494 19A48523 20-07-2026 19:25 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

495 19A48552 26-07-2026 06:06 Km 38 + 120 QL2 - hướng Phú Thọ đi Hà Nội Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

496 19A48552 25-07-2026 11:22 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

497 19A48616 24-07-2026 09:42 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

498 19A48701 17-07-2026 06:44 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

499 19A48722 30-07-2026 12:57 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

500 19A48802 26-07-2026 11:43 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

501 19A49029 17-07-2026 10:52 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

502 19A49093 7/7/2026 10:36 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

503 19A49215 13-07-2026 10:49 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

504 19A49267 19-07-2026 12:29 Ngã 3 Hùng Vương - Trần Phú Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

505 19A49572 16-07-2026 07:00 Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

506 19A49717 12/7/2026 7:42 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

507 19A49818 31-07-2026 08:38 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

508 19A49886 1/7/2026 9:50 Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

509 19A49901 4/7/2026 11:30 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

510 19A49919 31-07-2026 17:54 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

511 19A49921 22-07-2026 08:56 Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

512 19A50211 4/7/2026 22:32 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

513 19A50403 26-07-2026 17:25 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

514 19A50654 19-07-2026 18:00 Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

515 19A50673 16-07-2026 12:51 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

516 19A50764 25-07-2026 08:46 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

517 19A50825 5/7/2026 4:56 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

518 19A50915 23-07-2026 08:26 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

519 19A51170 17-07-2026 06:33 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

520 19A51283 16-07-2026 09:47 Ngã 4 Hùng Vương - Nguyễn Du - Đại Nải Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

521 19A51495 17-07-2026 08:22 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

522 19A51559 21-07-2026 12:21 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

523 19A51559 12/7/2026 16:16 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

524 19A51746 31-07-2026 20:39 Nút giao IC8 Xã Phù Ninh, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

525 19A51785 25-07-2026 07:32 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

526 19A51972 3/7/2026 9:22 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

527 19A52041 28-07-2026 13:20 Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

528 19A52150 20-07-2026 15:54 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

529 19A52458 12/7/2026 14:19 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

530 19A52752 7/7/2026 16:11 Đ. Chu Văn An - THCS Liên Bảo đi Trường Tiểu học Liên Minh Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

531 19A52848 27-07-2026 10:36 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

532 19A53029 10/7/2026 21:44 Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

533 19A53447 18-07-2026 18:29 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

534 19A53695 21-07-2026 18:41 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

535 19A54222 7/7/2026 10:23 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

536 19A54224 3/7/2026 15:52 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

537 19A54297 11/7/2026 11:16 Ngã 4 Phù Đổng - Nguyễn Du Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

538 19A54372 9/7/2026 14:08 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

539 19A54372 9/7/2026 13:53 Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

540 19A54479 5/7/2026 6:30 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

541 19A54670 22-07-2026 12:00 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

542 19A54936 4/7/2026 20:27 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

543 19A54983 13-07-2026 14:20 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

544 19A54983 9/7/2026 14:37 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

545 19A55317 31-07-2026 09:05 Ngã 3 Hùng Vương - Trần Phú Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

546 19A55511 10/7/2026 12:29 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

547 19A55721 16-07-2026 13:55 Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

548 19A55821 18-07-2026 10:24 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

549 19A55830 6/7/2026 5:30 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

550 19A-558.95 23-07-2026 12:40 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

551 19A56185 26-07-2026 08:52 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

552 19A56256 20-07-2026 16:13 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

553 19A56444 20-07-2026 18:15 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

554 19A56603 31-07-2026 09:39 Ngã 4 Trường Chinh - Đường tránh QL32C Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

555 19A56630 7/7/2026 14:58 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

556 19A56631 29-07-2026 15:25 Đ. Tôn Đức Thắng - CAT đi Lý Thái Tổ Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

557 19A56634 12/7/2026 13:44 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

558 19A56844 17-07-2026 17:46 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

559 19A56853 26-07-2026 17:26 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

560 19A56853 1/7/2026 13:03 Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

561 19A56896 23-07-2026 11:20 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

562 19A57068 6/7/2026 7:26 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Hùng Vương 02 Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

563 19A57101 5/7/2026 17:21 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Hùng Vương 02 Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

564 19A57132 14-07-2026 07:11 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

565 19A57142 13-07-2026 21:12 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

566 19A57142 13-07-2026 20:46 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

567 19A57142 8/7/2026 6:29 Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

568 19A57158 11/7/2026 11:23 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

569 19A57175 25-07-2026 11:21 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

570 19A57258 22-07-2026 13:45 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

571 19A57429 28-07-2026 06:09 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

572 19A57773 22-07-2026 12:47 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

573 19A57961 30-07-2026 13:57 Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

574 19A58013 9/7/2026 13:50 Ngã 4 Phù Đổng - Quang Trung Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

575 19A58081 12/7/2026 6:56 Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

576 19A58371 3/7/2026 15:31 Ngã 4 Phù Đổng - Quang Trung Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

577 19A58408 27-07-2026 19:40 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

578 19A58433 22-07-2026 19:15 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

579 19A58433 15-07-2026 17:29 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

580 19A58445 14-07-2026 16:19 Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

581 19A58566 26-07-2026 15:48 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

582 19A58639 3/7/2026 7:56 Ngã 4 Trường Chinh - Đường tránh QL32C Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

583 19A58661 13-07-2026 05:57 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

584 19A58687 12/7/2026 9:52 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

585 19A58781 9/7/2026 14:06 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

586 19A58810 6/7/2026 12:55 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con tập lái Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

587 19A59226 22-07-2026 08:17 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

588 19A59311 17-07-2026 09:44 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

589 19A59579 5/7/2026 10:59 Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

590 19A59674 6/7/2026 16:42 Ngã 4 Hùng Vương - Quang Trung Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

591 19A59804 27-07-2026 06:17 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

592 19A59808 8/7/2026 11:39 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

593 19A59919 31-07-2026 14:28 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

594 19A59981 28-07-2026 23:19 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

595 19A60007 8/7/2026 10:01 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

596 19A60138 2/7/2026 11:08 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

597 19A60322 25-07-2026 14:08 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

598 19A60396 15-07-2026 11:54 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

599 19A60403 18-07-2026 15:44 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

600 19A60534 21-07-2026 17:59 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

601 19A60863 31-07-2026 12:28 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

602 19A60863 26-07-2026 13:01 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

603 19A60865 22-07-2026 12:39 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

604 19A60878 22-07-2026 17:02 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

605 19A61051 23-07-2026 11:11 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

606 19A61117 9/7/2026 7:50 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

607 19A61207 26-07-2026 08:37 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

608 19A61262 10/7/2026 8:45 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

609 19A61268 6/7/2026 16:14 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

610 19A61523 30-07-2026 18:26 Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

611 19A61524 8/7/2026 10:15 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

612 19A61806 11/7/2026 13:31 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

613 19A-618.23 16-07-2026 05:43 Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

614 19A62077 12/7/2026 13:23 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

615 19A62114 30-07-2026 11:39 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

616 19A62525 21-07-2026 17:05 Đ. Trần Quốc Tuấn - Sân Vận động cũ đi ra Đ. Ngô Quyền Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

617 19A62889 31-07-2026 11:31 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

618 19A62898 10/7/2026 10:20 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

619 19A63314 9/7/2026 14:08 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

620 19A63346 5/7/2026 10:06 Ngã 4 Trường Chinh - Đường tránh QL32C Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

621 19A63440 13-07-2026 11:46 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

622 19A63514 3/7/2026 13:16 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

623 19A63664 20-07-2026 06:10 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

624 19A64010 19-07-2026 15:46 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

625 19A64280 28-07-2026 05:51 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

626 19A64391 21-07-2026 09:11 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

627 19A64391 11/7/2026 17:12 Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

628 19A64407 15-07-2026 14:30 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

629 19A64747 20-07-2026 21:57 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

630 19A64831 7/7/2026 9:48 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

631 19A64862 29-07-2026 10:24 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

632 19A64876 5/7/2026 14:20 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

633 19A64999 12/7/2026 16:44 Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

634 19A65015 14-07-2026 08:52 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

635 19A65227 7/7/2026 11:35 Đ. Lý Thái Tổ - Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật đi Vòng xuyến bến xe mới Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

636 19A65290 2/7/2026 8:26 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

637 19A66368 28-07-2026 07:49 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

638 19A66368 21-07-2026 14:03 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

639 19A66368 18-07-2026 15:40 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

640 19A66440 20-07-2026 12:10 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

641 19A66512 7/7/2026 9:32 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

642 19A66685 18-07-2026 12:28 Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

643 19A66699 21-07-2026 19:35 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

644 19A67034 16-07-2026 16:34 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

645 19A-671.23 25-07-2026 10:11 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

646 19A67197 30-07-2026 14:06 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

647 19A67197 17-07-2026 03:22 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

648 19A67259 25-07-2026 06:48 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

649 19A67441 12/7/2026 13:20 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

650 19A68115 25-07-2026 19:13 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

651 19A68143 1/7/2026 7:29 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

652 19A68303 9/7/2026 18:35 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Hùng Vương 01 Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

653 19A68354 23-07-2026 15:33 Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

654 19A68701 21-07-2026 13:08 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

655 19A68701 18-07-2026 09:59 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

656 19A68889 13-07-2026 18:24 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

657 19A69119 13-07-2026 10:13 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

658 19A69261 3/7/2026 9:26 Ngã 4 Trường Chinh - Đường tránh QL32C Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

659 19A69333 4/7/2026 16:48 Ngã 4 Hùng Vương - Quang Trung Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

660 19A69347 22-07-2026 05:57 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

661 19A69367 31-07-2026 14:24 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

662 19A69427 20-07-2026 22:19 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

663 19A69587 30-07-2026 15:04 Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

664 19A69600 25-07-2026 13:13 Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

665 19A69733 25-07-2026 17:15 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

666 19A70136 16-07-2026 15:54 Ngã 4 Hùng Vương - Nguyễn Du - Đại Nải Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

667 19A70269 10/7/2026 11:35 Ngã 4 Trường Chinh - Đường tránh QL32C Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con tập lái Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

668 19A70374 15-07-2026 18:19 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

669 19A70636 14-07-2026 15:35 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

670 19A70818 12/7/2026 17:15 Ngã 3 Hùng Vương - Trần Phú Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

671 19A70934 26-07-2026 14:46 Nút giao IC7 - Cao tốc Nội Bài - Lào Cai Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô khách Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

672 19A71032 29-07-2026 09:24 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

673 19A71032 24-07-2026 16:21 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

674 19A71040 29-07-2026 10:19 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

675 19A71049 6/7/2026 17:31 Ngã 3 Hùng Vương - Trần Phú Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

676 19A71388 1/7/2026 18:38 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

677 19A71529 9/7/2026 14:39 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

678 19A71539 19-07-2026 10:54 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

679 19A71670 19-07-2026 16:41 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

680 19A71781 16-07-2026 10:32 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

681 19A71907 14-07-2026 17:19 Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

682 19A71944 21-07-2026 14:08 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

683 19A71965 16-07-2026 12:43 Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

684 19A-723.08 31-07-2026 18:37 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

685 19A72314 5/7/2026 16:21 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

686 19A72348 16-07-2026 18:26 Ngã 4 Hùng Vương - Quang Trung Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

687 19A72437 6/7/2026 21:50 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

688 19A72502 24-07-2026 17:54 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

689 19A72746 25-07-2026 18:21 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

690 19A73218 12/7/2026 6:27 Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

691 19A73712 4/7/2026 13:28 Ngã 4 Trường Chinh - Đường tránh QL32C Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

692 19A74190 20-07-2026 16:13 Ngã 4 Phù Đổng - Nguyễn Du Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

693 19A74578 14-07-2026 15:10 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

694 19A74672 28-07-2026 12:55 Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

695 19A74754 5/7/2026 15:27 Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

696 19A74890 19-07-2026 13:04 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

697 19A74924 1/7/2026 14:28 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

698 19A75404 31-07-2026 16:25 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

699 19A75404 31-07-2026 15:51 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

700 19A75877 13-07-2026 12:26 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

701 19A76467 29-07-2026 06:38 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

702 19A76595 26-07-2026 12:38 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

703 19A76898 1/7/2026 10:18 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

704 19A76940 28-07-2026 10:59 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

705 19A77031 27-07-2026 10:40 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

706 19A77713 29-07-2026 21:39 Nút giao IC8 Xã Phù Ninh, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

707 19A77768 12/7/2026 11:14 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

708 19A79751 9/7/2026 14:20 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

709 19A79795 16-07-2026 15:05 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

710 19A79896 5/7/2026 9:26 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Hùng Vương 01 Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

711 19A79898 29-07-2026 16:08 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

712 19A80028 12/7/2026 15:52 Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

713 19A80132 29-07-2026 10:50 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

714 19A80234 6/7/2026 14:29 Ngã 4 Trường Chinh - Đường tránh QL32C Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

715 19A80235 26-07-2026 14:02 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

716 19A80283 19-07-2026 11:40 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

717 19A80327 30-07-2026 09:15 Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

718 19A80640 24-07-2026 12:53 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

719 19A81426 21-07-2026 07:03 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

720 19A81491 26-07-2026 14:42 Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

721 19A81616 28-07-2026 12:16 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

722 19A82344 22-07-2026 00:36 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

723 19A82582 25-07-2026 15:24 Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

724 19A83397 17-07-2026 06:25 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

725 19A83555 16-07-2026 09:53 Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

726 19A84199 20-07-2026 20:14 Ngã 4 Hùng Vương - Quang Trung Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

727 19A84200 24-07-2026 12:48 Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

728 19A85686 15-07-2026 15:18 Đ. Nguyễn Tất Thành giao Phạm Văn Đồng - hướng đi T50 Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

729 19A85867 27-07-2026 17:52 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

730 19A85885 19-07-2026 11:54 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

731 19A86529 23-07-2026 13:43 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

732 19A86598 30-07-2026 15:09 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

733 19A86607 9/7/2026 14:33 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

734 19A86647 5/7/2026 10:17 Ngã 4 Phù Đổng - Nguyễn Du Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

735 19A86868 2/7/2026 13:57 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Hai Bà Trưng (4 làn đường) +2cam Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

736 19A86944 9/7/2026 18:05 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

737 19A87164 18-07-2026 12:27 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

738 19A87820 10/7/2026 8:00 Ngã 4 Hùng Vương - Quang Trung Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

739 19A87974 20-07-2026 06:57 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

740 19A88146 24-07-2026 13:12 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

741 19A88346 24-07-2026 12:02 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

742 19A88357 21-07-2026 12:43 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

743 19A88357 10/7/2026 15:39 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

744 19A88407 31-07-2026 18:16 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

745 19A88464 13-07-2026 14:06 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

746 19A88490 21-07-2026 09:53 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

747 19A88559 9/7/2026 15:07 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

748 19A88650 7/7/2026 14:47 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

749 19A88683 31-07-2026 16:19 Đ. Nguyễn Tất Thành - Vòng xuyến bến xe mới đi Siêu thị HC Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

750 19A88701 1/7/2026 8:46 Ngã 4 Hùng Vương - Quang Trung Phường Nông Trang, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

751 19A88780 24-07-2026 15:25 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

752 19A88829 9/7/2026 16:22 Đ. Nguyễn Trãi - UBND tỉnh đi vào Đ. Lý Thái Tổ Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

753 19A88870 9/7/2026 11:59 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

754 19A88872 19-07-2026 06:49 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

755 19A89037 20-07-2026 13:58 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

756 19A89078 26-07-2026 07:12 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

757 19A89287 12/7/2026 14:22 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

758 19A89287 11/7/2026 12:04 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

759 19A89346 20-07-2026 15:59 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

760 19A89445 13-07-2026 08:29 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

761 19A89529 31-07-2026 14:14 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

762 19A89886 20-07-2026 09:42 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

763 19A89900 18-07-2026 10:29 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

764 19A89947 28-07-2026 10:34 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

765 19A89970 22-07-2026 15:35 Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

766 19A90053 7/7/2026 6:02 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

767 19A90122 10/7/2026 11:02 Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

768 19A90122 9/7/2026 14:35 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

769 19A90244 29-07-2026 08:30 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

770 19A90248 16-07-2026 12:14 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

771 19A90249 31-07-2026 16:42 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

772 19A90789 27-07-2026 10:57 Đ. Ngô Quyền - Nhà Ga tàu đi Nhà Thờ Vĩnh Yên Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

773 19A90842 23-07-2026 11:54 Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

774 19A90994 24-07-2026 07:19 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

775 19A91553 26-07-2026 09:16 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

776 19A91578 18-07-2026 16:03 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

777 19A91578 8/7/2026 9:31 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

778 19A91578 8/7/2026 9:27 Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

779 19A91578 2/7/2026 16:02 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

780 19A91996 24-07-2026 12:30 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

781 19A-920.31 9/7/2026 9:51 Ngã Tư đèn tín hiệu ( khu chuyên gia) Phường Hòa Bình, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

782 19A92171 15-07-2026 12:34 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô tải đông lạnh Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

783 19A92264 8/7/2026 15:47 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

784 19A92390 19-07-2026 16:33 Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

785 19A92414 18-07-2026 16:04 Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

786 19A92452 2/7/2026 6:16 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

787 19A92454 3/7/2026 5:52 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

788 19A92693 15-07-2026 18:40 Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

789 19A92964 27-07-2026 06:05 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

790 19A93304 6/7/2026 7:29 Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

791 19A93478 3/7/2026 10:30 Đ. Tôn Đức Thắng - CAT đi Lý Thái Tổ Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

792 19A93699 15-07-2026 10:59 Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

793 19A93769 23-07-2026 08:44 Ngã 4 Hùng Vương - Lạc Long Quân - Cầu Hạc Trì Phường Thanh Miếu, Phú Thọ Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

794 19A94290 12/7/2026 7:23 Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h