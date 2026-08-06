Ngày 6/8, Công an tỉnh Phú Thọ công khai danh sách 3.055 trường hợp ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tháng 7. Các trường hợp đều được phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát kết nối về Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh.
Các trường hợp vi phạm được phát hiện tại nhiều địa bàn gồm các phường Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc và xã Yên Lạc.
Trong số này, vi phạm về tốc độ chiếm tỷ lệ lớn nhất với 2.383 trường hợp. Bên cạnh đó có 485 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và 187 trường hợp người điều khiển ô tô không thắt dây an toàn khi tham gia giao thông.
Đáng chú ý, danh sách công bố cho thấy 2 ô tô mang biển kiểm soát 29A-647.xx và 30F-167.xx bị hệ thống camera ghi nhận lần lượt 21 và 18 lần vi phạm trong tháng 7, đều liên quan đến hành vi chạy quá tốc độ.
Khu vực ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên (phường Vân Phú) là điểm ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm nhất với 375 lượt, tiếp đến là khu vực đường Nguyễn Tất Thành gần đường Lê Lợi mới với 296 lượt và Km4+490 Quốc lộ 2A, xã Yên Lạc với 243 lượt.
|STT
|Biển số
|Thời gian vi phạm
|Địa điểm vi phạm
|Loại phương tiện
|Màu biển
|Hành vi vi phạm
|1
|12A01291
|12/7/2026 10:21
|Đ. Lý Thái Tổ - Agribank đi cầu vượt Sông Hồng Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|2
|12A01291
|11/7/2026 16:08
|Đ. Tôn Đức Thắng (Coopmart) - hướng đi Khu chung cư Bảo Quân Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|3
|12A10957
|19-07-2026 11:57
|Đ. Bà Triệu - Hướng từ Đ. Nguyễn Tất Thành đi Đ. Mê Linh Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|4
|12A22760
|18-07-2026 06:33
|Đ. Bà Triệu - Hướng từ Đ. Nguyễn Tất Thành đi Đ. Mê Linh Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|5
|12A25463
|15-07-2026 12:52
|Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|6
|12A40699
|7/7/2026 12:23
|Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|7
|14A33598
|8/7/2026 9:06
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|8
|14A49239
|25-07-2026 13:03
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|9
|14A83443
|30-07-2026 12:48
|Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|10
|14A88116
|12/7/2026 12:59
|Đ. Lý Thái Tổ - Agribank đi cầu vượt Sông Hồng Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|11
|14A99720
|31-07-2026 12:00
|Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|12
|14C11446
|11/7/2026 15:18
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|13
|14D00228
|12/7/2026 11:58
|Đ. Nguyễn Tất Thành giao Tôn Đức Thắng- hướng đi Vòng xuyến Bến xe mới Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|14
|14D02496
|30-07-2026 21:48
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|15
|14H00916
|23-07-2026 19:03
|Ngã 4 Hùng Vương - Lạc Long Quân - Cầu Hạc Trì Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|16
|14H02267
|4/7/2026 17:17
|Ngã 3 Lạc Long Quân - Thạch Khanh - Cầu Văn Lang Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|17
|14H05964
|23-07-2026 05:24
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|18
|14H09727
|30-07-2026 13:30
|Km 2+ 070 Đ. Nguyễn Tất Thành - ngã 4 ốc vít đi Siêu thị HC Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|19
|14H12403
|29-07-2026 15:10
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|20
|14K00988
|4/7/2026 6:27
|Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|21
|14K05448
|17-07-2026 16:26
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|22
|14K16593
|2/7/2026 11:18
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|23
|14M5235
|4/7/2026 10:52
|Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ
|Ô tô tải
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|24
|14N4413
|16-07-2026 15:34
|Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|25
|14N9986
|18-07-2026 15:50
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|26
|14RM01260
|7/7/2026 9:45
|Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ
|Sơ mi rơ moóc
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|27
|15A13464
|15-07-2026 11:18
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|28
|15A16789
|22-07-2026 11:02
|Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|29
|15A17402
|18-07-2026 11:32
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|30
|15A18288
|13-07-2026 09:16
|Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|31
|15A20842
|20-07-2026 08:55
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|32
|15A32222
|5/7/2026 21:27
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|33
|15A58540
|18-07-2026 12:22
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|34
|15A94958
|12/7/2026 9:46
|Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|35
|15A96883
|18-07-2026 11:50
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con tập lái
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|36
|15A96883
|11/7/2026 6:02
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con tập lái
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|37
|15B26217
|3/7/2026 12:53
|Đ. Kim Ngọc giao đường Lý Thái Tổ Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|38
|15B26604
|17-07-2026 12:29
|Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|39
|15B26604
|9/7/2026 12:23
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|40
|15B31848
|17-07-2026 16:05
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|41
|15C05081
|9/7/2026 15:27
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|42
|15C05081
|1/7/2026 21:07
|Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|43
|15C11714
|24-07-2026 12:00
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|44
|15C15707
|22-07-2026 01:31
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|45
|15C17662
|29-07-2026 22:35
|Nút giao IC7 - Cao tốc Nội Bài - Lào Cai Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|46
|15C23120
|23-07-2026 03:55
|Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|47
|15C23438
|8/7/2026 1:16
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|48
|15C28365
|29-07-2026 14:23
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|49
|15C47833
|7/7/2026 10:39
|Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô sát xi khách
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|50
|15D00009
|4/7/2026 13:19
|Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|51
|15D00009
|4/7/2026 10:17
|Đ. Nguyễn Tất Thành (Đình Bầu) - hướng đi Vòng xuyến Bxe mới Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|52
|15D02049
|23-07-2026 12:52
|Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|53
|15F01642
|30-07-2026 07:21
|Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|54
|15F01728
|16-07-2026 04:59
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|55
|15H02610
|11/7/2026 7:42
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|56
|15H02830
|16-07-2026 04:16
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|57
|15H04820
|30-07-2026 14:28
|Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ
|Ô tô khách
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|58
|15H07259
|16-07-2026 05:03
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|59
|15H08331
|23-07-2026 14:48
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|60
|15H09687
|19-07-2026 01:01
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|61
|15H16214
|27-07-2026 02:21
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|62
|15H17635
|4/7/2026 4:29
|Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|63
|15H21201
|9/7/2026 8:51
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|64
|15H23593
|27-07-2026 11:47
|Nút giao IC7 - Cao tốc Nội Bài - Lào Cai Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô tải có mui
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|65
|15H29621
|3/7/2026 10:34
|Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|66
|15H29752
|21-07-2026 07:27
|Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|67
|15H32975
|26-07-2026 04:56
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|68
|15K21679
|17-07-2026 13:37
|Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|69
|15K50402
|14-07-2026 09:23
|Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|70
|15K-576.03
|3/7/2026 16:29
|Ngã 3 đèn tín hiệu (Phường Kỳ Sơn) Phường Kỳ Sơn, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|71
|15K74977
|24-07-2026 16:09
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|72
|15R04938
|1/7/2026 14:57
|Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
|SMRM chở container
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|73
|15R07228
|11/7/2026 16:52
|Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ
|SMRM chở container
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|74
|15R-116.73
|4/7/2026 9:52
|Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
|SMRM chở container
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|75
|15R13703
|13-07-2026 11:10
|Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ
|SMRM chở container
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|76
|15RM-00006
|31-07-2026 07:26
|Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
|SMRM tải chở container
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|77
|15RM03199
|26-07-2026 10:36
|Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
|SMRM chở container
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|78
|15RM06793
|11/7/2026 11:53
|Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|SMRM chở container
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|79
|15RM06946
|28-07-2026 11:29
|Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ
|SMRM chở container
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|80
|15RM09091
|21-07-2026 12:11
|Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ
|SMRM tải chở container
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|81
|16M6068
|28-07-2026 14:32
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|82
|16M6068
|28-07-2026 13:49
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|83
|16M9865
|31-07-2026 08:13
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|84
|16M9865
|24-07-2026 07:30
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|85
|16M9865
|21-07-2026 10:10
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|86
|16M9865
|9/7/2026 14:38
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|87
|16M9865
|3/7/2026 10:10
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|88
|17A13249
|16-07-2026 07:42
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|89
|17A22303
|30-07-2026 16:08
|Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|90
|17A25014
|11/7/2026 10:38
|Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|91
|17A44329
|15-07-2026 06:17
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|92
|17A49291
|21-07-2026 16:12
|Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|93
|17A51047
|17-07-2026 06:55
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|94
|17C08113
|22-07-2026 16:59
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|95
|17C17244
|9/7/2026 8:56
|Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|96
|18A07290
|28-07-2026 15:12
|Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|97
|18A09981
|6/7/2026 15:26
|Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|98
|18A14784
|9/7/2026 17:49
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|99
|18A36848
|4/7/2026 19:50
|Ngã 4 Hùng Vương - Quang Trung Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|100
|18A37762
|14-07-2026 10:41
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|101
|18A40005
|28-07-2026 05:52
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|102
|18A41968
|31-07-2026 12:07
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|103
|18A46118
|28-07-2026 10:45
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|104
|18A49760
|2/7/2026 9:01
|Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|105
|18A50107
|18-07-2026 10:07
|Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|106
|18A52304
|27-07-2026 17:58
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|107
|18A52304
|27-07-2026 17:49
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|108
|18B03048
|2/7/2026 10:34
|Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|109
|18C09754
|28-07-2026 11:36
|Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|110
|18C13814
|5/7/2026 12:15
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|111
|18C14790
|7/7/2026 16:54
|Đ. Lý Thái Tổ - Agribank đi cầu vượt Sông Hồng Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|112
|18F00504
|6/7/2026 14:20
|Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ
|Ô tô khách
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|113
|18H05084
|1/7/2026 13:30
|Km 2+ 070 Đ. Nguyễn Tất Thành - ngã 4 ốc vít đi Siêu thị HC Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|114
|18H05115
|18-07-2026 14:37
|Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|115
|18H06335
|30-07-2026 20:12
|Nút giao IC8 Xã Phù Ninh, Phú Thọ
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|116
|19A00102
|14-07-2026 17:07
|Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|117
|19A00169
|26-07-2026 15:48
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|118
|19A00272
|19-07-2026 09:43
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|119
|19A00333
|22-07-2026 08:48
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|120
|19A00366
|31-07-2026 13:04
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|121
|19A00372
|10/7/2026 10:32
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|122
|19A00576
|15-07-2026 11:23
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|123
|19A00726
|12/7/2026 5:51
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|124
|19A00733
|5/7/2026 9:26
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Hùng Vương 01 Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|125
|19A00958
|8/7/2026 21:59
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|126
|19A01033
|21-07-2026 13:08
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|127
|19A01122
|31-07-2026 06:41
|Ngã 3 Hùng Vương - Trần Phú Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|128
|19A01133
|25-07-2026 09:02
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|129
|19A01202
|12/7/2026 8:07
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|130
|19A01378
|27-07-2026 08:38
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|131
|19A01586
|13-07-2026 15:47
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|132
|19A01586
|13-07-2026 15:40
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|133
|19A01586
|13-07-2026 14:20
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|134
|19A01635
|10/7/2026 18:06
|Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|135
|19A01654
|11/7/2026 16:17
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con tập lái
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|136
|19A01711
|20-07-2026 07:14
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|137
|19A01728
|19-07-2026 10:30
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|138
|19A01789
|22-07-2026 11:39
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|139
|19A01899
|30-07-2026 08:02
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu xanh, chữ và số màu trắng
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|140
|19A02413
|22-07-2026 17:40
|Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|141
|19A02688
|19-07-2026 10:41
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|142
|19A03084
|9/7/2026 13:04
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|143
|19A03307
|6/7/2026 14:56
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|144
|19A03698
|2/7/2026 12:40
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|145
|19A03879
|12/7/2026 19:20
|Ngã 4 Hùng Vương - Nguyễn Du - Đại Nải Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|146
|19A-040.03
|18-07-2026 12:47
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|147
|19A04003
|11/7/2026 12:18
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|148
|19A04695
|28-07-2026 08:31
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|149
|19A04721
|31-07-2026 08:10
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|150
|19A04897
|29-07-2026 09:25
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|151
|19A05240
|1/7/2026 21:17
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|152
|19A05531
|22-07-2026 12:08
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|153
|19A05774
|5/7/2026 14:58
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|154
|19A05912
|23-07-2026 10:45
|Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|155
|19A05985
|2/7/2026 15:31
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Hùng Vương 02 Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|156
|19A05991
|23-07-2026 19:53
|Ngã 4 Phù Đổng - Nguyễn Du Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|157
|19A06261
|25-07-2026 16:37
|Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|158
|19A06512
|12/7/2026 3:36
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|159
|19A-065.97
|3/7/2026 17:56
|Ngã 4 Trường Chinh - Đường tránh QL32C Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|160
|19A06886
|14-07-2026 16:27
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|161
|19A06939
|23-07-2026 16:07
|Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|162
|19A07135
|4/7/2026 15:55
|Ngã 4 Hùng Vương - Châu Phong Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|163
|19A07139
|26-07-2026 11:11
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|164
|19A07221
|2/7/2026 11:00
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|165
|19A07471
|23-07-2026 11:53
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|166
|19A07791
|18-07-2026 18:46
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|167
|19A07948
|28-07-2026 06:13
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|168
|19A07948
|25-07-2026 07:34
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|169
|19A07948
|9/7/2026 11:04
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|170
|19A08075
|21-07-2026 13:55
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|171
|19A08075
|21-07-2026 13:48
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|172
|19A08179
|26-07-2026 16:55
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|173
|19A08179
|11/7/2026 10:50
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|174
|19A08886
|27-07-2026 08:49
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|175
|19A09177
|20-07-2026 08:00
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|176
|19A09309
|19-07-2026 19:33
|Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|177
|19A09328
|10/7/2026 5:16
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|178
|19A09347
|29-07-2026 10:50
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|179
|19A09596
|2/7/2026 17:45
|Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|180
|19A09724
|21-07-2026 20:33
|Ngã 3 Lạc Long Quân - Trường Chinh Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|181
|19A09724
|18-07-2026 19:20
|Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|182
|19A09843
|24-07-2026 09:16
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|183
|19A09852
|27-07-2026 11:37
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|184
|19A09852
|27-07-2026 11:26
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|185
|19A09886
|29-07-2026 10:24
|Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|186
|19A09886
|7/7/2026 10:53
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|187
|19A09938
|12/7/2026 14:50
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|188
|19A10066
|10/7/2026 9:57
|Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|189
|19A10339
|13-07-2026 15:52
|Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con tập lái
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|190
|19A10366
|30-07-2026 17:57
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|191
|19A10445
|28-07-2026 14:36
|Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|192
|19A10479
|6/7/2026 14:03
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|193
|19A10527
|25-07-2026 11:24
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|194
|19A10575
|2/7/2026 17:13
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|195
|19A10734
|19-07-2026 07:09
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|196
|19A10938
|31-07-2026 11:21
|Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|197
|19A11048
|18-07-2026 12:45
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|198
|19A11235
|13-07-2026 08:39
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|199
|19A11236
|2/7/2026 12:09
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|200
|19A11267
|5/7/2026 9:59
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|201
|19A11316
|12/7/2026 17:52
|Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|202
|19A11344
|18-07-2026 12:57
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|203
|19A11573
|4/7/2026 10:18
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|204
|19A11971
|22-07-2026 10:15
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|205
|19A12490
|20-07-2026 12:49
|Ngã 3 Lạc Hồng - Nguyễn Tất Thành kéo dài Xã Hy Cương, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|206
|19A12595
|5/7/2026 20:12
|Ngã 4 Phù Đổng - Nguyễn Du Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|207
|19A12979
|12/7/2026 6:00
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|208
|19A13288
|27-07-2026 10:00
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|209
|19A13308
|30-07-2026 08:51
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|210
|19A13396
|14-07-2026 11:36
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|211
|19A13427
|25-07-2026 12:11
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|212
|19A13604
|5/7/2026 18:33
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|213
|19A13612
|24-07-2026 10:02
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|214
|19A13675
|16-07-2026 14:49
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|215
|19A13825
|30-07-2026 11:16
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|216
|19A13893
|11/7/2026 9:09
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Hùng Vương 02 Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|217
|19A14338
|7/7/2026 7:05
|Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|218
|19A14464
|25-07-2026 13:55
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|219
|19A14511
|26-07-2026 15:00
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|220
|19A14558
|3/7/2026 21:52
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|221
|19A14694
|29-07-2026 21:20
|Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|222
|19A14697
|20-07-2026 14:25
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|223
|19A14979
|10/7/2026 12:26
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|224
|19A15172
|9/7/2026 8:43
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|225
|19A-151.76
|2/7/2026 6:49
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|226
|19A15183
|27-07-2026 21:07
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|227
|19A15259
|22-07-2026 14:41
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|228
|19A15676
|26-07-2026 13:05
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|229
|19A15740
|8/7/2026 14:21
|Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|230
|19A15850
|12/7/2026 13:34
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|231
|19A15937
|20-07-2026 09:48
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|232
|19A15937
|7/7/2026 10:17
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|233
|19A15948
|30-07-2026 07:11
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|234
|19A16164
|19-07-2026 13:14
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|235
|19A16591
|26-07-2026 08:36
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|236
|19A16681
|21-07-2026 17:01
|Ngã 4 Phù Đổng - Quang Trung Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|237
|19A16739
|17-07-2026 15:00
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|238
|19A16739
|3/7/2026 14:10
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|239
|19A16744
|17-07-2026 14:59
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|240
|19A16788
|23-07-2026 14:28
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|241
|19A16943
|16-07-2026 18:54
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|242
|19A17064
|13-07-2026 14:37
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|243
|19A17192
|21-07-2026 07:38
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|244
|19A17662
|28-07-2026 22:01
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|245
|19A17674
|25-07-2026 12:12
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|246
|19A17757
|25-07-2026 08:13
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|247
|19A-182.43
|13-07-2026 17:19
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|248
|19A18277
|27-07-2026 09:46
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|249
|19A18433
|31-07-2026 10:11
|Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|250
|19A18471
|22-07-2026 09:27
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|251
|19A18471
|21-07-2026 15:31
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|252
|19A18491
|27-07-2026 13:36
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|253
|19A18664
|4/7/2026 13:10
|Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|254
|19A18727
|30-07-2026 15:06
|Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|255
|19A18743
|21-07-2026 22:29
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|256
|19A18806
|10/7/2026 10:36
|Ngã 3 Trần Phú - Âu Cơ Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|257
|19A18916
|29-07-2026 15:21
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|258
|19A18916
|26-07-2026 15:23
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|259
|19A19026
|1/7/2026 19:30
|Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|260
|19A19058
|18-07-2026 12:56
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|261
|19A19636
|1/7/2026 13:57
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|262
|19A19792
|16-07-2026 17:00
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|263
|19A20646
|30-07-2026 15:08
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|264
|19A20680
|16-07-2026 14:46
|Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|265
|19A20680
|6/7/2026 11:42
|Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|266
|19A20823
|4/7/2026 7:54
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|267
|19A20955
|11/7/2026 11:10
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|268
|19A21093
|31-07-2026 15:06
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|269
|19A21095
|23-07-2026 15:45
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|270
|19A21136
|4/7/2026 16:55
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|271
|19A21168
|19-07-2026 12:36
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|272
|19A21189
|29-07-2026 12:23
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|273
|19A21212
|20-07-2026 17:38
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|274
|19A21273
|24-07-2026 17:43
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|275
|19A21301
|21-07-2026 08:47
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|276
|19A21301
|6/7/2026 8:56
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|277
|19A21475
|15-07-2026 02:12
|Ngã 4 Phù Đổng - Nguyễn Du Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|278
|19A21544
|3/7/2026 13:35
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|279
|19A21580
|22-07-2026 17:32
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|280
|19A22036
|6/7/2026 6:51
|Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|281
|19A22274
|24-07-2026 15:37
|Ngã 4 Trường Chinh - Đường tránh QL32C Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|282
|19A22667
|28-07-2026 12:57
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|283
|19A22728
|23-07-2026 15:35
|Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|284
|19A22907
|25-07-2026 08:59
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|285
|19A22978
|30-07-2026 10:06
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|286
|19A23133
|15-07-2026 11:19
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Hai Bà Trưng (4 làn đường) +2cam Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|287
|19A23220
|31-07-2026 09:12
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|288
|19A23489
|31-07-2026 13:02
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|289
|19A23618
|18-07-2026 18:45
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|290
|19A23793
|3/7/2026 16:40
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|291
|19A23830
|31-07-2026 12:24
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|292
|19A23894
|13-07-2026 11:08
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|293
|19A24115
|30-07-2026 10:41
|Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con tập lái
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|294
|19A24182
|9/7/2026 8:29
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|295
|19A24182
|8/7/2026 11:51
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|296
|19A24395
|17-07-2026 12:48
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|297
|19A24674
|17-07-2026 07:32
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|298
|19A24739
|21-07-2026 10:15
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|299
|19A24786
|23-07-2026 13:32
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|300
|19A24838
|11/7/2026 12:47
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|301
|19A24907
|9/7/2026 11:34
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|302
|19A24945
|2/7/2026 7:56
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|303
|19A24946
|29-07-2026 05:55
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|304
|19A24951
|5/7/2026 15:25
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|305
|19A24963
|24-07-2026 22:02
|Ngã 3 Lạc Long Quân - Trường Chinh Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|306
|19A25085
|19-07-2026 10:15
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|307
|19A25090
|13-07-2026 15:36
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|308
|19A25213
|23-07-2026 13:04
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|309
|19A25251
|27-07-2026 08:18
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|310
|19A25537
|25-07-2026 08:34
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|311
|19A25563
|17-07-2026 12:07
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|312
|19A25665
|4/7/2026 8:27
|Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|313
|19A25704
|21-07-2026 11:48
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|314
|19A26291
|4/7/2026 12:50
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|315
|19A26352
|2/7/2026 13:45
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|316
|19A26510
|10/7/2026 10:14
|Ngã 4 Trường Chinh - Đường tránh QL32C Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|317
|19A26633
|3/7/2026 14:49
|Ngã 3 Hùng Vương - Trần Phú Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|318
|19A26693
|4/7/2026 10:42
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|319
|19A26714
|28-07-2026 08:06
|Ngã 4 Phù Đổng - Nguyễn Du Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|320
|19A26714
|22-07-2026 06:20
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|321
|19A26882
|21-07-2026 13:27
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|322
|19A26930
|24-07-2026 09:18
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|323
|19A27013
|11/7/2026 23:22
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Hùng Vương 02 Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|324
|19A27252
|9/7/2026 11:52
|Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|325
|19A27439
|30-07-2026 19:28
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|326
|19A-275.02
|2/7/2026 7:29
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|327
|19A27551
|18-07-2026 20:34
|Ngã 3 Hùng Vương - Trần Phú Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|328
|19A27918
|29-07-2026 11:31
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|329
|19A28046
|8/7/2026 11:03
|Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|330
|19A28213
|24-07-2026 17:21
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|331
|19A28557
|7/7/2026 17:31
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|332
|19A28793
|10/7/2026 17:44
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|333
|19A28816
|9/7/2026 9:26
|Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|334
|19A28825
|21-07-2026 11:16
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|335
|19A28936
|18-07-2026 14:55
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|336
|19A28976
|21-07-2026 12:55
|Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|337
|19A29033
|20-07-2026 07:08
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|338
|19A29183
|11/7/2026 14:44
|Đ. Lý Thái Tổ (dưới cầu vượt)- hương đi đường Kim Ngọc Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|339
|19A29257
|23-07-2026 17:09
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|340
|19A29501
|17-07-2026 18:35
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|341
|19A29505
|25-07-2026 19:07
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|342
|19A29547
|19-07-2026 18:28
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|343
|19A29591
|9/7/2026 10:33
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|344
|19A29630
|2/7/2026 7:46
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|345
|19A29650
|14-07-2026 11:59
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Hai Bà Trưng (4 làn đường) +2cam Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|346
|19A29715
|7/7/2026 20:50
|Ngã 3 Hùng Vương - Trần Phú Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|347
|19A29829
|29-07-2026 10:50
|Ngã 4 Hùng Vương - Quang Trung Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|348
|19A30398
|16-07-2026 07:42
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|349
|19A30459
|27-07-2026 09:24
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|350
|19A30473
|25-07-2026 16:46
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|351
|19A30617
|31-07-2026 14:30
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|352
|19A30774
|27-07-2026 16:23
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|353
|19A30966
|12/7/2026 17:54
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|354
|19A31237
|22-07-2026 08:52
|Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|355
|19A31262
|12/7/2026 16:52
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|356
|19A31428
|11/7/2026 5:22
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|357
|19A31471
|1/7/2026 14:07
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|358
|19A31552
|10/7/2026 7:28
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|359
|19A31576
|26-07-2026 13:08
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|360
|19A31685
|5/7/2026 20:25
|Ngã 3 Hùng Vương - Trần Phú Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|361
|19A31935
|26-07-2026 10:14
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|362
|19A31990
|15-07-2026 11:34
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|363
|19A31990
|10/7/2026 9:04
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|364
|19A32055
|6/7/2026 14:49
|Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|365
|19A32205
|31-07-2026 16:10
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|366
|19A32205
|6/7/2026 14:05
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|367
|19A32205
|4/7/2026 16:17
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|368
|19A32242
|10/7/2026 15:18
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|369
|19A32280
|4/7/2026 15:33
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|370
|19A32291
|5/7/2026 13:31
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|371
|19A32396
|12/7/2026 11:33
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|372
|19A32510
|12/7/2026 6:31
|Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|373
|19A32510
|9/7/2026 14:43
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|374
|19A32992
|3/7/2026 15:39
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|375
|19A33070
|6/7/2026 4:46
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|376
|19A33371
|7/7/2026 8:36
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|377
|19A33450
|30-07-2026 13:22
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|378
|19A33995
|15-07-2026 18:53
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|379
|19A34052
|29-07-2026 06:16
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|380
|19A34061
|8/7/2026 12:18
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|381
|19A34153
|4/7/2026 0:00
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|382
|19A34500
|20-07-2026 21:01
|Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|383
|19A34605
|14-07-2026 11:14
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|384
|19A34642
|16-07-2026 15:51
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|385
|19A34729
|17-07-2026 17:33
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|386
|19A34729
|14-07-2026 18:06
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|387
|19A34833
|28-07-2026 10:32
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|388
|19A34931
|20-07-2026 12:54
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|389
|19A35048
|15-07-2026 19:03
|Ngã 4 Phù Đổng - Nguyễn Du Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|390
|19A35054
|30-07-2026 09:47
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|391
|19A35054
|26-07-2026 18:31
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|392
|19A35339
|24-07-2026 10:59
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|393
|19A35491
|11/7/2026 13:08
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|394
|19A35512
|20-07-2026 09:54
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|395
|19A35562
|3/7/2026 17:55
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|396
|19A35573
|25-07-2026 16:30
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|397
|19A35820
|27-07-2026 10:36
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|398
|19A35947
|23-07-2026 13:50
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|399
|19A35957
|5/7/2026 13:34
|Ngã 4 Trường Chinh - Đường tránh QL32C Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|400
|19A36005
|18-07-2026 16:02
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|401
|19A36093
|26-07-2026 11:48
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|402
|19A36159
|13-07-2026 12:04
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|403
|19A36248
|9/7/2026 16:52
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|404
|19A36368
|30-07-2026 19:42
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|405
|19A36800
|9/7/2026 12:00
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|406
|19A36800
|6/7/2026 12:18
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|407
|19A36800
|3/7/2026 12:13
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|408
|19A36800
|1/7/2026 12:05
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|409
|19A36828
|21-07-2026 08:41
|Ngã 4 Phù Đổng - Quang Trung Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|410
|19A36959
|12/7/2026 13:14
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|411
|19A36983
|24-07-2026 17:06
|Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|412
|19A37029
|12/7/2026 15:54
|Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|413
|19A37153
|25-07-2026 18:02
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|414
|19A37153
|25-07-2026 16:50
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|415
|19A37447
|11/7/2026 14:22
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|416
|19A-375.47
|9/7/2026 20:07
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|417
|19A37628
|18-07-2026 13:47
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|418
|19A37760
|13-07-2026 06:56
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|419
|19A38313
|2/7/2026 10:51
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|420
|19A38321
|10/7/2026 13:02
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|421
|19A38590
|4/7/2026 18:27
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|422
|19A38673
|13-07-2026 12:29
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|423
|19A38677
|23-07-2026 09:18
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|424
|19A38677
|23-07-2026 08:05
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|425
|19A38733
|26-07-2026 06:07
|Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|426
|19A38957
|19-07-2026 09:04
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|427
|19A39447
|14-07-2026 09:54
|Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|428
|19A39477
|23-07-2026 10:38
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|429
|19A39531
|13-07-2026 14:16
|Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|430
|19A39605
|22-07-2026 06:46
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|431
|19A39632
|6/7/2026 11:04
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|432
|19A39642
|28-07-2026 19:53
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|433
|19A39696
|29-07-2026 16:47
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|434
|19A39725
|25-07-2026 14:37
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|435
|19A39725
|25-07-2026 11:13
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|436
|19A39753
|21-07-2026 17:46
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|437
|19A39830
|3/7/2026 21:47
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|438
|19A39878
|24-07-2026 10:28
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|439
|19A39878
|24-07-2026 10:20
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|440
|19A39922
|1/7/2026 5:55
|Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|441
|19A40126
|30-07-2026 06:37
|Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|442
|19A40178
|16-07-2026 14:14
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|443
|19A40206
|15-07-2026 12:10
|Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|444
|19A40479
|28-07-2026 10:40
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|445
|19A40479
|16-07-2026 11:32
|Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|446
|19A40610
|22-07-2026 14:20
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|447
|19A40914
|26-07-2026 06:56
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|448
|19A40984
|6/7/2026 16:08
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|449
|19A41030
|12/7/2026 9:26
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|450
|19A41259
|9/7/2026 14:52
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|451
|19A41317
|26-07-2026 12:45
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|452
|19A41332
|5/7/2026 13:11
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|453
|19A41897
|14-07-2026 16:03
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|454
|19A41918
|12/7/2026 15:14
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|455
|19A42404
|28-07-2026 15:20
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|456
|19A43204
|22-07-2026 08:14
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|457
|19A43429
|1/7/2026 16:03
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|458
|19A43640
|8/7/2026 6:25
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|459
|19A43770
|15-07-2026 16:15
|Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|460
|19A43786
|26-07-2026 13:04
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|461
|19A43799
|15-07-2026 11:16
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|462
|19A43919
|28-07-2026 11:37
|Ngã 4 Phù Đổng - Nguyễn Du Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|463
|19A44048
|18-07-2026 12:40
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|464
|19A44429
|29-07-2026 19:05
|Nút giao IC8 Xã Phù Ninh, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|465
|19A44573
|17-07-2026 11:25
|Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|466
|19A44719
|20-07-2026 08:51
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|467
|19A44787
|18-07-2026 07:30
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|468
|19A44988
|19-07-2026 12:17
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|469
|19A45193
|15-07-2026 07:11
|Ngã 4 Phù Đổng - Nguyễn Du Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|470
|19A45266
|2/7/2026 7:08
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|471
|19A45349
|21-07-2026 07:35
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|472
|19A45555
|26-07-2026 18:42
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|473
|19A45652
|26-07-2026 15:00
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|474
|19A46160
|12/7/2026 12:42
|Ngã 4 Phù Đổng - Quang Trung Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|475
|19A46199
|23-07-2026 19:04
|Đ. Nguyễn Tất Thành (Đình Bầu) - hướng đi Vòng xuyến Bxe mới Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|476
|19A46214
|7/7/2026 15:30
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|477
|19A46256
|11/7/2026 10:23
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|478
|19A46672
|23-07-2026 17:35
|Ngã 4 Hùng Vương - Nguyễn Du - Đại Nải Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|479
|19A46897
|31-07-2026 15:55
|Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|480
|19A47076
|20-07-2026 19:49
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|481
|19A47076
|20-07-2026 18:20
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|482
|19A47176
|2/7/2026 16:06
|Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|483
|19A47264
|17-07-2026 11:22
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|484
|19A47783
|29-07-2026 09:27
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|485
|19A47783
|20-07-2026 09:55
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|486
|19A47783
|19-07-2026 06:00
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|487
|19A47803
|27-07-2026 15:28
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|488
|19A47803
|27-07-2026 08:28
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|489
|19A47803
|27-07-2026 08:19
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|490
|19A47820
|25-07-2026 07:54
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|491
|19A47860
|29-07-2026 18:00
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|492
|19A47989
|22-07-2026 07:22
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|493
|19A48140
|22-07-2026 15:54
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|494
|19A48523
|20-07-2026 19:25
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|495
|19A48552
|26-07-2026 06:06
|Km 38 + 120 QL2 - hướng Phú Thọ đi Hà Nội Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|496
|19A48552
|25-07-2026 11:22
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|497
|19A48616
|24-07-2026 09:42
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|498
|19A48701
|17-07-2026 06:44
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|499
|19A48722
|30-07-2026 12:57
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|500
|19A48802
|26-07-2026 11:43
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|501
|19A49029
|17-07-2026 10:52
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|502
|19A49093
|7/7/2026 10:36
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|503
|19A49215
|13-07-2026 10:49
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|504
|19A49267
|19-07-2026 12:29
|Ngã 3 Hùng Vương - Trần Phú Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|505
|19A49572
|16-07-2026 07:00
|Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|506
|19A49717
|12/7/2026 7:42
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|507
|19A49818
|31-07-2026 08:38
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|508
|19A49886
|1/7/2026 9:50
|Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|509
|19A49901
|4/7/2026 11:30
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|510
|19A49919
|31-07-2026 17:54
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|511
|19A49921
|22-07-2026 08:56
|Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|512
|19A50211
|4/7/2026 22:32
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|513
|19A50403
|26-07-2026 17:25
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|514
|19A50654
|19-07-2026 18:00
|Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|515
|19A50673
|16-07-2026 12:51
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|516
|19A50764
|25-07-2026 08:46
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|517
|19A50825
|5/7/2026 4:56
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|518
|19A50915
|23-07-2026 08:26
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|519
|19A51170
|17-07-2026 06:33
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|520
|19A51283
|16-07-2026 09:47
|Ngã 4 Hùng Vương - Nguyễn Du - Đại Nải Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|521
|19A51495
|17-07-2026 08:22
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|522
|19A51559
|21-07-2026 12:21
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|523
|19A51559
|12/7/2026 16:16
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|524
|19A51746
|31-07-2026 20:39
|Nút giao IC8 Xã Phù Ninh, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|525
|19A51785
|25-07-2026 07:32
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|526
|19A51972
|3/7/2026 9:22
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|527
|19A52041
|28-07-2026 13:20
|Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|528
|19A52150
|20-07-2026 15:54
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|529
|19A52458
|12/7/2026 14:19
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|530
|19A52752
|7/7/2026 16:11
|Đ. Chu Văn An - THCS Liên Bảo đi Trường Tiểu học Liên Minh Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|531
|19A52848
|27-07-2026 10:36
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|532
|19A53029
|10/7/2026 21:44
|Ngã 4 Hùng Vương - KCN Đồng Lạng Xã Phù Ninh, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|533
|19A53447
|18-07-2026 18:29
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|534
|19A53695
|21-07-2026 18:41
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|535
|19A54222
|7/7/2026 10:23
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|536
|19A54224
|3/7/2026 15:52
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|537
|19A54297
|11/7/2026 11:16
|Ngã 4 Phù Đổng - Nguyễn Du Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|538
|19A54372
|9/7/2026 14:08
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|539
|19A54372
|9/7/2026 13:53
|Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|540
|19A54479
|5/7/2026 6:30
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|541
|19A54670
|22-07-2026 12:00
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|542
|19A54936
|4/7/2026 20:27
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|543
|19A54983
|13-07-2026 14:20
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|544
|19A54983
|9/7/2026 14:37
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|545
|19A55317
|31-07-2026 09:05
|Ngã 3 Hùng Vương - Trần Phú Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|546
|19A55511
|10/7/2026 12:29
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|547
|19A55721
|16-07-2026 13:55
|Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|548
|19A55821
|18-07-2026 10:24
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|549
|19A55830
|6/7/2026 5:30
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|550
|19A-558.95
|23-07-2026 12:40
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|551
|19A56185
|26-07-2026 08:52
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|552
|19A56256
|20-07-2026 16:13
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|553
|19A56444
|20-07-2026 18:15
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|554
|19A56603
|31-07-2026 09:39
|Ngã 4 Trường Chinh - Đường tránh QL32C Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|555
|19A56630
|7/7/2026 14:58
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|556
|19A56631
|29-07-2026 15:25
|Đ. Tôn Đức Thắng - CAT đi Lý Thái Tổ Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|557
|19A56634
|12/7/2026 13:44
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|558
|19A56844
|17-07-2026 17:46
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|559
|19A56853
|26-07-2026 17:26
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|560
|19A56853
|1/7/2026 13:03
|Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|561
|19A56896
|23-07-2026 11:20
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|562
|19A57068
|6/7/2026 7:26
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Hùng Vương 02 Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|563
|19A57101
|5/7/2026 17:21
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Hùng Vương 02 Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|564
|19A57132
|14-07-2026 07:11
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|565
|19A57142
|13-07-2026 21:12
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|566
|19A57142
|13-07-2026 20:46
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|567
|19A57142
|8/7/2026 6:29
|Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|568
|19A57158
|11/7/2026 11:23
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|569
|19A57175
|25-07-2026 11:21
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|570
|19A57258
|22-07-2026 13:45
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|571
|19A57429
|28-07-2026 06:09
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|572
|19A57773
|22-07-2026 12:47
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|573
|19A57961
|30-07-2026 13:57
|Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|574
|19A58013
|9/7/2026 13:50
|Ngã 4 Phù Đổng - Quang Trung Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|575
|19A58081
|12/7/2026 6:56
|Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|576
|19A58371
|3/7/2026 15:31
|Ngã 4 Phù Đổng - Quang Trung Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|577
|19A58408
|27-07-2026 19:40
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|578
|19A58433
|22-07-2026 19:15
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|579
|19A58433
|15-07-2026 17:29
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|580
|19A58445
|14-07-2026 16:19
|Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|581
|19A58566
|26-07-2026 15:48
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|582
|19A58639
|3/7/2026 7:56
|Ngã 4 Trường Chinh - Đường tránh QL32C Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|583
|19A58661
|13-07-2026 05:57
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|584
|19A58687
|12/7/2026 9:52
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|585
|19A58781
|9/7/2026 14:06
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|586
|19A58810
|6/7/2026 12:55
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con tập lái
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|587
|19A59226
|22-07-2026 08:17
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|588
|19A59311
|17-07-2026 09:44
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|589
|19A59579
|5/7/2026 10:59
|Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|590
|19A59674
|6/7/2026 16:42
|Ngã 4 Hùng Vương - Quang Trung Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|591
|19A59804
|27-07-2026 06:17
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|592
|19A59808
|8/7/2026 11:39
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|593
|19A59919
|31-07-2026 14:28
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|594
|19A59981
|28-07-2026 23:19
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|595
|19A60007
|8/7/2026 10:01
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|596
|19A60138
|2/7/2026 11:08
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|597
|19A60322
|25-07-2026 14:08
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|598
|19A60396
|15-07-2026 11:54
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|599
|19A60403
|18-07-2026 15:44
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|600
|19A60534
|21-07-2026 17:59
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|601
|19A60863
|31-07-2026 12:28
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|602
|19A60863
|26-07-2026 13:01
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|603
|19A60865
|22-07-2026 12:39
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|604
|19A60878
|22-07-2026 17:02
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|605
|19A61051
|23-07-2026 11:11
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|606
|19A61117
|9/7/2026 7:50
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|607
|19A61207
|26-07-2026 08:37
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|608
|19A61262
|10/7/2026 8:45
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|609
|19A61268
|6/7/2026 16:14
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|610
|19A61523
|30-07-2026 18:26
|Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|611
|19A61524
|8/7/2026 10:15
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|612
|19A61806
|11/7/2026 13:31
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|613
|19A-618.23
|16-07-2026 05:43
|Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|614
|19A62077
|12/7/2026 13:23
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|615
|19A62114
|30-07-2026 11:39
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|616
|19A62525
|21-07-2026 17:05
|Đ. Trần Quốc Tuấn - Sân Vận động cũ đi ra Đ. Ngô Quyền Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|617
|19A62889
|31-07-2026 11:31
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|618
|19A62898
|10/7/2026 10:20
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|619
|19A63314
|9/7/2026 14:08
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|620
|19A63346
|5/7/2026 10:06
|Ngã 4 Trường Chinh - Đường tránh QL32C Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|621
|19A63440
|13-07-2026 11:46
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|622
|19A63514
|3/7/2026 13:16
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|623
|19A63664
|20-07-2026 06:10
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|624
|19A64010
|19-07-2026 15:46
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|625
|19A64280
|28-07-2026 05:51
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|626
|19A64391
|21-07-2026 09:11
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|627
|19A64391
|11/7/2026 17:12
|Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|628
|19A64407
|15-07-2026 14:30
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|629
|19A64747
|20-07-2026 21:57
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|630
|19A64831
|7/7/2026 9:48
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|631
|19A64862
|29-07-2026 10:24
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|632
|19A64876
|5/7/2026 14:20
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|633
|19A64999
|12/7/2026 16:44
|Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|634
|19A65015
|14-07-2026 08:52
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|635
|19A65227
|7/7/2026 11:35
|Đ. Lý Thái Tổ - Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật đi Vòng xuyến bến xe mới Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|636
|19A65290
|2/7/2026 8:26
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|637
|19A66368
|28-07-2026 07:49
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|638
|19A66368
|21-07-2026 14:03
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|639
|19A66368
|18-07-2026 15:40
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|640
|19A66440
|20-07-2026 12:10
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|641
|19A66512
|7/7/2026 9:32
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|642
|19A66685
|18-07-2026 12:28
|Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|643
|19A66699
|21-07-2026 19:35
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|644
|19A67034
|16-07-2026 16:34
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|645
|19A-671.23
|25-07-2026 10:11
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|646
|19A67197
|30-07-2026 14:06
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|647
|19A67197
|17-07-2026 03:22
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|648
|19A67259
|25-07-2026 06:48
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|649
|19A67441
|12/7/2026 13:20
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|650
|19A68115
|25-07-2026 19:13
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|651
|19A68143
|1/7/2026 7:29
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|652
|19A68303
|9/7/2026 18:35
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Hùng Vương 01 Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|653
|19A68354
|23-07-2026 15:33
|Khu vực cổng Quân khu 2 (trên tuyến đường Hùng Vương) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|654
|19A68701
|21-07-2026 13:08
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|655
|19A68701
|18-07-2026 09:59
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|656
|19A68889
|13-07-2026 18:24
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|657
|19A69119
|13-07-2026 10:13
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|658
|19A69261
|3/7/2026 9:26
|Ngã 4 Trường Chinh - Đường tránh QL32C Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|659
|19A69333
|4/7/2026 16:48
|Ngã 4 Hùng Vương - Quang Trung Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|660
|19A69347
|22-07-2026 05:57
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|661
|19A69367
|31-07-2026 14:24
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|662
|19A69427
|20-07-2026 22:19
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|663
|19A69587
|30-07-2026 15:04
|Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|664
|19A69600
|25-07-2026 13:13
|Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|665
|19A69733
|25-07-2026 17:15
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|666
|19A70136
|16-07-2026 15:54
|Ngã 4 Hùng Vương - Nguyễn Du - Đại Nải Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|667
|19A70269
|10/7/2026 11:35
|Ngã 4 Trường Chinh - Đường tránh QL32C Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con tập lái
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|668
|19A70374
|15-07-2026 18:19
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|669
|19A70636
|14-07-2026 15:35
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|670
|19A70818
|12/7/2026 17:15
|Ngã 3 Hùng Vương - Trần Phú Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|671
|19A70934
|26-07-2026 14:46
|Nút giao IC7 - Cao tốc Nội Bài - Lào Cai Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô khách
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|672
|19A71032
|29-07-2026 09:24
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|673
|19A71032
|24-07-2026 16:21
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|674
|19A71040
|29-07-2026 10:19
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|675
|19A71049
|6/7/2026 17:31
|Ngã 3 Hùng Vương - Trần Phú Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|676
|19A71388
|1/7/2026 18:38
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|677
|19A71529
|9/7/2026 14:39
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|678
|19A71539
|19-07-2026 10:54
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|679
|19A71670
|19-07-2026 16:41
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|680
|19A71781
|16-07-2026 10:32
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|681
|19A71907
|14-07-2026 17:19
|Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|682
|19A71944
|21-07-2026 14:08
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|683
|19A71965
|16-07-2026 12:43
|Ngã 3 Hùng Vương - Nguyệt Cư Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|684
|19A-723.08
|31-07-2026 18:37
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|685
|19A72314
|5/7/2026 16:21
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|686
|19A72348
|16-07-2026 18:26
|Ngã 4 Hùng Vương - Quang Trung Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|687
|19A72437
|6/7/2026 21:50
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|688
|19A72502
|24-07-2026 17:54
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|689
|19A72746
|25-07-2026 18:21
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|690
|19A73218
|12/7/2026 6:27
|Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|691
|19A73712
|4/7/2026 13:28
|Ngã 4 Trường Chinh - Đường tránh QL32C Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|692
|19A74190
|20-07-2026 16:13
|Ngã 4 Phù Đổng - Nguyễn Du Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|693
|19A74578
|14-07-2026 15:10
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|694
|19A74672
|28-07-2026 12:55
|Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|695
|19A74754
|5/7/2026 15:27
|Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|696
|19A74890
|19-07-2026 13:04
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|697
|19A74924
|1/7/2026 14:28
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|698
|19A75404
|31-07-2026 16:25
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|699
|19A75404
|31-07-2026 15:51
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|700
|19A75877
|13-07-2026 12:26
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|701
|19A76467
|29-07-2026 06:38
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|702
|19A76595
|26-07-2026 12:38
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|703
|19A76898
|1/7/2026 10:18
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|704
|19A76940
|28-07-2026 10:59
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|705
|19A77031
|27-07-2026 10:40
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|706
|19A77713
|29-07-2026 21:39
|Nút giao IC8 Xã Phù Ninh, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|707
|19A77768
|12/7/2026 11:14
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|708
|19A79751
|9/7/2026 14:20
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|709
|19A79795
|16-07-2026 15:05
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|710
|19A79896
|5/7/2026 9:26
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Hùng Vương 01 Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|711
|19A79898
|29-07-2026 16:08
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|712
|19A80028
|12/7/2026 15:52
|Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|713
|19A80132
|29-07-2026 10:50
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô tải
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|714
|19A80234
|6/7/2026 14:29
|Ngã 4 Trường Chinh - Đường tránh QL32C Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|715
|19A80235
|26-07-2026 14:02
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|716
|19A80283
|19-07-2026 11:40
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|717
|19A80327
|30-07-2026 09:15
|Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|718
|19A80640
|24-07-2026 12:53
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|719
|19A81426
|21-07-2026 07:03
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|720
|19A81491
|26-07-2026 14:42
|Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|721
|19A81616
|28-07-2026 12:16
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|722
|19A82344
|22-07-2026 00:36
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|723
|19A82582
|25-07-2026 15:24
|Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|724
|19A83397
|17-07-2026 06:25
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|725
|19A83555
|16-07-2026 09:53
|Ngã 4 Trường Chinh - Hùng Vương Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|726
|19A84199
|20-07-2026 20:14
|Ngã 4 Hùng Vương - Quang Trung Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|727
|19A84200
|24-07-2026 12:48
|Km4+490 QL2A - Phú Thọ đi Hà Nội Xã Yên Lạc, Phú Thọ
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|728
|19A85686
|15-07-2026 15:18
|Đ. Nguyễn Tất Thành giao Phạm Văn Đồng - hướng đi T50 Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|729
|19A85867
|27-07-2026 17:52
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|730
|19A85885
|19-07-2026 11:54
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|731
|19A86529
|23-07-2026 13:43
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|732
|19A86598
|30-07-2026 15:09
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|733
|19A86607
|9/7/2026 14:33
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|734
|19A86647
|5/7/2026 10:17
|Ngã 4 Phù Đổng - Nguyễn Du Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|735
|19A86868
|2/7/2026 13:57
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Hai Bà Trưng (4 làn đường) +2cam Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|736
|19A86944
|9/7/2026 18:05
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|737
|19A87164
|18-07-2026 12:27
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|738
|19A87820
|10/7/2026 8:00
|Ngã 4 Hùng Vương - Quang Trung Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|739
|19A87974
|20-07-2026 06:57
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|740
|19A88146
|24-07-2026 13:12
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|741
|19A88346
|24-07-2026 12:02
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|742
|19A88357
|21-07-2026 12:43
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|743
|19A88357
|10/7/2026 15:39
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|744
|19A88407
|31-07-2026 18:16
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|745
|19A88464
|13-07-2026 14:06
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|746
|19A88490
|21-07-2026 09:53
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|747
|19A88559
|9/7/2026 15:07
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|748
|19A88650
|7/7/2026 14:47
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|749
|19A88683
|31-07-2026 16:19
|Đ. Nguyễn Tất Thành - Vòng xuyến bến xe mới đi Siêu thị HC Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|750
|19A88701
|1/7/2026 8:46
|Ngã 4 Hùng Vương - Quang Trung Phường Nông Trang, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|751
|19A88780
|24-07-2026 15:25
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|752
|19A88829
|9/7/2026 16:22
|Đ. Nguyễn Trãi - UBND tỉnh đi vào Đ. Lý Thái Tổ Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|753
|19A88870
|9/7/2026 11:59
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|754
|19A88872
|19-07-2026 06:49
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|755
|19A89037
|20-07-2026 13:58
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|756
|19A89078
|26-07-2026 07:12
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|757
|19A89287
|12/7/2026 14:22
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|758
|19A89287
|11/7/2026 12:04
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|759
|19A89346
|20-07-2026 15:59
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|760
|19A89445
|13-07-2026 08:29
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|761
|19A89529
|31-07-2026 14:14
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|762
|19A89886
|20-07-2026 09:42
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|763
|19A89900
|18-07-2026 10:29
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|764
|19A89947
|28-07-2026 10:34
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|765
|19A89970
|22-07-2026 15:35
|Km0+930 QL2A - Hà Nội đi Phú Thọ Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|766
|19A90053
|7/7/2026 6:02
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|767
|19A90122
|10/7/2026 11:02
|Ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|768
|19A90122
|9/7/2026 14:35
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|769
|19A90244
|29-07-2026 08:30
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|770
|19A90248
|16-07-2026 12:14
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|771
|19A90249
|31-07-2026 16:42
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|772
|19A90789
|27-07-2026 10:57
|Đ. Ngô Quyền - Nhà Ga tàu đi Nhà Thờ Vĩnh Yên Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|773
|19A90842
|23-07-2026 11:54
|Đồi Sơn Tinh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|774
|19A90994
|24-07-2026 07:19
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|775
|19A91553
|26-07-2026 09:16
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|776
|19A91578
|18-07-2026 16:03
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|777
|19A91578
|8/7/2026 9:31
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|778
|19A91578
|8/7/2026 9:27
|Số 26-36 Nguyễn Tất Thành Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|779
|19A91578
|2/7/2026 16:02
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|780
|19A91996
|24-07-2026 12:30
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|781
|19A-920.31
|9/7/2026 9:51
|Ngã Tư đèn tín hiệu ( khu chuyên gia) Phường Hòa Bình, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|782
|19A92171
|15-07-2026 12:34
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô tải đông lạnh
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|783
|19A92264
|8/7/2026 15:47
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|784
|19A92390
|19-07-2026 16:33
|Qua ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Từ Diên 500m Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|785
|19A92414
|18-07-2026 16:04
|Cổng Thi hành án dân sự Tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành) Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|786
|19A92452
|2/7/2026 6:16
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|787
|19A92454
|3/7/2026 5:52
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|788
|19A92693
|15-07-2026 18:40
|Nguyễn Tất Thành (gần đường Lê Lợi mới) Phường Vân Phú, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|789
|19A92964
|27-07-2026 06:05
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|790
|19A93304
|6/7/2026 7:29
|Đường Lý Thái Tổ - Cầu vượt Sông Hồng đi Agribank Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|791
|19A93478
|3/7/2026 10:30
|Đ. Tôn Đức Thắng - CAT đi Lý Thái Tổ Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|792
|19A93699
|15-07-2026 10:59
|Trước cây xăng Hồng Hà 1 Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|793
|19A93769
|23-07-2026 08:44
|Ngã 4 Hùng Vương - Lạc Long Quân - Cầu Hạc Trì Phường Thanh Miếu, Phú Thọ
|Ô tô tải
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|794
|19A94290
|12/7/2026 7:23
|Đối diện Agribank Trần Phú Phường Việt Trì, Phú Thọ
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|795
|19A94684
|29-07-2026 15:21