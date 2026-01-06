Ngày 6/1, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc gửi thông báo đến 342 chủ phương tiện ô tô và xe máy bị 1.837 camera AI trên toàn thành phố phát hiện vi phạm.

Trước đó, ngày 13/12, Công an TP Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động, đồng thời triển khai xử lý vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội là "đầu não", điều hành hơn 1.800 camera AI trên địa bàn thành phố.

Ảnh: Đình Hiếu

