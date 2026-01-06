Ngày 6/1, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc gửi thông báo đến 342 chủ phương tiện ô tô và xe máy bị 1.837 camera AI trên toàn thành phố phát hiện vi phạm.
Trước đó, ngày 13/12, Công an TP Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động, đồng thời triển khai xử lý vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.
|STT
|Biển số
|Thời gian vi phạm
|Loại phương tiện
|1
|15AF-201.06
|20-12-2025 10:25
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|2
|15AF-201.06
|19-12-2025 11:14
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|3
|15B1-423.65
|21-12-2025 11:45
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|4
|15B3-651.12
|21-12-2025 00:19
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|5
|15F1-115.41
|19-12-2025 00:04
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|6
|17B3-600.55
|20-12-2025 02:35
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|7
|17B4-367.06
|20-12-2025 07:06
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|8
|17B8-357.63
|20-12-2025 01:20
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|9
|18AA-038.49
|19-12-2025 08:39
|Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|10
|18B2-538.03
|19-12-2025 00:22
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|11
|18B2-598.75
|19-12-2025 00:55
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|12
|18D1-248.53
|20-12-2025 00:40
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|13
|18D1-740.35
|20-12-2025 07:50
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|14
|18F1-361.07
|21-12-2025 04:59
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|15
|18G1-396.42
|20-12-2025 07:53
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|16
|18G1-487.67
|20-12-2025 03:15
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|17
|18H1-457.40
|19-12-2025 09:49
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|18
|18H1-5568
|21-12-2025 11:04
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|19
|18K1-519.15
|20-12-2025 05:58
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|20
|18L1-303.34
|21-12-2025 03:11
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|21
|19AF-097.32
|20-12-2025 11:33
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|22
|19N1-233.58
|19-12-2025 11:36
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|23
|20B2-051.10
|19-12-2025 12:59
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|24
|20L3-2155
|19-12-2025 12:36
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|25
|21B1-872.58
|20-12-2025 00:28
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|26
|22AA-681.60
|20-12-2025 00:12
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|27
|22FA-071.06
|21-12-2025 12:44
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|28
|24B200293
|19-12-2025 15:38
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|29
|28S6-6731
|21-12-2025 04:18
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|30
|29AA-035.50
|19-12-2025 08:05
|Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|31
|29AA-062.49
|20-12-2025 11:55
|Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|32
|29AA-068.58
|20-12-2025 11:53
|Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|33
|29AA-268.28
|20-12-2025 08:08
|Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|34
|29AA-279.56
|20-12-2025 08:15
|Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|35
|29AA-467.05
|19-12-2025 15:18
|Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|36
|29AA-503.83
|20-12-2025 08:13
|Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|37
|29AA-972.88
|19-12-2025 12:15
|Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|38
|29AB-029.40
|19-12-2025 08:41
|Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|39
|29AB-180.74
|20-12-2025 06:46
|Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|40
|29AB-221.73
|20-12-2025 07:01
|Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|41
|29AB-250.07
|20-12-2025 08:45
|Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|42
|29AB-738.69
|19-12-2025 09:32
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|43
|29AD-354.92
|21-12-2025 12:49
|Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|44
|29AE-321.94
|19-12-2025 08:00
|Mô tô điện
|45
|29AE-358.76
|20-12-2025 10:21
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|46
|29AV07722
|20-12-2025 00:53
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|47
|29B1-114.97
|20-12-2025 07:23
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|48
|29B1-353.40
|19-12-2025 07:31
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|49
|29B1-626.20
|19-12-2025 09:25
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|50
|29B1-715.06
|20-12-2025 07:31
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|51
|29B1-830.55
|19-12-2025 08:14
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|52
|29B1-944.13
|20-12-2025 01:45
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|53
|29B2-126.03
|21-12-2025 12:03
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|54
|29B2-150.82
|21-12-2025 08:14
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|55
|29B2-158.58
|19-12-2025 14:24
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|56
|29B2-171.31
|21-12-2025 12:04
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|57
|29BA-097.89
|19-12-2025 06:59
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|58
|29BD-023.17
|19-12-2025 10:59
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|59
|29BD-029.00
|21-12-2025 06:05
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|60
|29BD-111.32
|21-12-2025 06:55
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|61
|29BF04386
|19-12-2025 11:40
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|62
|29BF-091.73
|20-12-2025 04:58
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|63
|29BF-099.79
|19-12-2025 10:54
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|64
|29BF-107.16
|21-12-2025 11:21
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|65
|29BF-119.93
|21-12-2025 00:58
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|66
|29BF-127.90
|19-12-2025 08:53
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|67
|29BF-141.46
|19-12-2025 08:20
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|68
|29BF-149.80
|19-12-2025 14:55
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|69
|29BG-020.36
|21-12-2025 08:51
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|70
|29BH-074.88
|21-12-2025 02:41
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|71
|29BK-004.75
|20-12-2025 07:05
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|72
|29BK-096.16
|20-12-2025 04:55
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|73
|29C1-204.63
|19-12-2025 07:36
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|74
|29C1-255.32
|20-12-2025 07:08
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|75
|29C1-398.67
|20-12-2025 05:58
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|76
|29C1-496.81
|19-12-2025 13:25
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|77
|29C1-529.25
|20-12-2025 07:10
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|78
|29C1-703.96
|19-12-2025 12:33
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|79
|29C1-709.70
|21-12-2025 22:38
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|80
|29C1-797.04
|20-12-2025 10:18
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|81
|29C1-850.23
|19-12-2025 07:00
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|82
|29C1-883.52
|19-12-2025 14:37
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|83
|29C2-030.13
|19-12-2025 12:08
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|84
|29D1-005.75
|21-12-2025 14:29
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|85
|29D1-051.22
|19-12-2025 09:49
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|86
|29D1-056.48
|21-12-2025 09:42
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|87
|29D1-062.75
|21-12-2025 00:53
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|88
|29D1-204.65
|19-12-2025 08:00
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|89
|29D1-306.52
|19-12-2025 12:36
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|90
|29D1-312.45
|21-12-2025 08:30
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|91
|29D1-318.97
|19-12-2025 13:03
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|92
|29D1-367.87
|21-12-2025 11:12
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|93
|29D1-412.91
|21-12-2025 12:22
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|94
|29D1-470.04
|19-12-2025 08:50
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|95
|29D1-564.92
|19-12-2025 08:33
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|96
|29D1-582.99
|19-12-2025 08:50
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|97
|29D1-606.08
|19-12-2025 12:01
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|98
|29D1-646.45
|20-12-2025 10:25
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|99
|29D1-678.61
|19-12-2025 15:33
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|100
|29D1-769.18
|19-12-2025 12:33
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|101
|29D1-827.42
|21-12-2025 16:52
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|102
|29D1-850.47
|19-12-2025 15:20
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|103
|29D1-858.47
|19-12-2025 10:23
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|104
|29D1-879.33
|20-12-2025 08:14
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|105
|29D1-922.46
|19-12-2025 16:03
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|106
|29D1-950.15
|19-12-2025 12:57
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|107
|29D2-060.70
|19-12-2025 10:29
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|108
|29D2-191.20
|19-12-2025 09:28
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|109
|29D2-308.76
|19-12-2025 09:09
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|110
|29D2-317.51
|19-12-2025 08:14
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|111
|29D2-326.21
|19-12-2025 15:27
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|112
|29D2-363.64
|19-12-2025 08:14
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|113
|29D2-419.67
|21-12-2025 09:24
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|114
|29D2-449.26
|20-12-2025 00:59
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|115
|29D2-462.75
|21-12-2025 09:26
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|116
|29D2-482.47
|19-12-2025 09:07
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|117
|29D259495
|19-12-2025 13:29
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|118
|29D2-638.44
|19-12-2025 12:11
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|119
|29D2-670.23
|19-12-2025 12:30
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|120
|29D2-670.23
|19-12-2025 12:28
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|121
|29D2-684.72
|19-12-2025 09:45
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|122
|29D2-724.68
|19-12-2025 16:53
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|123
|29D2-726.59
|19-12-2025 16:06
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|124
|29D2-744.14
|19-12-2025 15:06
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|125
|29D2-765.22
|19-12-2025 15:40
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|126
|29D2-773.77
|21-12-2025 11:44
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|127
|29D2-774.94
|19-12-2025 08:08
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|128
|29E1-484.62
|20-12-2025 07:40
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|129
|29E1-750.58
|20-12-2025 00:29
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|130
|29E1-809.45
|20-12-2025 00:05
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|131
|29E2-203.36
|19-12-2025 22:44
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|132
|29E2-273.30
|20-12-2025 06:57
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|133
|29E2-453.46
|21-12-2025 12:43
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|134
|29E2-546.59
|20-12-2025 07:13
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|135
|29E2-575.07
|21-12-2025 13:55
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|136
|29E2-843.30
|20-12-2025 06:50
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|137
|29E2-879.21
|20-12-2025 07:48
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|138
|29E2-895.68
|19-12-2025 13:56
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|139
|29F1-120.02
|19-12-2025 13:01
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|140
|29F1-664.83
|19-12-2025 15:17
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|141
|29G1-333.43
|20-12-2025 07:45
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|142
|29G1-581.79
|20-12-2025 11:44
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|143
|29G1-655.84
|20-12-2025 02:52
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|144
|29G2-029.85
|21-12-2025 12:48
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|145
|29G2-150.15
|21-12-2025 05:15
|Mô tô điện
|146
|29G2-194.81
|20-12-2025 00:17
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|147
|29H1-133.55
|19-12-2025 14:14
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|148
|29H1-134.99
|21-12-2025 08:43
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|149
|29H1-154.84
|19-12-2025 13:25
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|150
|29H1-268.62
|19-12-2025 10:48
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|151
|29H1-384.27
|19-12-2025 11:44
|Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|152
|29H1-463.79
|20-12-2025 08:39
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|153
|29H1-693.38
|19-12-2025 09:13
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|154
|29H1-803.35
|19-12-2025 09:32
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|155
|29H2-133.78
|21-12-2025 00:49
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|156
|29H2-171.29
|19-12-2025 08:18
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|157
|29H2-200.98
|19-12-2025 10:57
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|158
|29H224045
|20-12-2025 06:21
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|159
|29H2-472.93
|19-12-2025 14:11
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|160
|29H2-486.90
|20-12-2025 08:42
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|161
|29H2-511.75
|21-12-2025 22:45
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|162
|29H5-8888
|20-12-2025 08:23
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|163
|29K1-132.91
|19-12-2025 06:11
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|164
|29K1-212.48
|19-12-2025 11:41
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|165
|29K2-122.32
|19-12-2025 11:32
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|166
|29K2-142.07
|20-12-2025 06:30
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|167
|29K8-1189
|21-12-2025 08:37
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|168
|29K9-5069
|19-12-2025 08:50
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|169
|29L1-002.63
|19-12-2025 14:48
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|170
|29L1-250.97
|19-12-2025 08:43
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|171
|29L5-017.88
|21-12-2025 16:26
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|172
|29L5-122.35
|21-12-2025 20:19
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|173
|29L5-374.83
|21-12-2025 11:16
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|174
|29N1-234.43
|20-12-2025 10:17
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|175
|29N1-786.52
|21-12-2025 08:39
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|176
|29N7-6389
|19-12-2025 12:26
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|177
|29P1-011.02
|19-12-2025 12:09
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|178
|29P1-070.11
|20-12-2025 11:44
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|179
|29P1-790.36
|19-12-2025 11:31
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|180
|29P1-945.82
|20-12-2025 05:34
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|181
|29P2-1925
|19-12-2025 15:06
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|182
|29P2-5101
|19-12-2025 07:34
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|183
|29S1-344.64
|19-12-2025 10:06
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|184
|29S1-906.54
|20-12-2025 06:42
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|185
|29T1-088.35
|19-12-2025 08:53
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|186
|29T1-453.19
|21-12-2025 12:26
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|187
|29T1-586.30
|20-12-2025 11:33
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|188
|29T2-217.82
|19-12-2025 00:47
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|189
|29U1-206.88
|20-12-2025 07:58
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|190
|29U4-8966
|21-12-2025 17:06
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|191
|29U9-9574
|19-12-2025 15:33
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|192
|29V3-012.63
|19-12-2025 06:20
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|193
|29V7-379.16
|20-12-2025 07:32
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|194
|29V7-3872
|19-12-2025 06:24
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|195
|29V7-557.82
|21-12-2025 06:49
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|196
|29X1-2196
|21-12-2025 13:37
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|197
|29X1-3221
|19-12-2025 16:45
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|198
|29X1-9633
|21-12-2025 09:42
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|199
|29X2-131.71
|20-12-2025 07:45
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|200
|29X3-156.65
|19-12-2025 09:33
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|201
|29X3-339.57
|19-12-2025 12:27
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|202
|29X5-601.61
|20-12-2025 06:33
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|203
|29X5-9098
|19-12-2025 08:57
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|204
|29Y1-466.84
|19-12-2025 14:15
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|205
|29Y1-589.81
|21-12-2025 08:52
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|206
|29Y1-9344
|19-12-2025 14:57
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|207
|29Y3-605.71
|19-12-2025 08:03
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|208
|29Y3-8218
|19-12-2025 08:04
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|209
|29Y4-9116
|20-12-2025 10:23
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|210
|29Y5-101.73
|19-12-2025 11:59
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|211
|29Y5-1226
|20-12-2025 07:34
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|212
|29Y5-7377
|20-12-2025 10:08
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|213
|29Y5-754.45
|19-12-2025 11:59
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|214
|29Y5-886.83
|19-12-2025 14:57
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|215
|29Y5-897.66
|19-12-2025 11:15
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|216
|29Y5-901.45
|19-12-2025 10:13
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|217
|29Y5-915.72
|19-12-2025 10:48
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|218
|29Y7-065.43
|21-12-2025 10:13
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|219
|29Y7-276.51
|19-12-2025 15:07
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|220
|29Y7-592.87
|21-12-2025 08:38
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|221
|29Z1-115.56
|20-12-2025 06:44
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|222
|29Z4-3341
|20-12-2025 05:37
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|223
|29Z5-7805
|19-12-2025 06:41
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|224
|30F2-0857
|19-12-2025 08:39
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|225
|30F6-3255
|20-12-2025 11:55
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|226
|30F8-4773
|21-12-2025 06:42
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|227
|30H2-1486
|19-12-2025 10:55
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|228
|30H2-5497
|21-12-2025 06:42
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|229
|30H8-8605
|19-12-2025 09:47
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|230
|30K10902
|19-12-2025 12:17
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|231
|30K1-4627
|21-12-2025 11:53
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|232
|30K5-4080
|20-12-2025 08:54
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|233
|30K6-4425
|20-12-2025 11:54
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|234
|30L5-1327
|19-12-2025 10:43
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|235
|30L5-5626
|19-12-2025 13:27
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|236
|30M4-3616
|19-12-2025 09:45
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|237
|30N7-7349
|19-12-2025 08:32
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|238
|30N9-5110
|19-12-2025 10:42
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|239
|35H1-008.64
|20-12-2025 05:37
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|240
|36B3-907.12
|21-12-2025 13:26
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|241
|36B7-665.30
|19-12-2025 13:09
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|242
|36B8-846.93
|21-12-2025 12:51
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|243
|52P5-3290
|19-12-2025 09:40
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|244
|59X3-653.08
|21-12-2025 09:08
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|245
|77F2-7712
|19-12-2025 15:42
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|246
|86AA-122.86
|20-12-2025 06:39
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|247
|88K1-099.53
|19-12-2025 13:58
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|248
|88L1-539.16
|21-12-2025 14:39
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|249
|89AA-608.07
|19-12-2025 00:20
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|250
|89AD-038.23
|20-12-2025 06:52
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|251
|89B1-442.81
|19-12-2025 11:56
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|252
|89E1-349.46
|19-12-2025 11:20
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|253
|89K1-111.40
|21-12-2025 01:05
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|254
|89K8-4518
|19-12-2025 08:08
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|255
|90B296957
|20-12-2025 07:06
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|256
|90B3-175.81
|21-12-2025 09:09
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|257
|90H2-6222
|20-12-2025 06:55
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|258
|98B2-388.94
|19-12-2025 10:37
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|259
|98B3-947.23
|20-12-2025 02:28
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|260
|99F1-685.88
|21-12-2025 08:56
|Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|STT
|Biển số
|Thời gian vi phạm
|Loại phương tiện
|1
|15A-359.89
|21-12-2025 20:12
|Ô tô con
|2
|17A-063.65
|20-12-2025 00:47
|Ô tô con
|3
|20A-075.40
|21-12-2025 01:20
|Ô tô con
|4
|29A-148.32
|21-12-2025 12:09
|Ô tô con
|5
|29A-761.33
|20-12-2025 04:50
|Ô tô con
|6
|29D-100.97
|19-12-2025 00:13
|Ô tô tải VAN
|7
|29D-538.49
|21-12-2025 12:07
|Ô tô tải VAN
|8
|29D-546.16
|20-12-2025 04:39
|Ô tô tải VAN
|9
|29E-003.39
|21-12-2025 05:32
|Ô tô con
|10
|29E-012.84
|20-12-2025 02:45
|Ô tô con
|11
|29E-019.60
|21-12-2025 02:52
|Ô tô con
|12
|29E-069.77
|21-12-2025 01:14
|Ô tô con
|13
|29E-070.80
|21-12-2025 06:56
|Ô tô con
|14
|29E-073.02
|21-12-2025 11:22
|Ô tô con
|15
|29E-075.50
|21-12-2025 22:38
|Ô tô con
|16
|29E-115.38
|21-12-2025 03:08
|Ô tô con
|17
|29E-203.12
|21-12-2025 13:53
|Ô tô con
|18
|29E-286.70
|21-12-2025 22:34
|Ô tô con
|19
|29E-338.82
|20-12-2025 00:36
|Ô tô con
|20
|29E-416.23
|20-12-2025 08:38
|Ô tô con
|21
|29E-446.27
|21-12-2025 07:24
|Ô tô con
|22
|29G-020.41
|21-12-2025 11:09
|Ô tô khách
|23
|29H-907.69
|19-12-2025 10:33
|Ô tô con
|24
|29H-913.13
|21-12-2025 00:29
|Ô tô con
|25
|29K-010.18
|20-12-2025 04:51
|Ô tô con
|26
|29LD-000.61
|20-12-2025 09:51
|Ô tô con
|27
|29LD-023.98
|20-12-2025 02:23
|Ô tô trộn bê tông
|28
|29U-3232
|21-12-2025 04:57
|Ô tô con
|29
|30A-018.81
|21-12-2025 04:45
|Ô tô con
|30
|30A-267.39
|20-12-2025 00:59
|Ô tô con
|31
|30A-645.58
|21-12-2025 11:27
|Ô tô con
|32
|30B-056.81
|21-12-2025 20:02
|Ô tô con
|33
|30E-087.48
|19-12-2025 16:05
|Ô tô con
|34
|30E-196.01
|20-12-2025 00:47
|Ô tô con
|35
|30E-284.31
|19-12-2025 19:24
|Ô tô con
|36
|30E-684.93
|19-12-2025 18:55
|Ô tô con
|37
|30E-697.96
|19-12-2025 12:51
|Ô tô con
|38
|30E-979.25
|19-12-2025 00:51
|Ô tô con
|39
|30F-077.99
|20-12-2025 00:12
|Ô tô con
|40
|30F-250.12
|21-12-2025 07:49
|Ô tô con
|41
|30F-366.50
|20-12-2025 05:01
|Ô tô con
|42
|30F-735.05
|21-12-2025 09:47
|Ô tô con
|43
|30F-817.85
|20-12-2025 01:21
|Ô tô con
|44
|30F-823.59
|21-12-2025 10:46
|Ô tô con
|45
|30G-450.75
|20-12-2025 08:41
|Ô tô con
|46
|30G-460.65
|21-12-2025 11:55
|Ô tô con
|47
|30G-590.65
|21-12-2025 13:54
|Ô tô con
|48
|30G-816.88
|20-12-2025 01:05
|Ô tô con
|49
|30G-936.24
|20-12-2025 01:10
|Ô tô con
|50
|30H-061.45
|20-12-2025 01:13
|Ô tô con
|51
|30H-238.36
|19-12-2025 20:01
|Ô tô con
|52
|30H-307.12
|21-12-2025 02:02
|Ô tô con
|53
|30H-367.64
|21-12-2025 13:02
|Ô tô con
|54
|30H-604.61
|20-12-2025 04:20
|Ô tô con
|55
|30H-929.37
|21-12-2025 00:48
|Ô tô con
|56
|30H-952.67
|20-12-2025 10:14
|Ô tô con
|57
|30K-143.99
|21-12-2025 14:16
|Ô tô con
|58
|30K-212.14
|19-12-2025 11:38
|Ô tô con
|59
|30K-303.50
|20-12-2025 01:01
|Ô tô con
|60
|30K-433.39
|21-12-2025 13:10
|Ô tô con
|61
|30K-654.02
|19-12-2025 06:33
|Ô tô con
|62
|30L-342.04
|20-12-2025 08:08
|Ô tô con
|63
|30L-400.29
|20-12-2025 05:35
|Ô tô con
|64
|30L-422.95
|21-12-2025 18:30
|Ô tô con
|65
|30L-656.24
|20-12-2025 03:10
|Ô tô con
|66
|30M-567.09
|19-12-2025 10:40
|Ô tô con
|67
|36A-517.33
|20-12-2025 07:08
|Ô tô con
|68
|37K-509.55
|21-12-2025 02:02
|Ô tô tải pickup cabin kép
|69
|37K-671.10
|20-12-2025 06:44
|Ô tô con
|70
|80A-069.56
|21-12-2025 07:07
|Ô tô con
|71
|88A-682.52
|21-12-2025 12:43
|Ô tô con
|72
|88C-211.36
|21-12-2025 01:10
|Ô tô tải có mui
|73
|88C-255.78
|21-12-2025 12:22
|Ô tô tải pickup cabin kép
|74
|89A-144.11
|19-12-2025 21:47
|Ô tô con
|75
|89A-295.51
|21-12-2025 23:17
|Ô tô con
|76
|89E-007.05
|21-12-2025 09:08
|Ô tô con
|77
|89H-046.30
|21-12-2025 02:33
|Ô tô khách
|78
|90A-328.38
|21-12-2025 18:38
|Ô tô con
|79
|98A-647.97
|21-12-2025 00:04
|Ô tô con
|80
|98D-022.22
|21-12-2025 21:49
|Ô tô con
|81
|99A-220.37
|21-12-2025 03:08
|Ô tô con
|82
|99A-691.49
|19-12-2025 06:21
|Ô tô con