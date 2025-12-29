Tối 29/12, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc gửi thông báo đến 545 chủ phương tiện vi phạm (bao gồm ô tô và xe máy). Đây là danh sách các phương tiện vi phạm do hệ thống 1.837 camera AI tự động phát hiện.

Trước đó, ngày 13/12, Công an TP Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động, đồng thời triển khai xử lý vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Bên trong trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, mục tiêu của hệ thống không chỉ là “phạt nguội” mà còn hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị; góp phần nâng cao độ chính xác và minh bạch trong công tác quản lý, xử lý vi phạm.

STT Biển số Thời gian vi phạm
1 11A-073.78 13-12-2025 15:45
2 11AA-030.72 16-12-2025 02:33
3 12AA-123.70 17-12-2025 12:54
4 14A-774.73 14-12-2025 21:35
5 14H-076.70 18-12-2025 16:55
6 14H-099.21 17-12-2025 01:28
7 14U1-547.32 17-12-2025 14:17
8 15A-904.49 15-12-2025 04:07
9 15AS-077.04 16-12-2025 01:26
10 15B1-130.76 18-12-2025 14:47
11 15B2-181.55 15-12-2025 23:00
12 15E1-057.01 18-12-2025 15:50
13 15F-008.36 17-12-2025 14:16
14 16L3-3002 18-12-2025 15:57
15 16L6-5270 16-12-2025 02:59
16 16R1-2676 18-12-2025 17:00
17 16R1-2676 17-12-2025 13:43
18 17AA-740.32 17-12-2025 12:53
19 17AG-006.55 16-12-2025 02:57
20 17B5-138.92 16-12-2025 12:10
21 17B5-722.00 14-12-2025 00:27
22 17B7-485.97 14-12-2025 06:34
23 17B7-551.06 17-12-2025 04:19
24 17B8-507.65 15-12-2025 00:48
25 17B9-163.21 16-12-2025 14:13
26 18A-401.90 15-12-2025 18:00
27 18A-458.51 16-12-2025 14:05
28 18AA-438.78 16-12-2025 01:36
29 18B2-484.80 18-12-2025 14:51
30 18B3-009.52 16-12-2025 21:45
31 18C-151.41 16-12-2025 22:24
32 18D1-081.49 15-12-2025 16:21
33 18D1-097.05 13-12-2025 16:10
34 18D1-724.60 16-12-2025 21:40
35 18E1-039.64 14-12-2025 04:05
36 18E1-229.30 18-12-2025 16:57
37 18E1-6758 14-12-2025 01:14
38 18F1-347.05 17-12-2025 12:03
39 18F1-376.42 15-12-2025 00:37
40 18F1-386.09 14-12-2025 05:19
41 18F1-507.57 15-12-2025 00:45
42 18F1-517.52 16-12-2025 00:14
43 18G1-331.87 17-12-2025 01:35
44 18H1-697.96 13-12-2025 18:53
45 18K1-248.19 16-12-2025 12:17
46 18L1-555.92 14-12-2025 00:44
47 19A-529.83 17-12-2025 11:26
48 19AA-924.60 15-12-2025 04:55
49 20B1-212.82 17-12-2025 10:39
50 20L8-0087 16-12-2025 14:02
51 21BA-134.97 16-12-2025 01:24
52 22C-079.81 15-12-2025 12:41
53 22S1-280.90 16-12-2025 01:35
54 24A-206.43 14-12-2025 23:10
55 24AA-110.49 18-12-2025 17:02
56 26AB-070.75 16-12-2025 00:39
57 26AK-016.33 16-12-2025 03:47
58 26AL01334 16-12-2025 16:24
59 26G1-336.46 16-12-2025 23:07
60 26H7-1770 16-12-2025 00:38
61 27AA-135.47 16-12-2025 21:40
62 27B1-909.47 16-12-2025 15:40
63 28B1-425.11 15-12-2025 00:29
64 28G1-369.33 16-12-2025 04:23
65 28H-011.08 15-12-2025 07:49
66 28H-017.99 18-12-2025 20:32
67 28H1-649.59 15-12-2025 05:49
68 29A-083.13 18-12-2025 20:03
69 29A1-053.23 17-12-2025 04:42
70 29A1-221.86 16-12-2025 00:29
71 29A-356.66 16-12-2025 21:39
72 29A-567.96 17-12-2025 04:53
73 29AA-126.56 18-12-2025 17:16
74 29AA-126.56 16-12-2025 12:41
75 29AA-516.04 18-12-2025 17:35
76 29AA-583.88 17-12-2025 12:31
77 29AA-644.25 17-12-2025 15:01
78 29AA-707.17 18-12-2025 15:26
79 29AA-972.88 17-12-2025 12:27
80 29AB-184.32 17-12-2025 14:21
81 29AB-259.61 17-12-2025 09:37
82 29AB-935.05 15-12-2025 22:09
83 29AC-041.88 15-12-2025 20:36
84 29AC-320.39 17-12-2025 16:35
85 29AC-454.71 16-12-2025 21:32
86 29AC-617.40 13-12-2025 16:10
87 29AC-789.64 18-12-2025 17:19
88 29AD-121.47 16-12-2025 13:25
89 29AD-141.83 15-12-2025 04:54
90 29AD-235.15 17-12-2025 12:00
91 29AD-364.84 15-12-2025 16:46
92 29AD-627.13 16-12-2025 11:35
93 29AE-150.48 16-12-2025 14:38
94 29AE-169.57 18-12-2025 16:18
95 29AE-209.47 15-12-2025 01:00
96 29AU-085.27 17-12-2025 12:57
97 29AY-061.37 15-12-2025 01:05
98 29AZ-047.72 16-12-2025 00:09
99 29B1-039.73 16-12-2025 14:00
100 29B1-149.32 17-12-2025 08:09
101 29B1-516.65 15-12-2025 06:16
102 29B1-561.87 14-12-2025 15:25
103 29B1-691.09 17-12-2025 14:55
104 29B1-901.37 18-12-2025 16:00
105 29B1-944.86 17-12-2025 13:06
106 29B2-033.14 15-12-2025 08:38
107 29B2-158.58 17-12-2025 13:09
108 29B2-172.29 15-12-2025 01:44
109 29B2-268.73 16-12-2025 00:30
110 29B2-310.49 16-12-2025 13:39
111 29B-502.01 15-12-2025 22:11
112 29BA-034.69 18-12-2025 15:42
113 29BA-054.15 16-12-2025 01:23
114 29BC-074.71 17-12-2025 09:54
115 29BD-059.32 17-12-2025 12:04
116 29BD-069.45 17-12-2025 20:45
117 29BE-023.31 17-12-2025 01:27
118 29BE-071.26 16-12-2025 01:12
119 29BF-026.64 18-12-2025 17:29
120 29BF-067.89 16-12-2025 12:54
121 29BF-099.35 16-12-2025 12:11
122 29BF-120.52 17-12-2025 06:47
123 29BF-137.45 16-12-2025 02:10
124 29BG-015.33 18-12-2025 17:06
125 29BG-080.36 15-12-2025 06:43
126 29BH-007.80 15-12-2025 00:56
127 29BH-072.46 16-12-2025 12:12
128 29BH-086.23 15-12-2025 23:14
129 29BH-088.79 16-12-2025 12:29
130 29BK-135.87 13-12-2025 13:46
131 29BK14571 16-12-2025 02:10
132 29BN-016.76 15-12-2025 01:01
133 29BN-022.99 15-12-2025 22:11
134 29C1-071.15 17-12-2025 13:05
135 29C1-223.23 17-12-2025 02:38
136 29C1-225.99 17-12-2025 10:15
137 29C1-301.18 17-12-2025 12:20
138 29C1-388.95 17-12-2025 08:51
139 29C1-395.34 17-12-2025 07:06
140 29C1-542.27 18-12-2025 16:22
141 29C1-603.56 15-12-2025 22:07
142 29C1-680.65 16-12-2025 00:22
143 29C1-724.71 16-12-2025 15:22
144 29C1-733.83 17-12-2025 08:37
145 29C1-775.79 16-12-2025 00:10
146 29C1-778.61 16-12-2025 00:34
147 29C1-858.26 16-12-2025 12:36
148 29C1-907.35 16-12-2025 12:14
149 29C1-982.31 18-12-2025 13:50
150 29C2-039.84 17-12-2025 09:02
151 29C2-044.78 18-12-2025 16:27
152 29C2-062.31 17-12-2025 12:27
153 29C2-080.66 15-12-2025 04:10
154 29C-869.56 17-12-2025 03:03
155 29D-065.75 15-12-2025 05:50
156 29D1-136.38 18-12-2025 16:08
157 29D1-139.65 16-12-2025 12:48
158 29D1-208.54 18-12-2025 16:56
159 29D1-351.63 17-12-2025 14:21
160 29D1-392.03 16-12-2025 15:03
161 29D1-401.04 16-12-2025 14:42
162 29D1-459.48 17-12-2025 10:08
163 29D1-513.65 16-12-2025 21:54
164 29D1-571.79 16-12-2025 21:40
165 29D1-589.44 16-12-2025 22:57
166 29D1-606.08 18-12-2025 08:54
167 29D1-672.64 16-12-2025 14:21
168 29D1-768.62 18-12-2025 16:17
169 29D1-768.62 17-12-2025 14:33
170 29D1-780.70 17-12-2025 10:46
171 29D1-836.10 17-12-2025 14:22
172 29D1-847.29 17-12-2025 10:03
173 29D1-866.22 18-12-2025 16:22
174 29D1-866.22 16-12-2025 12:30
175 29D1-914.05 17-12-2025 12:24
176 29D1-934.56 17-12-2025 15:17
177 29D1-940.75 17-12-2025 06:43
178 29D1-950.15 17-12-2025 08:30
179 29D2-014.44 16-12-2025 04:22
180 29D2-051.73 17-12-2025 12:01
181 29D2-062.48 18-12-2025 15:58
182 29D2-064.17 17-12-2025 15:55
183 29D2-064.17 16-12-2025 15:06
184 29D2-086.08 17-12-2025 07:12
185 29D2-105.45 17-12-2025 15:33
186 29D2-155.87 16-12-2025 12:19
187 29D2-163.47 15-12-2025 06:13
188 29D2-254.56 16-12-2025 12:37
189 29D2-297.44 17-12-2025 13:41
190 29D2-298.32 16-12-2025 12:13
191 29D2-342.43 17-12-2025 11:33
192 29D2-344.75 17-12-2025 06:49
193 29D2-349.13 18-12-2025 16:20
194 29D2-363.64 17-12-2025 08:32
195 29D2-389.79 16-12-2025 13:08
196 29D2-393.63 17-12-2025 21:45
197 29D2-409.65 18-12-2025 17:26
198 29D2-416.52 17-12-2025 08:12
199 29D2-448.66 17-12-2025 13:03
200 29D2-449.26 17-12-2025 16:45
201 29D2-465.68 18-12-2025 13:48
202 29D2-470.64 17-12-2025 08:36
203 29D2-482.28 18-12-2025 16:10
204 29D2-482.28 16-12-2025 12:43
205 29D2-483.30 18-12-2025 16:15
206 29D2-507.87 17-12-2025 12:01
207 29D2-528.56 17-12-2025 12:16
208 29D2-573.75 17-12-2025 10:05
209 29D2-604.56 16-12-2025 12:41
210 29D2-669.33 16-12-2025 01:37
211 29D2-672.68 17-12-2025 07:53
212 29D2-720.25 17-12-2025 07:20
213 29D2-728.39 16-12-2025 12:15
214 29D2-752.64 17-12-2025 03:35
215 29D2-762.26 16-12-2025 12:40
216 29D2-786.66 16-12-2025 12:39
217 29D2-789.59 17-12-2025 06:54
218 29D2-789.86 18-12-2025 17:32
219 29D-536.48 17-12-2025 04:08
220 29E-032.16 17-12-2025 02:23
221 29E-036.02 13-12-2025 19:52
222 29E-078.82 17-12-2025 19:49
223 29E-101.81 17-12-2025 11:45
224 29E1-038.14 15-12-2025 09:26
225 29E1-075.16 17-12-2025 13:47
226 29E1-127.28 14-12-2025 04:07
227 29E-114.00 15-12-2025 21:37
228 29E-116.77 18-12-2025 16:27
229 29E-121.72 16-12-2025 05:33
230 29E1-296.47 15-12-2025 21:35
231 29E-130.23 16-12-2025 01:44
232 29E1-673.67 16-12-2025 04:02
233 29E1-677.85 17-12-2025 08:58
234 29E1-718.76 18-12-2025 16:27
235 29E1-739.50 17-12-2025 11:10
236 29E1-860.32 17-12-2025 01:49
237 29E-191.82 17-12-2025 12:15
238 29E2-036.05 16-12-2025 00:43
239 29E2-059.99 16-12-2025 15:15
240 29E2-091.28 16-12-2025 22:37
241 29E2-249.32 17-12-2025 15:53
242 29E2-306.53 17-12-2025 12:45
243 29E2-483.80 16-12-2025 12:23
244 29E2-656.36 17-12-2025 07:18
245 29E2-697.13 17-12-2025 12:00
246 29E2-733.12 15-12-2025 21:37
247 29E2-780.27 15-12-2025 02:28
248 29E2-788.59 17-12-2025 08:16
249 29E2-869.03 16-12-2025 23:10
250 29E2-908.12 14-12-2025 05:45
251 29E2-971.69 16-12-2025 12:44
252 29E3-012.37 17-12-2025 10:17
253 29E-329.28 17-12-2025 07:29
254 29E-343.76 17-12-2025 14:20
255 29E-354.97 16-12-2025 14:07
256 29E-397.72 15-12-2025 17:37
257 29E-404.45 15-12-2025 16:56
258 29F-024.59 15-12-2025 22:01
259 29F1-151.98 17-12-2025 12:23
260 29F1-260.90 16-12-2025 15:37
261 29F1-279.44 16-12-2025 03:29
262 29F1-434.69 16-12-2025 12:29
263 29F1-440.09 16-12-2025 12:21
264 29F1-470.49 16-12-2025 14:29
265 29F1-574.32 15-12-2025 04:28
266 29F1-602.91 15-12-2025 16:49
267 29F1-653.72 17-12-2025 01:05
268 29F1-679.08 18-12-2025 16:25
269 29G1-223.39 18-12-2025 14:46
270 29G1-343.26 18-12-2025 14:47
271 29G1-594.66 16-12-2025 05:33
272 29G1-641.76 15-12-2025 00:25
273 29G1-719.15 15-12-2025 08:02
274 29G1-946.29 17-12-2025 15:24
275 29G1-946.29 16-12-2025 12:44
276 29G1-981.93 16-12-2025 01:50
277 29H1-089.34 17-12-2025 08:58
278 29H1-206.63 17-12-2025 12:44
279 29H1-549.50 18-12-2025 16:38
280 29H1-631.22 13-12-2025 21:47
281 29H1-683.45 16-12-2025 15:49
282 29H1-798.68 17-12-2025 12:12
283 29H1-810.84 15-12-2025 21:37
284 29H1-973.23 18-12-2025 16:10
285 29H2-073.80 14-12-2025 00:44
286 29H2-150.65 18-12-2025 16:39
287 29H2-311.08 15-12-2025 00:11
288 29H2-357.09 14-12-2025 00:44
289 29H4-3672 15-12-2025 10:55
290 29H4-9629 17-12-2025 06:47
291 29H6-3853 17-12-2025 08:21
292 29H-908.60 18-12-2025 21:31
293 29H9-9045 17-12-2025 12:29
294 29HC-016.07 16-12-2025 05:12
295 29K-004.38 15-12-2025 00:59
296 29K-013.82 15-12-2025 04:34
297 29K-015.05 15-12-2025 05:26
298 29K-029.73 15-12-2025 15:48
299 29K-077.29 17-12-2025 10:47
300 29K-079.26 15-12-2025 23:08
301 29K1-038.97 15-12-2025 21:55
302 29K1-334.91 17-12-2025 15:59
303 29K1-433.08 16-12-2025 13:23
304 29K1-495.35 15-12-2025 00:55
305 29K1-571.73 13-12-2025 16:09
306 29K1-963.75 16-12-2025 00:12
307 29K2-006.02 16-12-2025 00:12
308 29K2-059.73 17-12-2025 08:26
309 29K-219.24 18-12-2025 20:14
310 29K-266.16 16-12-2025 04:39
311 29L1-131.83 16-12-2025 01:05
312 29L1-250.97 17-12-2025 08:04
313 29L1-696.37 16-12-2025 05:30
314 29L1-838.58 17-12-2025 07:08
315 29L5-362.92 14-12-2025 00:30
316 29L5-545.15 14-12-2025 23:08
317 29M1-693.20 17-12-2025 12:03
318 29MĐ1-366.16 17-12-2025 13:21
319 29MĐ4-218.11 16-12-2025 15:18
320 29MĐ4-220.00 17-12-2025 16:47
321 29N1-606.00 16-12-2025 02:40
322 29NN-191.79 14-12-2025 22:59
323 29P1-025.94 16-12-2025 12:41
324 29P1-121.09 15-12-2025 01:33
325 29P1-4093 16-12-2025 14:26
326 29P1-605.12 18-12-2025 17:09
327 29P1-664.19 16-12-2025 02:59
328 29P1-725.90 16-12-2025 13:33
329 29P1-791.73 18-12-2025 16:50
330 29P1-954.37 17-12-2025 07:58
331 29P3-9566 17-12-2025 12:46
332 29P9-2556 16-12-2025 12:39
333 29S1-8871 16-12-2025 02:56
334 29T1-013.75 17-12-2025 15:59
335 29T1-279.95 15-12-2025 10:58
336 29T1-466.60 17-12-2025 15:49
337 29T1-483.36 16-12-2025 14:57
338 29T1-558.47 15-12-2025 04:54
339 29T1-8365 16-12-2025 12:22
340 29T7-2391 18-12-2025 17:00
341 29T7-3186 17-12-2025 12:27
342 29U1-440.30 15-12-2025 08:23
343 29U1-479.62 16-12-2025 14:07
344 29V3-076.55 15-12-2025 22:36
345 29V4-1760 17-12-2025 01:02
346 29V5-297.56 16-12-2025 16:11
347 29V5-543.16 17-12-2025 12:07
348 29V7-529.75 15-12-2025 04:44
349 29V7-618.63 15-12-2025 01:10
350 29V7-724.63 17-12-2025 12:47
351 29V9-8141 16-12-2025 14:30
352 29X1-2239 18-12-2025 15:25
353 29X1-650.18 15-12-2025 04:02
354 29X1-781.26 17-12-2025 15:54
355 29X2-4054 17-12-2025 15:51
356 29X3-492.89 15-12-2025 21:40
357 29X5-497.33 16-12-2025 02:23
358 29X5-640.63 14-12-2025 01:05
359 29X8-6907 17-12-2025 12:23
360 29X9-1982 16-12-2025 01:05
361 29X9-7051 18-12-2025 17:58
362 29Y1-138.36 17-12-2025 15:04
363 29Y1-565.27 16-12-2025 03:14
364 29Y1-6696 17-12-2025 12:03
365 29Y3-618.96 15-12-2025 12:30
366 29Y3-9884 16-12-2025 15:00
367 29Y5-045.25 17-12-2025 12:09
368 29Y5-662.74 16-12-2025 11:20
369 29Y5-810.76 15-12-2025 09:52
370 29Y5-893.09 16-12-2025 00:13
371 29Y5-905.10 18-12-2025 08:57
372 29Y7-3554 17-12-2025 11:15
373 29Z1-642.67 17-12-2025 14:57
374 29Z2-6024 13-12-2025 16:10
375 29Z5-5712 14-12-2025 05:41
376 30A-068.60 18-12-2025 21:11
377 30A-141.24 15-12-2025 16:12
378 30A-552.40 18-12-2025 12:13
379 30A-804.18 15-12-2025 23:10
380 30B-019.71 15-12-2025 17:37
381 30B-088.02 15-12-2025 06:24
382 30B-519.86 15-12-2025 01:46
383 30E-044.82 17-12-2025 03:27
384 30E-182.11 18-12-2025 06:51
385 30E-231.80 17-12-2025 06:13
386 30E-437.03 15-12-2025 19:15
387 30E-653.70 16-12-2025 05:40
388 30E-701-70 16-12-2025 04:31
389 30E-968.94 15-12-2025 18:59
390 30E-977.43 15-12-2025 06:54
391 30F1-6652 17-12-2025 06:52
392 30F-279.05 13-12-2025 13:57
393 30F3-5980 16-12-2025 21:36
394 30F3-9559 17-12-2025 11:34
395 30F-418.30 15-12-2025 01:11
396 30F-701.83 15-12-2025 23:09
397 30F8-1005 17-12-2025 08:08
398 30F8-3801 18-12-2025 13:53
399 30F-999.95 16-12-2025 22:59
400 30G-105.30 18-12-2025 15:21
401 30G-176.59 15-12-2025 04:47
402 30G-344.99 16-12-2025 05:31
403 30G-376.98 16-12-2025 21:57
404 30G-496.36 16-12-2025 16:12
405 30G-609.94 17-12-2025 15:27
406 30G-831.60 14-12-2025 14:00
407 30G-908.28 18-12-2025 15:31
408 30G-960.84 16-12-2025 22:10
409 30H-065.27 14-12-2025 17:57
410 30H1-0913 17-12-2025 11:20
411 30H1-2643 16-12-2025 14:32
412 30H-255.88 18-12-2025 01:42
413 30H-300.64 18-12-2025 20:36
414 30H3-4238 16-12-2025 12:11
415 30H-631.89 16-12-2025 04:05
416 30H6-3809 16-12-2025 12:43
417 30H-670.94 15-12-2025 02:15
418 30H-763.06 15-12-2025 19:48
419 30H7-6462 17-12-2025 13:37
420 30H-779.76 16-12-2025 01:33
421 30H7-8125 15-12-2025 17:58
422 30H-862.22 16-12-2025 20:08
423 30H-894.06 18-12-2025 11:32
424 30K-112.76 15-12-2025 18:24
425 30K-189.79 15-12-2025 17:15
426 30K-407.48 15-12-2025 00:28
427 30K-473.38 16-12-2025 22:40
428 30K-515.93 15-12-2025 01:00
429 30K6-7107 16-12-2025 12:25
430 30K6-7398 17-12-2025 16:36
431 30K6-7755 17-12-2025 13:43
432 30K-767.41 18-12-2025 21:40
433 30L-049.78 16-12-2025 12:16
434 30L-123.31 14-12-2025 17:37
435 30L2-1059 18-12-2025 16:17
436 30L2-7068 16-12-2025 13:25
437 30L-371.27 15-12-2025 03:42
438 30L-423.70 14-12-2025 03:58
439 30L4-2547 16-12-2025 12:44
440 30L-444.24 15-12-2025 05:20
441 30L-479.46 17-12-2025 05:05
442 30L4-9678 15-12-2025 13:06
443 30L-522.59 15-12-2025 16:02
444 30L6-5912 16-12-2025 12:14
445 30L7-5530 16-12-2025 16:04
446 30M-233.54 15-12-2025 02:23
447 30M-380.73 14-12-2025 20:28
448 30M-388.39 15-12-2025 10:43
449 30M-388.69 15-12-2025 03:32
450 30M-434.38 14-12-2025 23:17
451 30M8-0942 17-12-2025 10:42
452 30N-0958 16-12-2025 04:07
453 30N1-8036 13-12-2025 13:48
454 30N4-6525 18-12-2025 16:42
455 30N4-8214 18-12-2025 17:44
456 30N8-9464 17-12-2025 12:51
457 30P4-9779 17-12-2025 11:06
458 30P7-2393 15-12-2025 00:56
459 30P9-1666 17-12-2025 06:48
460 30Y5-3727 17-12-2025 14:18
461 30Z8-2589 16-12-2025 22:39
462 33L2-0934 16-12-2025 13:06
463 33N4-0684 18-12-2025 16:41
464 33R4-0065 17-12-2025 01:45
465 33R4-1847 17-12-2025 08:54
466 33R4-9394 17-12-2025 12:29
467 34A-439.57 15-12-2025 10:40
468 34B3-492.64 15-12-2025 04:44
469 34B4-838.30 13-12-2025 15:57
470 34H-043.42 15-12-2025 01:53
471 34H1-029.62 17-12-2025 12:54
472 34K8-5119 16-12-2025 22:34
473 35B2-165.33 14-12-2025 04:11
474 35D1-018.98 14-12-2025 00:29
475 35N7-1972 16-12-2025 16:13
476 36AA-461.76 16-12-2025 03:56
477 36B-102.43 15-12-2025 05:09
478 36B2-625.05 15-12-2025 03:50
479 36B3-009.15 13-12-2025 14:25
480 36B4-154.98 16-12-2025 00:36
481 36B5-708.77 15-12-2025 16:05
482 36B7-653.04 16-12-2025 22:19
483 36C2-427.54 13-12-2025 22:11
484 36K-956.97 16-12-2025 14:22
485 36M4-0055 13-12-2025 19:41
486 37B2-008.15 15-12-2025 23:38
487 37E1-583.94 15-12-2025 23:26
488 37F2-881.26 17-12-2025 01:40
489 37L1-681.20 16-12-2025 21:59
490 37L1-813.43 17-12-2025 01:38
491 37L212854 16-12-2025 02:04
492 37Z3-2755 15-12-2025 07:19
493 38A-069.50 15-12-2025 13:59
494 51H-137.10 18-12-2025 00:48
495 53XA-4490 17-12-2025 12:31
496 59L3-230.43 16-12-2025 12:46
497 59N2-187.92 13-12-2025 21:10
498 59T1-471.04 17-12-2025 11:22
499 62L1-859.23 13-12-2025 22:50
500 72K5-6482 16-12-2025 11:32
501 75A-369.21 14-12-2025 12:04
502 75K164122 16-12-2025 01:44
503 76M1-226.93 17-12-2025 12:20
504 88A-538.98 14-12-2025 23:02
505 88AG-034.26 16-12-2025 02:41
506 88B1-141.97 15-12-2025 02:49
507 88B1-349.35 15-12-2025 22:50
508 88D-013.65 15-12-2025 04:01
509 88F1-530.26 15-12-2025 19:14
510 88H-042.65 18-12-2025 16:43
511 88K1-416.30 17-12-2025 15:35
512 89A-185.65 15-12-2025 04:53
513 89AA-019.83 16-12-2025 01:27
514 89AA-636.96 16-12-2025 02:47
515 89AB-441.50 17-12-2025 01:16
516 89AE-058.56 16-12-2025 22:38
517 89K9-2917 16-12-2025 05:02
518 89M2-004.33 13-12-2025 14:59
519 90A-214.81 16-12-2025 09:57
520 90AA-163.24 15-12-2025 01:05
521 90AC-063.40 15-12-2025 02:32
522 90B1-625.20 17-12-2025 12:26
523 90B2-046.52 15-12-2025 07:16
524 90B2-922.47 15-12-2025 22:29
525 90B3-169.50 15-12-2025 03:42
526 90C-074.37 16-12-2025 02:00
527 95A-187.25 16-12-2025 00:57
528 97E1-018.85 16-12-2025 13:15
529 98A-479.65 16-12-2025 00:05
530 98A-596.41 16-12-2025 04:35
531 98A-727.94 17-12-2025 09:17
532 98B3-166.32 15-12-2025 23:38
533 98B3-907.54 16-12-2025 02:43
534 98C-319.35 16-12-2025 02:49
535 98C-320.33 16-12-2025 02:49
536 98E1-835.60 16-12-2025 12:29
537 98F1-435.95 15-12-2025 23:09
538 98H-045.77 15-12-2025 00:05
539 98L9-4800 18-12-2025 16:51
540 98LD-008.61 16-12-2025 21:59
541 99A-220.37 16-12-2025 03:04
542 99A-632.06 18-12-2025 21:10
543 99A-779.58 14-12-2025 04:48
544 99D1-534.18 16-12-2025 01:37
545 99L6-1617 15-12-2025 21:37