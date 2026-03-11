Ngày 11/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình công bố danh sách 434 ô tô vi phạm luật giao thông đường bộ từ 18 đến 28/2, được phát hiện qua hệ thống giám sát và thiết bị nghiệp vụ.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định; Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường...

Sau đây là danh sách các phương tiện giao thông vi phạm.

STT Biển số Thời gian vi phạm Hành vi vi phạm Loại phương tiện 1 18A-210.01 18-02-2026 00:20 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 2 29A-881.09 18-02-2026 07:48 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con 3 18A-074.05 18-02-2026 08:31 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 4 29H-927.07 18-02-2026 08:59 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con 5 20A-298.21 18-02-2026 09:24 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con 6 18A-122.83 18-02-2026 09:39 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 7 29E-357.44 18-02-2026 10:00 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách 8 25A-014.82 18-02-2026 10:06 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 9 36A-567.45 18-02-2026 10:09 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 10 90A-249.82 18-02-2026 10:09 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 11 90A-176.02 18-02-2026 10:16 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 12 29F-005.95 18-02-2026 10:23 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô khách 13 35A-370.87 18-02-2026 10:41 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 14 35A-652.55 18-02-2026 10:41 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 15 29H-214.83 18-02-2026 10:43 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải thùng kín 16 35H-040.64 18-02-2026 10:43 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô khách 17 90A-010.84 18-02-2026 11:05 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con 18 18A-605.77 18-02-2026 11:06 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 19 30H-511.93 18-02-2026 11:06 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 20 90A-059.83 18-02-2026 11:07 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 21 72A-506.49 18-02-2026 11:20 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 22 29K-247.13 18-02-2026 11:28 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải pickup cabin kép 23 30M-001.99 18-02-2026 11:28 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 24 30H-649.94 18-02-2026 11:32 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 25 90A-215.21 18-02-2026 11:34 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 26 90A-228.04 18-02-2026 12:42 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 27 51K-741.51 18-02-2026 12:44 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 28 30L-542.64 18-02-2026 12:55 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 29 90A-222.96 18-02-2026 12:57 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con 30 90C-144.64 18-02-2026 13:43 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải thùng kín 31 29E-081.13 18-02-2026 13:49 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách 32 35E-002.03 18-02-2026 13:57 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách 33 89A-099.51 18-02-2026 13:57 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 34 35E-006.39 18-02-2026 14:12 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách 35 35A-255.67 18-02-2026 14:15 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 36 35A-797.89 18-02-2026 14:15 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 37 35A-281.59 18-02-2026 14:35 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 38 89A-193.22 18-02-2026 15:07 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 39 90A-045.89 18-02-2026 15:16 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 40 29F-055.48 18-02-2026 15:20 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách 41 35A-612.25 18-02-2026 15:24 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 42 35A-492.41 18-02-2026 15:32 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 43 90H-012.81 18-02-2026 15:44 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui 44 29D-049.91 18-02-2026 15:50 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải VAN 45 28A-287.91 18-02-2026 15:52 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 46 90A-010.84 18-02-2026 15:57 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con 47 90C-091.58 18-02-2026 16:09 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô tải pickup cabin kép 48 88C-278.01 18-02-2026 16:27 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui 49 14E-001.91 18-02-2026 16:30 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 50 29D-565.74 18-02-2026 16:45 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải VAN 51 35A-610.04 18-02-2026 16:58 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải pickup cabin kép 52 90H-004.57 18-02-2026 17:06 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải thùng kín 53 34A-496.98 18-02-2026 17:32 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 54 90A-142.86 18-02-2026 17:35 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 55 90A-387.43 18-02-2026 18:05 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải có mui 56 72A-759.35 18-02-2026 21:00 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 57 17A-346.45 19-02-2026 00:09 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 58 98A-436.65 19-02-2026 00:36 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 59 18B-018.33 19-02-2026 04:33 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô khách giường 60 29B-305.19 19-02-2026 08:29 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô khách 61 90A-260.98 19-02-2026 09:49 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 62 30E-741.55 19-02-2026 11:10 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 63 30E-379.08 19-02-2026 12:02 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 64 17C-216.02 19-02-2026 12:21 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 65 29E-237.07 19-02-2026 12:37 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 66 43A-866.98 19-02-2026 12:50 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 67 24A-257.58 19-02-2026 12:55 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 68 15A-564.09 19-02-2026 13:24 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 69 30K-266.60 19-02-2026 13:50 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 70 25A-035.39 19-02-2026 14:28 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 71 60B-087.03 19-02-2026 14:50 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 72 18F-000.45 19-02-2026 15:49 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô khách 73 35A-659.83 19-02-2026 16:15 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 74 90A-125.34 19-02-2026 16:26 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 75 30L-528.66 19-02-2026 17:07 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 76 90A-230.76 19-02-2026 17:29 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 77 30K-934.81 19-02-2026 17:50 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 78 36A-043.64 19-02-2026 19:13 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 79 34A-625.14 19-02-2026 19:37 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 80 30A-593.75 19-02-2026 21:03 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 81 90A-293.76 19-02-2026 21:07 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 82 30L-952.21 19-02-2026 22:55 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 83 90C-005.49 20-02-2026 01:25 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải có mui 84 18A-033.26 20-02-2026 02:10 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 85 35A-242.16 20-02-2026 06:47 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 86 24A-401.56 20-02-2026 07:08 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô tải pickup cabin kép 87 19A-961.25 20-02-2026 07:17 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 88 90A-362.80 20-02-2026 07:41 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 89 90A-075.64 20-02-2026 08:15 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 90 30K-748.28 20-02-2026 09:02 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 91 30L-731.21 20-02-2026 09:24 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 92 35A-634.66 20-02-2026 10:06 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 93 35A-427.85 20-02-2026 10:11 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 94 18A-056.63 20-02-2026 10:51 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 95 30F-459.95 20-02-2026 11:08 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 96 36A-267.59 20-02-2026 11:26 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 97 34A-869.97 20-02-2026 13:34 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 98 90A-091.33 20-02-2026 14:00 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 99 99H-070.82 20-02-2026 14:04 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 100 21A-173.45 20-02-2026 15:13 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 101 30K-531.78 20-02-2026 15:34 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 102 36A-948.55 20-02-2026 15:34 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 103 35A-416.55 20-02-2026 16:31 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 104 30H-525.77 20-02-2026 17:46 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 105 15D-002.46 20-02-2026 18:39 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải VAN 106 30K-491.47 20-02-2026 18:49 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 107 14A-203.84 20-02-2026 21:35 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 108 35A-628.03 20-02-2026 21:51 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 109 30M-624.77 20-02-2026 22:28 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 110 35A-114.27 21-02-2026 00:56 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 111 35C-162.94 21-02-2026 04:43 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải thùng kín 112 90A-142.17 21-02-2026 06:57 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 113 29B-156.69 21-02-2026 07:50 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô khách 114 35A-632.17 21-02-2026 08:47 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con 115 30E-691.88 21-02-2026 09:28 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 116 90A-288.98 21-02-2026 09:28 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 117 15K-781.68 21-02-2026 09:43 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 118 35A-383.40 21-02-2026 09:56 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 119 38A-111.69 21-02-2026 09:56 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con pickup 120 29E-089.94 21-02-2026 10:44 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử 121 90A-006.55 21-02-2026 10:50 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con 122 30E-487.24 21-02-2026 11:00 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 123 90A-011.46 21-02-2026 11:39 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con 124 30M-041.88 21-02-2026 11:45 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con 125 90A-057.88 21-02-2026 11:54 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 126 17B-018.84 21-02-2026 12:20 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô khách 127 28A-240.44 21-02-2026 13:04 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 128 29H-895.08 21-02-2026 13:21 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải thùng kín 129 29A-049.91 21-02-2026 13:23 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con 130 14C-023.24 21-02-2026 13:32 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải có mui 131 90A-139.07 21-02-2026 13:46 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 132 35D-013.07 21-02-2026 13:51 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải pickup cabin kép 133 90C-153.80 21-02-2026 15:12 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 134 88A-489.60 21-02-2026 15:38 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 135 90A-203.55 21-02-2026 15:42 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con 136 29H-296.15 21-02-2026 15:52 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải chở gia cầm 137 15K-228.26 21-02-2026 16:30 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 138 30L-675.33 21-02-2026 16:55 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con tập lái 139 30M-495.17 21-02-2026 17:03 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 140 30E-915.56 21-02-2026 18:41 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 141 99A-730.92 21-02-2026 19:00 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 142 60A-127.03 21-02-2026 19:19 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 143 20A-156.56 21-02-2026 19:20 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 144 89A-714.38 21-02-2026 19:37 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 145 18A-432.37 21-02-2026 19:57 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 146 90A-222.77 21-02-2026 20:39 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 147 38A-541.23 21-02-2026 21:22 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 148 14A-734.98 21-02-2026 21:23 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 149 35A-389.59 21-02-2026 21:37 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 150 29C-690.17 21-02-2026 22:55 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải pickup cabin kép 151 35A-212.24 21-02-2026 23:28 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 152 17D-009.61 22-02-2026 01:17 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải pickup cabin kép 153 36A-985.26 22-02-2026 02:57 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 154 36K-673.61 22-02-2026 03:33 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 155 29T2320 22-02-2026 06:20 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 156 30H-968.72 22-02-2026 07:12 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 157 35A-574.49 22-02-2026 07:14 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 158 29K-121.20 22-02-2026 07:20 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách 159 90A-251.36 22-02-2026 07:34 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 160 90A-115.37 22-02-2026 07:36 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 161 35A-111.20 22-02-2026 07:55 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 162 29E-193.01 22-02-2026 07:57 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 163 30M-486.10 22-02-2026 08:02 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 164 89A-611.74 22-02-2026 08:06 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 165 90A-331.82 22-02-2026 08:15 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 166 35A-297.54 22-02-2026 09:22 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 167 30L-756.59 22-02-2026 09:35 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 168 15H-206.92 22-02-2026 09:46 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 169 89H-115.32 22-02-2026 10:19 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 170 36K-986.80 22-02-2026 10:21 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 171 90A-011.23 22-02-2026 10:56 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 172 99A-821.98 22-02-2026 11:02 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 173 34H-017.30 22-02-2026 11:08 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui 174 14A-020.66 22-02-2026 11:33 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 175 29C-471.32 22-02-2026 11:37 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải thùng kín 176 30L-401.03 22-02-2026 11:47 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 177 35A-331.60 22-02-2026 12:26 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 178 90H-042.23 22-02-2026 12:58 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 179 29H-476.42 22-02-2026 13:09 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải pickup cabin kép 180 17A-422.72 22-02-2026 13:12 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 181 29H-959.49 22-02-2026 13:33 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 182 35A-683.08 22-02-2026 13:39 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 183 36K-312.63 22-02-2026 14:17 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 184 30B-822.69 22-02-2026 14:29 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 185 30G-138.29 22-02-2026 14:30 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 186 35H-045.62 22-02-2026 15:30 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách 187 23A-057.58 22-02-2026 15:46 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 188 29A-578.11 22-02-2026 16:21 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 189 30M-343.46 22-02-2026 16:31 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải VAN 190 36A-426.97 22-02-2026 16:43 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 191 35B-013.11 22-02-2026 16:46 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách 192 35A-655.83 22-02-2026 16:51 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui 193 36K-228.52 22-02-2026 16:52 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 194 90A-208.92 22-02-2026 16:54 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 195 34C-333.96 22-02-2026 17:01 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải thùng kín 196 35A-302.03 22-02-2026 17:10 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 197 30M-643.19 22-02-2026 18:43 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 198 30B-215.81 22-02-2026 18:46 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải pickup cabin kép 199 35C-162.94 23-02-2026 03:51 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải thùng kín 200 29B-122.92 23-02-2026 07:04 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô khách 201 35C-040.52 23-02-2026 08:19 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải tự đổ 202 24C-135.82 23-02-2026 09:12 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải pickup cabin kép 203 90A-386.18 23-02-2026 09:21 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 204 18A-198.15 23-02-2026 10:04 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 205 18F-002.63 23-02-2026 10:19 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô khách 206 30L-269.13 23-02-2026 10:27 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 207 90T4678 23-02-2026 10:42 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải thùng kín 208 90T6849 23-02-2026 10:56 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải thùng kín 209 17A-352.78 23-02-2026 11:27 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 210 90C-124.58 23-02-2026 11:35 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải chở gia súc, có TB NHH 211 15A-632.97 23-02-2026 11:39 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 212 90H-038.81 23-02-2026 11:48 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải tự đổ 213 30L-880.92 23-02-2026 11:49 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 214 29B-508.57 23-02-2026 11:57 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách 215 89C-163.82 23-02-2026 13:40 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 216 90A-100.44 23-02-2026 13:49 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con 217 30G-394.99 23-02-2026 15:19 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 218 90A-281.24 23-02-2026 15:47 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 219 90C-083.75 23-02-2026 16:08 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải có mui 220 29RM04302 23-02-2026 16:40 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường SMRM tải chở container 221 99L0606 23-02-2026 16:57 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải VAN 222 30E-273.27 23-02-2026 18:12 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 223 99A-364.58 23-02-2026 18:50 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 224 90C-138.33 23-02-2026 19:19 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 225 30K-526.30 23-02-2026 19:33 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 226 30E-641.58 23-02-2026 21:19 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 227 30F-470.24 23-02-2026 21:37 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 228 18A-039.79 23-02-2026 23:35 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 229 28A-243.57 24-02-2026 01:06 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 230 89A-647.20 24-02-2026 02:11 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 231 90A-293.76 24-02-2026 03:18 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 232 35A-072.72 24-02-2026 04:00 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 233 18A-309.61 24-02-2026 05:44 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 234 90A-297.05 24-02-2026 08:59 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 235 90C-019.28 24-02-2026 09:03 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải tự đổ 236 18A-014.28 24-02-2026 09:07 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 237 90A-337.25 24-02-2026 09:27 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 238 29E-230.72 24-02-2026 10:07 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử 239 90D-007.06 24-02-2026 10:15 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải VAN 240 30B-153.53 24-02-2026 10:19 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 241 30M-468.52 24-02-2026 10:52 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 242 30L-703.43 24-02-2026 11:13 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 243 34A-094.20 24-02-2026 12:54 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 244 30G-253.79 24-02-2026 13:17 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 245 90A-060.03 24-02-2026 13:26 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 246 29H-875.84 24-02-2026 13:43 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách 247 38H-027.98 24-02-2026 13:48 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô khách giường 248 29B-140.27 24-02-2026 14:57 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô khách 249 35H-031.55 24-02-2026 14:59 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 250 35A-037.01 24-02-2026 15:15 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 251 98C-122.22 24-02-2026 15:45 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải có mui 252 90C-079.21 24-02-2026 15:50 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải pickup cabin kép 253 17A-520.45 24-02-2026 15:59 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải tự đổ 254 17C-077.06 24-02-2026 16:03 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải có mui 255 90A-156.95 24-02-2026 16:38 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 256 90A-169.82 24-02-2026 16:40 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 257 35H-032.11 24-02-2026 18:30 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 258 29A-018.96 24-02-2026 18:45 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 259 18A-406.77 24-02-2026 20:48 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 260 18H-053.59 24-02-2026 21:13 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô khách 261 90A-390.14 24-02-2026 21:28 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 262 90A-142.74 24-02-2026 21:46 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 263 30F-403.18 24-02-2026 21:47 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 264 30L-960.79 24-02-2026 22:00 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải pickup cabin kép 265 79B-029.09 24-02-2026 23:33 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô khách 266 18H-054.22 24-02-2026 23:50 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 267 90H-025.60 25-02-2026 05:34 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải có mui 268 90A-178.27 25-02-2026 07:20 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 269 29A-176.24 25-02-2026 07:24 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 270 90A-235.61 25-02-2026 07:37 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 271 90A-155.70 25-02-2026 07:39 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 272 90A-132.05 25-02-2026 08:29 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 273 35A-381.81 25-02-2026 09:10 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 274 47D-010.44 25-02-2026 09:22 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách giường 275 90A-268.26 25-02-2026 10:21 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 276 35C-126.07 25-02-2026 10:53 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải thùng kín 277 34A-705.83 25-02-2026 11:01 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 278 28A-115.24 25-02-2026 11:23 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 279 90A-162.84 25-02-2026 11:33 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 280 20B-020.56 25-02-2026 11:45 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách 281 29RM00510 25-02-2026 11:45 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường SMRM tải tự đổ 282 37F-005.34 25-02-2026 12:11 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách 283 90C-128.32 25-02-2026 12:29 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải có mui 284 90A-072.07 25-02-2026 13:07 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 285 29B-192.35 25-02-2026 13:23 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách 286 35A-200.27 25-02-2026 13:23 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 287 89C-259.21 25-02-2026 13:30 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải có mui 288 15K-567.13 25-02-2026 13:57 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 289 35A-673.37 25-02-2026 14:45 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô tải pickup cabin kép 290 90A-208.18 25-02-2026 16:08 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 291 90A-024.46 25-02-2026 16:14 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 292 37C-089.19 25-02-2026 16:30 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui 293 12A-003.01 25-02-2026 17:18 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 294 29C-421.26 25-02-2026 19:06 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải thùng kín 295 30G-533.85 25-02-2026 19:18 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 296 90H-040.45 25-02-2026 20:31 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 297 90A-195.99 25-02-2026 21:53 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 298 14K-140.51 26-02-2026 00:02 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải pickup cabin kép 299 30L-762.67 26-02-2026 00:03 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 300 18C-084.23 26-02-2026 00:53 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải pickup cabin kép 301 97A-052.13 26-02-2026 04:41 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 302 90C-113.13 26-02-2026 08:30 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô chở rác 303 35C-103.89 26-02-2026 08:53 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô xi téc 304 98A-736.90 26-02-2026 08:59 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 305 30M-494.35 26-02-2026 09:11 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 306 90A-309.27 26-02-2026 09:37 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải pickup cabin kép 307 29B-601.21 26-02-2026 09:59 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách 308 35H-031.32 26-02-2026 10:06 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách 309 90A-343.77 26-02-2026 10:17 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 310 29E-040.63 26-02-2026 10:18 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 311 73R-009.07 26-02-2026 11:00 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường SMRM chở container 312 29H-870.10 26-02-2026 11:41 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách giường 313 35H-065.91 26-02-2026 12:22 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 314 30L-577.42 26-02-2026 12:27 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 315 90C-010.14 26-02-2026 12:30 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô tải thùng kín 316 90A-158.15 26-02-2026 12:49 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 317 36C-252.15 26-02-2026 13:26 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui 318 98H-050.16 26-02-2026 13:26 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách 319 99A-387.28 26-02-2026 13:40 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 320 90C-032.10 26-02-2026 13:41 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải thùng kín 321 19H-109.94 26-02-2026 14:30 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 322 15R-163.08 26-02-2026 14:48 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường SMRM tải 323 35A-550.03 26-02-2026 14:49 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 324 90A-075.49 26-02-2026 15:16 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 325 74B-007.65 26-02-2026 17:32 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách giường 326 15A-546.94 26-02-2026 21:21 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 327 25A-005.20 26-02-2026 22:40 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 328 30E-421.13 26-02-2026 22:50 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 329 38H-046.62 26-02-2026 23:38 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô khách giường 330 18C-170.27 27-02-2026 00:37 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải 331 18D-015.30 27-02-2026 02:59 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải thùng kín 332 90A-132.27 27-02-2026 06:24 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 333 90H-055.44 27-02-2026 06:49 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô khách 334 90A-126.53 27-02-2026 07:05 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 335 90LD00469 27-02-2026 07:20 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con 336 35A-665.31 27-02-2026 07:56 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 337 18C-119.68 27-02-2026 07:59 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải thùng kín 338 90A-087.16 27-02-2026 08:34 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 339 29F-025.89 27-02-2026 08:35 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách 340 90C-116.02 27-02-2026 08:35 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui 341 90C-019.28 27-02-2026 09:02 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải tự đổ 342 90C-055.72 27-02-2026 09:28 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải tự đổ 343 89C-231.31 27-02-2026 10:05 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui 344 29A-332.70 27-02-2026 10:15 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 345 35A-642.85 27-02-2026 10:20 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải có mui 346 90A-067.17 27-02-2026 10:20 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 347 89C-333.60 27-02-2026 10:54 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có cần cẩu 348 18A-073.74 27-02-2026 11:02 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con 349 35A-423.93 27-02-2026 11:04 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 350 30T5646 27-02-2026 11:07 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải có mui 351 35A-366.69 27-02-2026 11:13 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 352 29E-056.66 27-02-2026 11:20 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách 353 90A-246.58 27-02-2026 11:36 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con 354 18B-017.44 27-02-2026 11:37 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô khách 355 90A-078.79 27-02-2026 11:39 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con 356 30K-300.02 27-02-2026 11:50 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con 357 36K-096.79 27-02-2026 12:24 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui 358 90C-021.37 27-02-2026 12:29 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải thùng kín 359 30K-318.86 27-02-2026 12:48 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 360 29K-111.49 27-02-2026 12:53 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải có mui 361 15H-066.16 27-02-2026 13:05 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Đầu kéo 362 90A-108.76 27-02-2026 13:18 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 363 90A-165.45 27-02-2026 13:47 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con 364 90RM00245 27-02-2026 13:51 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường SMRM tải chở container 365 17C-212.17 27-02-2026 13:52 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải thùng kín 366 35A-650.81 27-02-2026 14:00 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 367 36C-388.70 27-02-2026 14:18 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui 368 35A-231.48 27-02-2026 14:31 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 369 89C-270.46 27-02-2026 14:57 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải 370 90C-089.82 27-02-2026 14:57 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải thùng kín 371 90A-368.73 27-02-2026 15:03 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 372 90C-027.70 27-02-2026 15:17 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải chở gia cầm 373 90B-007.17 27-02-2026 15:31 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con 374 89A-739.31 27-02-2026 15:37 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui 375 36A-396.03 27-02-2026 15:41 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con 376 90C-083.75 27-02-2026 16:10 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải có mui 377 89C-290.10 27-02-2026 16:12 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải thùng kín 378 90T4773 27-02-2026 16:19 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải tự đổ 379 89C-071.53 27-02-2026 16:20 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải 380 90H-000.84 27-02-2026 16:29 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải có cần cẩu 381 36C-468.49 27-02-2026 16:32 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải pickup cabin kép 382 36M9881 27-02-2026 16:35 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải tự đổ 383 90C-146.85 27-02-2026 16:36 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải thùng kín 384 29E-325.17 27-02-2026 16:37 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách 385 99C-108.36 27-02-2026 16:56 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải tự đổ 386 34R-028.89 27-02-2026 17:32 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường SMRM tải có khung mui 387 36RM00213 27-02-2026 17:33 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường SMRM tải chở container 388 90H-019.70 27-02-2026 17:39 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải thùng kín 389 30C-025.55 27-02-2026 17:45 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 390 90A-287.51 27-02-2026 19:44 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 391 35A-334.99 27-02-2026 19:56 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 392 88A-363.48 27-02-2026 22:03 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 393 30L-873.11 28-02-2026 00:48 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải thùng kín 394 30M-434.66 28-02-2026 04:01 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 395 90H-022.08 28-02-2026 05:31 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải có mui 396 90A-135.13 28-02-2026 07:05 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 397 17H-029.60 28-02-2026 07:12 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô khách 398 29H-933.42 28-02-2026 08:12 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô chở pallet 399 90A-052.04 28-02-2026 09:06 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 400 35R-019.37 28-02-2026 09:12 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường SMRM tải tự đổ 401 29E-032.49 28-02-2026 09:25 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách 402 90A-392.61 28-02-2026 09:26 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 403 90A-101.92 28-02-2026 09:46 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 404 90A-244.81 28-02-2026 09:53 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 405 35A-161.22 28-02-2026 10:18 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 406 37H-064.34 28-02-2026 10:35 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách giường 407 29R-537.35 28-02-2026 11:02 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường SMRM xi téc chở xi măng rời 408 35H-077.90 28-02-2026 11:02 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 409 92A-408.57 28-02-2026 11:02 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 410 90A-241.69 28-02-2026 11:36 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui 411 97B-002.75 28-02-2026 11:36 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách giường 412 35A-394.55 28-02-2026 11:45 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 413 30A-911.99 28-02-2026 11:54 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 414 18E-002.62 28-02-2026 11:56 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 415 29F-024.77 28-02-2026 12:03 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô khách 416 90A-207.43 28-02-2026 13:26 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 417 19C-049.89 28-02-2026 13:27 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải tự đổ 418 35A-591.92 28-02-2026 13:42 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 419 30A-021.25 28-02-2026 13:52 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con 420 49D-015.36 28-02-2026 14:47 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 421 30L-635.12 28-02-2026 14:57 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 422 30B-071.22 28-02-2026 14:59 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải pickup cabin kép 423 35A-234.67 28-02-2026 15:08 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 424 35H-059.95 28-02-2026 15:18 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 425 90A-262.69 28-02-2026 15:24 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 426 88A-805.56 28-02-2026 15:28 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui 427 35A-204.92 28-02-2026 15:44 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con 428 24A-355.47 28-02-2026 18:12 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 429 30A-891.58 28-02-2026 19:51 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 430 90A-398.91 28-02-2026 19:59 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 431 90A-237.12 28-02-2026 21:04 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 432 65A-278.33 28-02-2026 21:59 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 433 30H-145.84 28-02-2026 22:27 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con 434 34A-971.85 28-02-2026 23:01 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con