Ngày 11/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình công bố danh sách 434 ô tô vi phạm luật giao thông đường bộ từ 18 đến 28/2, được phát hiện qua hệ thống giám sát và thiết bị nghiệp vụ.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định; Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường...

Sau đây là danh sách các phương tiện giao thông vi phạm.

STT Biển số Thời gian vi phạm Hành vi vi phạm Loại phương tiện
1 18A-210.01 18-02-2026 00:20 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
2 29A-881.09 18-02-2026 07:48 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con
3 18A-074.05 18-02-2026 08:31 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
4 29H-927.07 18-02-2026 08:59 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con
5 20A-298.21 18-02-2026 09:24 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con
6 18A-122.83 18-02-2026 09:39 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
7 29E-357.44 18-02-2026 10:00 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách
8 25A-014.82 18-02-2026 10:06 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
9 36A-567.45 18-02-2026 10:09 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
10 90A-249.82 18-02-2026 10:09 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
11 90A-176.02 18-02-2026 10:16 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
12 29F-005.95 18-02-2026 10:23 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô khách
13 35A-370.87 18-02-2026 10:41 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
14 35A-652.55 18-02-2026 10:41 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
15 29H-214.83 18-02-2026 10:43 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải thùng kín
16 35H-040.64 18-02-2026 10:43 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô khách
17 90A-010.84 18-02-2026 11:05 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con
18 18A-605.77 18-02-2026 11:06 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
19 30H-511.93 18-02-2026 11:06 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
20 90A-059.83 18-02-2026 11:07 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
21 72A-506.49 18-02-2026 11:20 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
22 29K-247.13 18-02-2026 11:28 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải pickup cabin kép
23 30M-001.99 18-02-2026 11:28 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
24 30H-649.94 18-02-2026 11:32 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
25 90A-215.21 18-02-2026 11:34 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
26 90A-228.04 18-02-2026 12:42 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
27 51K-741.51 18-02-2026 12:44 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
28 30L-542.64 18-02-2026 12:55 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
29 90A-222.96 18-02-2026 12:57 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con
30 90C-144.64 18-02-2026 13:43 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải thùng kín
31 29E-081.13 18-02-2026 13:49 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách
32 35E-002.03 18-02-2026 13:57 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách
33 89A-099.51 18-02-2026 13:57 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
34 35E-006.39 18-02-2026 14:12 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách
35 35A-255.67 18-02-2026 14:15 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
36 35A-797.89 18-02-2026 14:15 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
37 35A-281.59 18-02-2026 14:35 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
38 89A-193.22 18-02-2026 15:07 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
39 90A-045.89 18-02-2026 15:16 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
40 29F-055.48 18-02-2026 15:20 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách
41 35A-612.25 18-02-2026 15:24 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
42 35A-492.41 18-02-2026 15:32 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
43 90H-012.81 18-02-2026 15:44 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui
44 29D-049.91 18-02-2026 15:50 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải VAN
45 28A-287.91 18-02-2026 15:52 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
46 90A-010.84 18-02-2026 15:57 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con
47 90C-091.58 18-02-2026 16:09 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô tải pickup cabin kép
48 88C-278.01 18-02-2026 16:27 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui
49 14E-001.91 18-02-2026 16:30 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
50 29D-565.74 18-02-2026 16:45 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải VAN
51 35A-610.04 18-02-2026 16:58 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải pickup cabin kép
52 90H-004.57 18-02-2026 17:06 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải thùng kín
53 34A-496.98 18-02-2026 17:32 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
54 90A-142.86 18-02-2026 17:35 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
55 90A-387.43 18-02-2026 18:05 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải có mui
56 72A-759.35 18-02-2026 21:00 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
57 17A-346.45 19-02-2026 00:09 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
58 98A-436.65 19-02-2026 00:36 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
59 18B-018.33 19-02-2026 04:33 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô khách giường
60 29B-305.19 19-02-2026 08:29 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô khách
61 90A-260.98 19-02-2026 09:49 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
62 30E-741.55 19-02-2026 11:10 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
63 30E-379.08 19-02-2026 12:02 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
64 17C-216.02 19-02-2026 12:21 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
65 29E-237.07 19-02-2026 12:37 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
66 43A-866.98 19-02-2026 12:50 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
67 24A-257.58 19-02-2026 12:55 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
68 15A-564.09 19-02-2026 13:24 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
69 30K-266.60 19-02-2026 13:50 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
70 25A-035.39 19-02-2026 14:28 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
71 60B-087.03 19-02-2026 14:50 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
72 18F-000.45 19-02-2026 15:49 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô khách
73 35A-659.83 19-02-2026 16:15 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
74 90A-125.34 19-02-2026 16:26 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
75 30L-528.66 19-02-2026 17:07 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
76 90A-230.76 19-02-2026 17:29 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
77 30K-934.81 19-02-2026 17:50 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
78 36A-043.64 19-02-2026 19:13 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
79 34A-625.14 19-02-2026 19:37 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
80 30A-593.75 19-02-2026 21:03 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
81 90A-293.76 19-02-2026 21:07 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
82 30L-952.21 19-02-2026 22:55 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
83 90C-005.49 20-02-2026 01:25 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải có mui
84 18A-033.26 20-02-2026 02:10 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
85 35A-242.16 20-02-2026 06:47 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
86 24A-401.56 20-02-2026 07:08 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô tải pickup cabin kép
87 19A-961.25 20-02-2026 07:17 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
88 90A-362.80 20-02-2026 07:41 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
89 90A-075.64 20-02-2026 08:15 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
90 30K-748.28 20-02-2026 09:02 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
91 30L-731.21 20-02-2026 09:24 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
92 35A-634.66 20-02-2026 10:06 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
93 35A-427.85 20-02-2026 10:11 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
94 18A-056.63 20-02-2026 10:51 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
95 30F-459.95 20-02-2026 11:08 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
96 36A-267.59 20-02-2026 11:26 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
97 34A-869.97 20-02-2026 13:34 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
98 90A-091.33 20-02-2026 14:00 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
99 99H-070.82 20-02-2026 14:04 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
100 21A-173.45 20-02-2026 15:13 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
101 30K-531.78 20-02-2026 15:34 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
102 36A-948.55 20-02-2026 15:34 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
103 35A-416.55 20-02-2026 16:31 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
104 30H-525.77 20-02-2026 17:46 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
105 15D-002.46 20-02-2026 18:39 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải VAN
106 30K-491.47 20-02-2026 18:49 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
107 14A-203.84 20-02-2026 21:35 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
108 35A-628.03 20-02-2026 21:51 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
109 30M-624.77 20-02-2026 22:28 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
110 35A-114.27 21-02-2026 00:56 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
111 35C-162.94 21-02-2026 04:43 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải thùng kín
112 90A-142.17 21-02-2026 06:57 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
113 29B-156.69 21-02-2026 07:50 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô khách
114 35A-632.17 21-02-2026 08:47 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con
115 30E-691.88 21-02-2026 09:28 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
116 90A-288.98 21-02-2026 09:28 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
117 15K-781.68 21-02-2026 09:43 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
118 35A-383.40 21-02-2026 09:56 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
119 38A-111.69 21-02-2026 09:56 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con pickup
120 29E-089.94 21-02-2026 10:44 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử
121 90A-006.55 21-02-2026 10:50 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con
122 30E-487.24 21-02-2026 11:00 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
123 90A-011.46 21-02-2026 11:39 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con
124 30M-041.88 21-02-2026 11:45 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con
125 90A-057.88 21-02-2026 11:54 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
126 17B-018.84 21-02-2026 12:20 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô khách
127 28A-240.44 21-02-2026 13:04 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
128 29H-895.08 21-02-2026 13:21 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải thùng kín
129 29A-049.91 21-02-2026 13:23 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con
130 14C-023.24 21-02-2026 13:32 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải có mui
131 90A-139.07 21-02-2026 13:46 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
132 35D-013.07 21-02-2026 13:51 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải pickup cabin kép
133 90C-153.80 21-02-2026 15:12 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
134 88A-489.60 21-02-2026 15:38 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
135 90A-203.55 21-02-2026 15:42 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con
136 29H-296.15 21-02-2026 15:52 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải chở gia cầm
137 15K-228.26 21-02-2026 16:30 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
138 30L-675.33 21-02-2026 16:55 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con tập lái
139 30M-495.17 21-02-2026 17:03 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
140 30E-915.56 21-02-2026 18:41 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
141 99A-730.92 21-02-2026 19:00 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
142 60A-127.03 21-02-2026 19:19 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
143 20A-156.56 21-02-2026 19:20 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
144 89A-714.38 21-02-2026 19:37 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
145 18A-432.37 21-02-2026 19:57 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
146 90A-222.77 21-02-2026 20:39 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
147 38A-541.23 21-02-2026 21:22 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
148 14A-734.98 21-02-2026 21:23 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
149 35A-389.59 21-02-2026 21:37 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
150 29C-690.17 21-02-2026 22:55 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải pickup cabin kép
151 35A-212.24 21-02-2026 23:28 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
152 17D-009.61 22-02-2026 01:17 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải pickup cabin kép
153 36A-985.26 22-02-2026 02:57 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
154 36K-673.61 22-02-2026 03:33 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
155 29T2320 22-02-2026 06:20 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
156 30H-968.72 22-02-2026 07:12 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
157 35A-574.49 22-02-2026 07:14 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
158 29K-121.20 22-02-2026 07:20 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách
159 90A-251.36 22-02-2026 07:34 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
160 90A-115.37 22-02-2026 07:36 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
161 35A-111.20 22-02-2026 07:55 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
162 29E-193.01 22-02-2026 07:57 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
163 30M-486.10 22-02-2026 08:02 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
164 89A-611.74 22-02-2026 08:06 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
165 90A-331.82 22-02-2026 08:15 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
166 35A-297.54 22-02-2026 09:22 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
167 30L-756.59 22-02-2026 09:35 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
168 15H-206.92 22-02-2026 09:46 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
169 89H-115.32 22-02-2026 10:19 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
170 36K-986.80 22-02-2026 10:21 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
171 90A-011.23 22-02-2026 10:56 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
172 99A-821.98 22-02-2026 11:02 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
173 34H-017.30 22-02-2026 11:08 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui
174 14A-020.66 22-02-2026 11:33 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
175 29C-471.32 22-02-2026 11:37 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải thùng kín
176 30L-401.03 22-02-2026 11:47 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
177 35A-331.60 22-02-2026 12:26 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
178 90H-042.23 22-02-2026 12:58 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
179 29H-476.42 22-02-2026 13:09 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải pickup cabin kép
180 17A-422.72 22-02-2026 13:12 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
181 29H-959.49 22-02-2026 13:33 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
182 35A-683.08 22-02-2026 13:39 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
183 36K-312.63 22-02-2026 14:17 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
184 30B-822.69 22-02-2026 14:29 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
185 30G-138.29 22-02-2026 14:30 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
186 35H-045.62 22-02-2026 15:30 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách
187 23A-057.58 22-02-2026 15:46 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
188 29A-578.11 22-02-2026 16:21 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
189 30M-343.46 22-02-2026 16:31 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải VAN
190 36A-426.97 22-02-2026 16:43 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
191 35B-013.11 22-02-2026 16:46 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách
192 35A-655.83 22-02-2026 16:51 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui
193 36K-228.52 22-02-2026 16:52 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
194 90A-208.92 22-02-2026 16:54 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
195 34C-333.96 22-02-2026 17:01 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải thùng kín
196 35A-302.03 22-02-2026 17:10 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
197 30M-643.19 22-02-2026 18:43 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
198 30B-215.81 22-02-2026 18:46 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải pickup cabin kép
199 35C-162.94 23-02-2026 03:51 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải thùng kín
200 29B-122.92 23-02-2026 07:04 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô khách
201 35C-040.52 23-02-2026 08:19 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải tự đổ
202 24C-135.82 23-02-2026 09:12 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải pickup cabin kép
203 90A-386.18 23-02-2026 09:21 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
204 18A-198.15 23-02-2026 10:04 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
205 18F-002.63 23-02-2026 10:19 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô khách
206 30L-269.13 23-02-2026 10:27 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
207 90T4678 23-02-2026 10:42 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải thùng kín
208 90T6849 23-02-2026 10:56 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải thùng kín
209 17A-352.78 23-02-2026 11:27 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
210 90C-124.58 23-02-2026 11:35 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải chở gia súc, có TB NHH
211 15A-632.97 23-02-2026 11:39 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
212 90H-038.81 23-02-2026 11:48 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải tự đổ
213 30L-880.92 23-02-2026 11:49 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
214 29B-508.57 23-02-2026 11:57 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách
215 89C-163.82 23-02-2026 13:40 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
216 90A-100.44 23-02-2026 13:49 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con
217 30G-394.99 23-02-2026 15:19 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
218 90A-281.24 23-02-2026 15:47 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
219 90C-083.75 23-02-2026 16:08 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải có mui
220 29RM04302 23-02-2026 16:40 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường SMRM tải chở container
221 99L0606 23-02-2026 16:57 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải VAN
222 30E-273.27 23-02-2026 18:12 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
223 99A-364.58 23-02-2026 18:50 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
224 90C-138.33 23-02-2026 19:19 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
225 30K-526.30 23-02-2026 19:33 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
226 30E-641.58 23-02-2026 21:19 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
227 30F-470.24 23-02-2026 21:37 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
228 18A-039.79 23-02-2026 23:35 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
229 28A-243.57 24-02-2026 01:06 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
230 89A-647.20 24-02-2026 02:11 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
231 90A-293.76 24-02-2026 03:18 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
232 35A-072.72 24-02-2026 04:00 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
233 18A-309.61 24-02-2026 05:44 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
234 90A-297.05 24-02-2026 08:59 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
235 90C-019.28 24-02-2026 09:03 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải tự đổ
236 18A-014.28 24-02-2026 09:07 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
237 90A-337.25 24-02-2026 09:27 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
238 29E-230.72 24-02-2026 10:07 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử
239 90D-007.06 24-02-2026 10:15 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải VAN
240 30B-153.53 24-02-2026 10:19 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
241 30M-468.52 24-02-2026 10:52 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
242 30L-703.43 24-02-2026 11:13 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
243 34A-094.20 24-02-2026 12:54 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
244 30G-253.79 24-02-2026 13:17 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
245 90A-060.03 24-02-2026 13:26 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
246 29H-875.84 24-02-2026 13:43 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách
247 38H-027.98 24-02-2026 13:48 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô khách giường
248 29B-140.27 24-02-2026 14:57 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô khách
249 35H-031.55 24-02-2026 14:59 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
250 35A-037.01 24-02-2026 15:15 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
251 98C-122.22 24-02-2026 15:45 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải có mui
252 90C-079.21 24-02-2026 15:50 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải pickup cabin kép
253 17A-520.45 24-02-2026 15:59 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải tự đổ
254 17C-077.06 24-02-2026 16:03 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải có mui
255 90A-156.95 24-02-2026 16:38 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
256 90A-169.82 24-02-2026 16:40 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
257 35H-032.11 24-02-2026 18:30 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
258 29A-018.96 24-02-2026 18:45 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
259 18A-406.77 24-02-2026 20:48 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
260 18H-053.59 24-02-2026 21:13 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô khách
261 90A-390.14 24-02-2026 21:28 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
262 90A-142.74 24-02-2026 21:46 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
263 30F-403.18 24-02-2026 21:47 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
264 30L-960.79 24-02-2026 22:00 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải pickup cabin kép
265 79B-029.09 24-02-2026 23:33 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô khách
266 18H-054.22 24-02-2026 23:50 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
267 90H-025.60 25-02-2026 05:34 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải có mui
268 90A-178.27 25-02-2026 07:20 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
269 29A-176.24 25-02-2026 07:24 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
270 90A-235.61 25-02-2026 07:37 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
271 90A-155.70 25-02-2026 07:39 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
272 90A-132.05 25-02-2026 08:29 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
273 35A-381.81 25-02-2026 09:10 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
274 47D-010.44 25-02-2026 09:22 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách giường
275 90A-268.26 25-02-2026 10:21 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
276 35C-126.07 25-02-2026 10:53 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải thùng kín
277 34A-705.83 25-02-2026 11:01 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
278 28A-115.24 25-02-2026 11:23 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
279 90A-162.84 25-02-2026 11:33 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
280 20B-020.56 25-02-2026 11:45 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách
281 29RM00510 25-02-2026 11:45 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường SMRM tải tự đổ
282 37F-005.34 25-02-2026 12:11 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách
283 90C-128.32 25-02-2026 12:29 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải có mui
284 90A-072.07 25-02-2026 13:07 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
285 29B-192.35 25-02-2026 13:23 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách
286 35A-200.27 25-02-2026 13:23 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
287 89C-259.21 25-02-2026 13:30 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải có mui
288 15K-567.13 25-02-2026 13:57 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
289 35A-673.37 25-02-2026 14:45 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô tải pickup cabin kép
290 90A-208.18 25-02-2026 16:08 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
291 90A-024.46 25-02-2026 16:14 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
292 37C-089.19 25-02-2026 16:30 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui
293 12A-003.01 25-02-2026 17:18 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
294 29C-421.26 25-02-2026 19:06 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải thùng kín
295 30G-533.85 25-02-2026 19:18 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
296 90H-040.45 25-02-2026 20:31 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
297 90A-195.99 25-02-2026 21:53 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
298 14K-140.51 26-02-2026 00:02 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải pickup cabin kép
299 30L-762.67 26-02-2026 00:03 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
300 18C-084.23 26-02-2026 00:53 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải pickup cabin kép
301 97A-052.13 26-02-2026 04:41 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
302 90C-113.13 26-02-2026 08:30 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô chở rác
303 35C-103.89 26-02-2026 08:53 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô xi téc
304 98A-736.90 26-02-2026 08:59 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
305 30M-494.35 26-02-2026 09:11 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
306 90A-309.27 26-02-2026 09:37 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải pickup cabin kép
307 29B-601.21 26-02-2026 09:59 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách
308 35H-031.32 26-02-2026 10:06 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách
309 90A-343.77 26-02-2026 10:17 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
310 29E-040.63 26-02-2026 10:18 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
311 73R-009.07 26-02-2026 11:00 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường SMRM chở container
312 29H-870.10 26-02-2026 11:41 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách giường
313 35H-065.91 26-02-2026 12:22 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
314 30L-577.42 26-02-2026 12:27 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
315 90C-010.14 26-02-2026 12:30 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô tải thùng kín
316 90A-158.15 26-02-2026 12:49 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
317 36C-252.15 26-02-2026 13:26 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui
318 98H-050.16 26-02-2026 13:26 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách
319 99A-387.28 26-02-2026 13:40 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
320 90C-032.10 26-02-2026 13:41 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải thùng kín
321 19H-109.94 26-02-2026 14:30 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
322 15R-163.08 26-02-2026 14:48 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường SMRM tải
323 35A-550.03 26-02-2026 14:49 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
324 90A-075.49 26-02-2026 15:16 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
325 74B-007.65 26-02-2026 17:32 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách giường
326 15A-546.94 26-02-2026 21:21 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
327 25A-005.20 26-02-2026 22:40 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
328 30E-421.13 26-02-2026 22:50 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
329 38H-046.62 26-02-2026 23:38 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô khách giường
330 18C-170.27 27-02-2026 00:37 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải
331 18D-015.30 27-02-2026 02:59 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải thùng kín
332 90A-132.27 27-02-2026 06:24 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
333 90H-055.44 27-02-2026 06:49 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô khách
334 90A-126.53 27-02-2026 07:05 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
335 90LD00469 27-02-2026 07:20 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con
336 35A-665.31 27-02-2026 07:56 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
337 18C-119.68 27-02-2026 07:59 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải thùng kín
338 90A-087.16 27-02-2026 08:34 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
339 29F-025.89 27-02-2026 08:35 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách
340 90C-116.02 27-02-2026 08:35 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui
341 90C-019.28 27-02-2026 09:02 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải tự đổ
342 90C-055.72 27-02-2026 09:28 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải tự đổ
343 89C-231.31 27-02-2026 10:05 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui
344 29A-332.70 27-02-2026 10:15 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
345 35A-642.85 27-02-2026 10:20 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải có mui
346 90A-067.17 27-02-2026 10:20 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
347 89C-333.60 27-02-2026 10:54 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có cần cẩu
348 18A-073.74 27-02-2026 11:02 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con
349 35A-423.93 27-02-2026 11:04 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
350 30T5646 27-02-2026 11:07 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải có mui
351 35A-366.69 27-02-2026 11:13 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
352 29E-056.66 27-02-2026 11:20 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách
353 90A-246.58 27-02-2026 11:36 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con
354 18B-017.44 27-02-2026 11:37 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô khách
355 90A-078.79 27-02-2026 11:39 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con
356 30K-300.02 27-02-2026 11:50 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con
357 36K-096.79 27-02-2026 12:24 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui
358 90C-021.37 27-02-2026 12:29 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải thùng kín
359 30K-318.86 27-02-2026 12:48 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
360 29K-111.49 27-02-2026 12:53 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải có mui
361 15H-066.16 27-02-2026 13:05 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Đầu kéo
362 90A-108.76 27-02-2026 13:18 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
363 90A-165.45 27-02-2026 13:47 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con
364 90RM00245 27-02-2026 13:51 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường SMRM tải chở container
365 17C-212.17 27-02-2026 13:52 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải thùng kín
366 35A-650.81 27-02-2026 14:00 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
367 36C-388.70 27-02-2026 14:18 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui
368 35A-231.48 27-02-2026 14:31 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
369 89C-270.46 27-02-2026 14:57 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải
370 90C-089.82 27-02-2026 14:57 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải thùng kín
371 90A-368.73 27-02-2026 15:03 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
372 90C-027.70 27-02-2026 15:17 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải chở gia cầm
373 90B-007.17 27-02-2026 15:31 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con
374 89A-739.31 27-02-2026 15:37 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui
375 36A-396.03 27-02-2026 15:41 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô con
376 90C-083.75 27-02-2026 16:10 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải có mui
377 89C-290.10 27-02-2026 16:12 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải thùng kín
378 90T4773 27-02-2026 16:19 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải tự đổ
379 89C-071.53 27-02-2026 16:20 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải
380 90H-000.84 27-02-2026 16:29 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải có cần cẩu
381 36C-468.49 27-02-2026 16:32 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải pickup cabin kép
382 36M9881 27-02-2026 16:35 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải tự đổ
383 90C-146.85 27-02-2026 16:36 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải thùng kín
384 29E-325.17 27-02-2026 16:37 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách
385 99C-108.36 27-02-2026 16:56 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải tự đổ
386 34R-028.89 27-02-2026 17:32 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường SMRM tải có khung mui
387 36RM00213 27-02-2026 17:33 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường SMRM tải chở container
388 90H-019.70 27-02-2026 17:39 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải thùng kín
389 30C-025.55 27-02-2026 17:45 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
390 90A-287.51 27-02-2026 19:44 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
391 35A-334.99 27-02-2026 19:56 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
392 88A-363.48 27-02-2026 22:03 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
393 30L-873.11 28-02-2026 00:48 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải thùng kín
394 30M-434.66 28-02-2026 04:01 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
395 90H-022.08 28-02-2026 05:31 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô tải có mui
396 90A-135.13 28-02-2026 07:05 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
397 17H-029.60 28-02-2026 07:12 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô khách
398 29H-933.42 28-02-2026 08:12 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô chở pallet
399 90A-052.04 28-02-2026 09:06 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
400 35R-019.37 28-02-2026 09:12 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường SMRM tải tự đổ
401 29E-032.49 28-02-2026 09:25 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách
402 90A-392.61 28-02-2026 09:26 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
403 90A-101.92 28-02-2026 09:46 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
404 90A-244.81 28-02-2026 09:53 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
405 35A-161.22 28-02-2026 10:18 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
406 37H-064.34 28-02-2026 10:35 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách giường
407 29R-537.35 28-02-2026 11:02 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường SMRM xi téc chở xi măng rời
408 35H-077.90 28-02-2026 11:02 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
409 92A-408.57 28-02-2026 11:02 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
410 90A-241.69 28-02-2026 11:36 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui
411 97B-002.75 28-02-2026 11:36 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô khách giường
412 35A-394.55 28-02-2026 11:45 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
413 30A-911.99 28-02-2026 11:54 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
414 18E-002.62 28-02-2026 11:56 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
415 29F-024.77 28-02-2026 12:03 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô khách
416 90A-207.43 28-02-2026 13:26 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
417 19C-049.89 28-02-2026 13:27 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường Ô tô tải tự đổ
418 35A-591.92 28-02-2026 13:42 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
419 30A-021.25 28-02-2026 13:52 6.5.b.Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định Ô tô con
420 49D-015.36 28-02-2026 14:47 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
421 30L-635.12 28-02-2026 14:57 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
422 30B-071.22 28-02-2026 14:59 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải pickup cabin kép
423 35A-234.67 28-02-2026 15:08 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
424 35H-059.95 28-02-2026 15:18 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
425 90A-262.69 28-02-2026 15:24 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
426 88A-805.56 28-02-2026 15:28 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô tải có mui
427 35A-204.92 28-02-2026 15:44 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường Ô tô con
428 24A-355.47 28-02-2026 18:12 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
429 30A-891.58 28-02-2026 19:51 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
430 90A-398.91 28-02-2026 19:59 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
431 90A-237.12 28-02-2026 21:04 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
432 65A-278.33 28-02-2026 21:59 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
433 30H-145.84 28-02-2026 22:27 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con
434 34A-971.85 28-02-2026 23:01 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông Ô tô con