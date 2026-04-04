Trước đó, khoảng 7h30 sáng 3/4, trong quá trình tuần tra trên đường Lê Minh Công, tổ công tác của Công an phường Phước Hội phát hiện bà N.T.H. (65 tuổi, tạm trú tại phường Phước Hội) nằm bên lề đường trong tình trạng mệt lả, có dấu hiệu ngất xỉu do thời tiết nắng nóng.

Các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu cho bà H. Ngay sau đó, lực lượng công an phối hợp với Đội xe cứu thương 0 đồng khu vực La Gi đưa bà H. đến cơ sở y tế để thăm khám, điều trị.

Lực lượng công an hỗ trợ sơ cứu và cùng đội cứu thương đưa bà H. đến cơ sở y tế. Ảnh: C.T

Đáng chú ý, sau khi đưa người phụ nữ đi cấp cứu, các thành viên trong tổ công tác đã thay nhau đứng bên đường, hỗ trợ bán nốt khoảng 500 tờ vé số còn lại giúp bà H. Nhiều người dân nhiệt tình ủng hộ mua vé số như một cách bày tỏ sự trân trọng trước việc làm nhân văn của lực lượng công an cơ sở.

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng công an, bà H. hiện đã ổn định sức khỏe và xuất viện.