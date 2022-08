Thiếu tá công an cứu sống cô gái ngừng tim sau khi bị đuối nước

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Bùi Huy Lực (SN 1997, trú tại xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) để điều tra hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật”,