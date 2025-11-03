Ngày 3/11, Công an tỉnh Tây Ninh bác bỏ những đồn đoán và bài đăng vô căn cứ lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, về vụ việc một người đàn ông được cho là “tên trộm tự tử bằng cách lao vào đầu xe container”.

Nội dung chia sẻ trên mạng xã hội về bức tâm thư của người đàn ông được cho là "tên trộm tự tử bằng cách lao vào đầu xe container". Ảnh: HD.

Từ ngày 2–3/11, nhiều tài khoản mạng xã hội, trong đó có TikTok “Tamtangluongtamne”, đăng tải câu chuyện về một người đàn ông được cho là “gieo mình vào đầu xe container để tự tử”.

Theo các bài viết, người đàn ông dằn vặt vì hành vi lấy cắp tài sản của công ty, để lại lá thư tuyệt mệnh với mục đích minh oan cho tài xế container. Câu chuyện nhanh chóng tạo làn sóng dư luận, thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ, đồng thời gây tranh cãi về khía cạnh bi kịch và ý nghĩa nhân văn của sự việc.

Liên quan đến nội dung lan truyền, lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh khẳng định đây là một vụ tai nạn giao thông, không phải hành động tự tử như một số tài khoản mạng xã hội đăng tải.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 19h55 ngày 15/10 tại Km 46+500 trên đường ĐT830 (ấp 4 Lương Bình, xã Thạnh Lợi). Nạn nhân là ông H.V.D (46 tuổi, quê Cà Mau), tử vong tại chỗ sau va chạm với xe đầu kéo do tài xế N.H.D (39 tuổi) điều khiển.

Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do ông D. đi bộ vượt qua dải phân cách mà không đảm bảo an toàn.

Hình ảnh vụ tai nạn giao thông bị suy diễn trên mạng xã hội. Ảnh: AD

Công an tỉnh khẳng định không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy đây là hành động tự tử hay liên quan đến "thư tuyệt mệnh" như các thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được Tổ 2, Đội CSGT số 3 – Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) và Phòng kỹ thuật hình sự (PC09) Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục làm rõ theo quy định của pháp luật.